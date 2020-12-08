_hunter написав:тут на вакцины от гриппа денег (да, именно денег) не хватило. А эти еще дороже...
стопе это же коммерческие аптеки привозят ( частные поставщики) при чем тут деньги государства ? от гриппа вакцинация не обязательная ( не входит в календарь государственной бесплатной вакцинации ) И тем временем уже четверо моих коллег дома с легким ОРВИ, я традиционно пересидел в укромном местечке на работе и уже здоров
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
_hunter написав:А власть тут при чем? -- тут на вакцины от гриппа денег (да, именно денег) не хватило. А эти еще дороже...
Вы это серьезно? У нас есть (был) антиковидный спецфонд размером 2,5 млрд долларов. Для закупки вакцин на всех желающих необходимо меньше 10% его бюджета.
Тут выше картинку очереди на вакцины приводили. Очевидно же -- для попадания на место по-выше денег нужно чуть больше, чем "ровно по себестоимости". Тут писали про цену в $26 "за дозу". Для срочных поставок она и в 10 и в 100 раз может вырасти.
_hunter написав:тут на вакцины от гриппа денег (да, именно денег) не хватило. А эти еще дороже...
стопе это же коммерческие аптеки привозят ( частные поставщики) при чем тут деньги государства ? от гриппа вакцинация не обязательная ( не входит в календарь государственной бесплатной вакцинации ) И тем временем уже четверо моих коллег дома с легким ОРВИ, я традиционно пересидел в укромном местечке на работе и уже здоров
freeze написав:В большинстве сердечных заболеваний человек виноват сам лично перед собой, к сожалению, большинство всё годами делают, чтобы умереть от сосудистых заболеваний - малая подвижность, излишне само лично наеденный вес, оттуда гипертония и атеросклероз, за которой человек лично сам не следит. Чему тут удивляться.
Не всегда, не надо писать чушь. Мой папа был 80-85 кг при весе 1.80, не пил, не курил, работал почти до последнего, любил гулять на свежем воздухе, имел аритмию и ИХС, был инфаркт, умер от этого гребаного вируса. Сосед сверху, вообще, худой был, наверное, килограмм 60-65, все время долбался по дому, ни минуты не сидел, умер от сердца. Другой сосед молодой парень, тоже худой был, остановилось сердце. Нервы - да, такая у нас страна, нервомотание превратилось в вирус, с самого детства, в садике, в школе из каждой оценки делают трагедию вселенского масштаба, доводят детей до слез, потом кучи экзаменов, вся эта чушь никак не пригодится в жизни, но нервы выматываются, потом самодуры на работе, где каждая закомплексованная швабра мнит себя большим начальником, в итоге это все передается и создается такая атмосфера, где все друг другу мотают нервы. Не говоря об уровне медицины, куда просто никто не хочет обращаться, потому что имеют очень неприятный опыт - только мафия, коррупция и безнадега, и уровне пенсий (2-3 тысячи гривен, на которые не разгуляешься).
Ваши примеры на самом деле ни о чем, огромное значение для оценки рисков сердечно-сосудистых играет рацион питания, даже если нет лишнего веса (что, конечно, само по себе уже неплохо).
Я о том, что допысувач обвиняет людей в том, что у них есть сердечно-сосудистые заболевания.
hxbbgaf написав:Я о том, что допысувач обвиняет людей в том, что у них есть сердечно-сосудистые заболевания.
Так freeze прав, по большей части сам человек и виноват, всеми силами создавая проблемы своей сердечно-сосудистой системе, комплексно - тут и режим и качество питания, сна, и физическая активность, и пофигистское отношение к своему здоровью вообще. А уж "мотают нервы" - вообще дело десятое.
Кабинет министров принял решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января .... Запрет на работу кафе, ресторанов, баров, кроме доставки и заказов «с собой»; магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров, торгово-развлекательных центров, за исключением учреждений, работающих в ТРЦ и продающих пищевые продукты, лекарства, ветеринарные препараты, средства гигиены и бытовую химию.
«Будут отправлены на каникулы все учебные заведения, кроме детских садов. Будет запрет на любые развлекательные, рекламные, спортивные, культурные, массовые мероприятия на этот период», - добавил премьер
Вместе с тем, по установленным для «оранжевой» зоны ограничениям, действующим в настоящее время на территории Украины, продолжит работать общественный транспорт, чтобы люди могли добираться на работу
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
От чому тільки зараз такі повідомлення з’явились ? Що серед тестованих не було алергії ? Allergy warning for Pfizer/BioNTech vaccine after UK health workers with allergy history suffer reaction CNN bbc
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
hxbbgaf написав:Я о том, что допысувач обвиняет людей в том, что у них есть сердечно-сосудистые заболевания.
Именно так. В большинстве, думаю, под 90 процентов случаев сердечно сосудистые-заболевания заработаны человеком лично и самостоятельно неправильным образом жизни. Я знал сердечника, уже умер, который был худой, как спичка, но ел только жирное мясо с картошкой, показатель худобы это не всегда панацея. Важное показатель правильности питания и двигательной активности. Нервная система истероидного типа, когда десятилетиями зол на свою жизнь, имеешь длинный список виноватых и ненавистных, тоже вносит свой вклад, но всё таки гораздо меньший, чем триглицериды, липопротеин низкой плотности и отсутствие двигательной активности. Исключением может быть генетическая предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, которая часто передаётся по наследству, но это не очень большой процент, по сравнению с теми кто самостоятельно ведет себя к инфаркту.