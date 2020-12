Додано: Сер 09 гру, 2020 17:51

От чому тільки зараз такі повідомлення з’явились ?

Що серед тестованих не було алергії ?

Allergy warning for Pfizer/BioNTech vaccine after UK health workers with allergy history suffer reaction

CNN bbc

