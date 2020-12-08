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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2409241024112412

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 92
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
31
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 19:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vetka написав:
  freeze написав:
  hxbbgaf написав:Я о том, что допысувач обвиняет людей в том, что у них есть сердечно-сосудистые заболевания.


Именно так.
В большинстве, думаю, под 90 процентов случаев сердечно сосудистые-заболевания заработаны человеком лично и самостоятельно неправильным образом жизни.
Я знал сердечника, уже умер, который был худой, как спичка, но ел только жирное мясо с картошкой, показатель худобы это не всегда панацея. Важное показатель правильности питания и двигательной активности.
Нервная система истероидного типа, когда десятилетиями зол на свою жизнь, имеешь длинный список виноватых и ненавистных, тоже вносит свой вклад, но всё таки гораздо меньший, чем триглицериды, липопротеин низкой плотности и отсутствие двигательной активности.
Исключением может быть генетическая предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, которая часто передаётся по наследству, но это не очень большой процент, по сравнению с теми кто самостоятельно ведет себя к инфаркту.

Это всё да, но только качественная натуральная еда многим не доступна в силу финансового состояния. И едят люди жареную картошку не из-за желания заработать атеросклероз, а потому что картошка доступная, дешёвая и надолго утоляет голод, особенно вместе с салом.


На самом деле сбаласированное питание - не означает дорогое, для этого не нужно гоняться за всякими экопродуктами, "органик" (наверное, самый идиотский термин) и всем прочим. Наоборот, чаще выходит даже дешевле.
Много жирной, жареной пищи, колбас, полуфабрикатов, снеков, сахара и сладостей, алкоголя жрут и пьют не из бедности, а из-за низкой культуры питания, а мало зелени, овощей - вовсе не из-за их дороговизны.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 19:07

  vetka написав:И едят люди жареную картошку не из-за желания заработать атеросклероз, а потому что картошка доступная, дешёвая и надолго утоляет голод, особенно вместе с салом.


Овсяная каша еще дешевле, ничто не мешает есть вместо вредной жареной картошки полезную овсяную кашу. На худой конец вместо жареной картошки, где содержится один самый вредных канцерогенов, перейти на вареную картошку или пюре.
Я вот не ем жареную картошку, а ем овсяную, ячневую или другие каши, и ничего страшного не вижу в этом.

Вообще почти 25 лет мяса не ел ни в каком виде, и не переживаю. :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 19:15

Статины, прием которых при наличии показаний снижает риск сердечно-сосудистых катастроф на 60%, тоже, кстати, копеечные - 2-5 долларов в месяц.

У нас низкая культура профилактики - вот, в чем беда. По счастью, это не та проблема, которая требует гигантских финансовых вливаний, как например, борьба с онкологией. Достаточно целевой пропаганды ЗОЖ и важности чек-апов
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 19:21

  freeze написав:Я вот не ем жареную картошку, а ем овсяную, ячневую или другие каши, и ничего страшного не вижу в этом.

Вообще почти 25 лет мяса не ел ни в каком виде, и не переживаю. :wink:


Да вроде как человек млекопитающееся, поэтому вегетарианство не есть ни панацея ни нечто супер-классное.

Мясо ж можна вареное или паровое есть.

p.s. Жареное сам ем раз-два в году, и то по минимуму, ибо знаю чем чревато :)

p.p.s. Людей которые заявляют: "Я без мяса не могу" я не понимаю.
Можешь, но не хочешь :D
Это как с курением или алкоголем ИМХО
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