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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2409241024112412 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 92 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 31 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 39 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 17 Всього голосів : 92 Додано: Сер 09 гру, 2020 19:07 Re: Эпидемия коронавируса в мире vetka написав: freeze написав: hxbbgaf написав: Я о том, что допысувач обвиняет людей в том, что у них есть сердечно-сосудистые заболевания. Я о том, что допысувач обвиняет людей в том, что у них есть сердечно-сосудистые заболевания.



Именно так.

В большинстве, думаю, под 90 процентов случаев сердечно сосудистые-заболевания заработаны человеком лично и самостоятельно неправильным образом жизни.

Я знал сердечника, уже умер, который был худой, как спичка, но ел только жирное мясо с картошкой, показатель худобы это не всегда панацея. Важное показатель правильности питания и двигательной активности.

Нервная система истероидного типа, когда десятилетиями зол на свою жизнь, имеешь длинный список виноватых и ненавистных, тоже вносит свой вклад, но всё таки гораздо меньший, чем триглицериды, липопротеин низкой плотности и отсутствие двигательной активности.

Исключением может быть генетическая предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, которая часто передаётся по наследству, но это не очень большой процент, по сравнению с теми кто самостоятельно ведет себя к инфаркту. Именно так.В большинстве, думаю, под 90 процентов случаев сердечно сосудистые-заболевания заработаны человеком лично и самостоятельно неправильным образом жизни.Я знал сердечника, уже умер, который был худой, как спичка, но ел только жирное мясо с картошкой, показатель худобы это не всегда панацея. Важное показатель правильности питания и двигательной активности.Нервная система истероидного типа, когда десятилетиями зол на свою жизнь, имеешь длинный список виноватых и ненавистных, тоже вносит свой вклад, но всё таки гораздо меньший, чем триглицериды, липопротеин низкой плотности и отсутствие двигательной активности.Исключением может быть генетическая предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, которая часто передаётся по наследству, но это не очень большой процент, по сравнению с теми кто самостоятельно ведет себя к инфаркту.

Это всё да, но только качественная натуральная еда многим не доступна в силу финансового состояния. И едят люди жареную картошку не из-за желания заработать атеросклероз, а потому что картошка доступная, дешёвая и надолго утоляет голод, особенно вместе с салом. Это всё да, но только качественная натуральная еда многим не доступна в силу финансового состояния. И едят люди жареную картошку не из-за желания заработать атеросклероз, а потому что картошка доступная, дешёвая и надолго утоляет голод, особенно вместе с салом.



На самом деле сбаласированное питание - не означает дорогое, для этого не нужно гоняться за всякими экопродуктами, "органик" (наверное, самый идиотский термин) и всем прочим. Наоборот, чаще выходит даже дешевле.

Много жирной, жареной пищи, колбас, полуфабрикатов, снеков, сахара и сладостей, алкоголя жрут и пьют не из бедности, а из-за низкой культуры питания, а мало зелени, овощей - вовсе не из-за их дороговизны. На самом деле сбаласированное питание - не означает дорогое, для этого не нужно гоняться за всякими экопродуктами, "органик" (наверное, самый идиотский термин) и всем прочим. Наоборот, чаще выходит даже дешевле.Много жирной, жареной пищи, колбас, полуфабрикатов, снеков, сахара и сладостей, алкоголя жрут и пьют не из бедности, а из-за низкой культуры питания, а мало зелени, овощей - вовсе не из-за их дороговизны. Faceless

Модератор Повідомлень: 28273 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1187 раз. Подякували: 6811 раз. Профіль 7 2 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 19:07 vetka написав: И едят люди жареную картошку не из-за желания заработать атеросклероз, а потому что картошка доступная, дешёвая и надолго утоляет голод, особенно вместе с салом. И едят люди жареную картошку не из-за желания заработать атеросклероз, а потому что картошка доступная, дешёвая и надолго утоляет голод, особенно вместе с салом.



Овсяная каша еще дешевле, ничто не мешает есть вместо вредной жареной картошки полезную овсяную кашу. На худой конец вместо жареной картошки, где содержится один самый вредных канцерогенов, перейти на вареную картошку или пюре.

Я вот не ем жареную картошку, а ем овсяную, ячневую или другие каши, и ничего страшного не вижу в этом.



Вообще почти 25 лет мяса не ел ни в каком виде, и не переживаю. Овсяная каша еще дешевле, ничто не мешает есть вместо вредной жареной картошки полезную овсяную кашу. На худой конец вместо жареной картошки, где содержится один самый вредных канцерогенов, перейти на вареную картошку или пюре.Я вот не ем жареную картошку, а ем овсяную, ячневую или другие каши, и ничего страшного не вижу в этом.Вообще почти 25 лет мяса не ел ни в каком виде, и не переживаю. freeze 4 Повідомлень: 19403 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4641 раз. Подякували: 7385 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 19:15 Статины, прием которых при наличии показаний снижает риск сердечно-сосудистых катастроф на 60%, тоже, кстати, копеечные - 2-5 долларов в месяц.



У нас низкая культура профилактики - вот, в чем беда. По счастью, это не та проблема, которая требует гигантских финансовых вливаний, как например, борьба с онкологией. Достаточно целевой пропаганды ЗОЖ и важности чек-апов zРадио

Повідомлень: 8677 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1614 раз. Подякували: 3632 раз. Профіль 11 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 19:21 freeze написав: Я вот не ем жареную картошку, а ем овсяную, ячневую или другие каши, и ничего страшного не вижу в этом.



Вообще почти 25 лет мяса не ел ни в каком виде, и не переживаю. Я вот не ем жареную картошку, а ем овсяную, ячневую или другие каши, и ничего страшного не вижу в этом.Вообще почти 25 лет мяса не ел ни в каком виде, и не переживаю.



Да вроде как человек млекопитающееся, поэтому вегетарианство не есть ни панацея ни нечто супер-классное.



Мясо ж можна вареное или паровое есть.



p.s. Жареное сам ем раз-два в году, и то по минимуму, ибо знаю чем чревато



p.p.s. Людей которые заявляют: "Я без мяса не могу" я не понимаю.

Можешь, но не хочешь

Это как с курением или алкоголем ИМХО Да вроде как человек млекопитающееся, поэтому вегетарианство не есть ни панацея ни нечто супер-классное.Мясо ж можна вареное или паровое есть.p.s. Жареное сам ем раз-два в году, и то по минимуму, ибо знаю чем чреватоp.p.s. Людей которые заявляют: "Я без мяса не могу" я не понимаю.Можешь, но не хочешьЭто как с курением или алкоголем ИМХО justit Повідомлень: 4930 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1530 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2409241024112412 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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