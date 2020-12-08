hxbbgaf написав:

freeze написав: В большинстве сердечных заболеваний человек виноват сам лично перед собой, к сожалению, большинство всё годами делают, чтобы умереть от сосудистых заболеваний - малая подвижность, излишне само лично наеденный вес, оттуда гипертония и атеросклероз, за которой человек лично сам не следит. Чему тут удивляться.

В большинстве сердечных заболеваний человек виноват сам лично перед собой, к сожалению, большинство всё годами делают, чтобы умереть от сосудистых заболеваний - малая подвижность, излишне само лично наеденный вес, оттуда гипертония и атеросклероз, за которой человек лично сам не следит. Чему тут удивляться.

Не всегда, не надо писать чушь. Мой папа был 80-85 кг при весе 1.80, не пил, не курил, работал почти до последнего, любил гулять на свежем воздухе, имел аритмию и ИХС, был инфаркт, умер от этого гребаного вируса.Сосед сверху, вообще, худой был, наверное, килограмм 60-65, все время долбался по дому, ни минуты не сидел, умер от сердца. Другой сосед молодой парень, тоже худой был, остановилось сердце.Нервы - да, такая у нас страна, нервомотание превратилось в вирус, с самого детства, в садике, в школе из каждой оценки делают трагедию вселенского масштаба, доводят детей до слез, потом кучи экзаменов, вся эта чушь никак не пригодится в жизни, но нервы выматываются, потом самодуры на работе, где каждая закомплексованная швабра мнит себя большим начальником, в итоге это все передается и создается такая атмосфера, где все друг другу мотают нервы. Не говоря об уровне медицины, куда просто никто не хочет обращаться, потому что имеют очень неприятный опыт - только мафия, коррупция и безнадега, и уровне пенсий (2-3 тысячи гривен, на которые не разгуляешься).