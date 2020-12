Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2409241024112412 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 92 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 31 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 39 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 17 Всього голосів : 92 Додано: Сер 09 гру, 2020 19:07 Re: Эпидемия коронавируса в мире vetka написав: freeze написав: hxbbgaf написав: Я о том, что допысувач обвиняет людей в том, что у них есть сердечно-сосудистые заболевания. Я о том, что допысувач обвиняет людей в том, что у них есть сердечно-сосудистые заболевания.



Именно так.

В большинстве, думаю, под 90 процентов случаев сердечно сосудистые-заболевания заработаны человеком лично и самостоятельно неправильным образом жизни.

Я знал сердечника, уже умер, который был худой, как спичка, но ел только жирное мясо с картошкой, показатель худобы это не всегда панацея. Важное показатель правильности питания и двигательной активности.

Нервная система истероидного типа, когда десятилетиями зол на свою жизнь, имеешь длинный список виноватых и ненавистных, тоже вносит свой вклад, но всё таки гораздо меньший, чем триглицериды, липопротеин низкой плотности и отсутствие двигательной активности.

Исключением может быть генетическая предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, которая часто передаётся по наследству, но это не очень большой процент, по сравнению с теми кто самостоятельно ведет себя к инфаркту. Именно так.В большинстве, думаю, под 90 процентов случаев сердечно сосудистые-заболевания заработаны человеком лично и самостоятельно неправильным образом жизни.Я знал сердечника, уже умер, который был худой, как спичка, но ел только жирное мясо с картошкой, показатель худобы это не всегда панацея. Важное показатель правильности питания и двигательной активности.Нервная система истероидного типа, когда десятилетиями зол на свою жизнь, имеешь длинный список виноватых и ненавистных, тоже вносит свой вклад, но всё таки гораздо меньший, чем триглицериды, липопротеин низкой плотности и отсутствие двигательной активности.Исключением может быть генетическая предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, которая часто передаётся по наследству, но это не очень большой процент, по сравнению с теми кто самостоятельно ведет себя к инфаркту.

Это всё да, но только качественная натуральная еда многим не доступна в силу финансового состояния. И едят люди жареную картошку не из-за желания заработать атеросклероз, а потому что картошка доступная, дешёвая и надолго утоляет голод, особенно вместе с салом. Это всё да, но только качественная натуральная еда многим не доступна в силу финансового состояния. И едят люди жареную картошку не из-за желания заработать атеросклероз, а потому что картошка доступная, дешёвая и надолго утоляет голод, особенно вместе с салом.



На самом деле сбаласированное питание - не означает дорогое, для этого не нужно гоняться за всякими экопродуктами, "органик" (наверное, самый идиотский термин) и всем прочим. Наоборот, чаще выходит даже дешевле.

Много жирной, жареной пищи, колбас, полуфабрикатов, снеков, сахара и сладостей, алкоголя жрут и пьют не из бедности, а из-за низкой культуры питания, а мало зелени, овощей - вовсе не из-за их дороговизны. На самом деле сбаласированное питание - не означает дорогое, для этого не нужно гоняться за всякими экопродуктами, "органик" (наверное, самый идиотский термин) и всем прочим. Наоборот, чаще выходит даже дешевле.Много жирной, жареной пищи, колбас, полуфабрикатов, снеков, сахара и сладостей, алкоголя жрут и пьют не из бедности, а из-за низкой культуры питания, а мало зелени, овощей - вовсе не из-за их дороговизны. Faceless

Модератор Повідомлень: 28274 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1187 раз. Подякували: 6812 раз. Профіль 7 2 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 19:07 vetka написав: И едят люди жареную картошку не из-за желания заработать атеросклероз, а потому что картошка доступная, дешёвая и надолго утоляет голод, особенно вместе с салом. И едят люди жареную картошку не из-за желания заработать атеросклероз, а потому что картошка доступная, дешёвая и надолго утоляет голод, особенно вместе с салом.



Овсяная каша еще дешевле, ничто не мешает есть вместо вредной жареной картошки полезную овсяную кашу. На худой конец вместо жареной картошки, где содержится один самый вредных канцерогенов, перейти на вареную картошку или пюре.

Я вот не ем жареную картошку, а ем овсяную, ячневую или другие каши, и ничего страшного не вижу в этом.



Вообще почти 25 лет мяса не ел ни в каком виде, и не переживаю. Овсяная каша еще дешевле, ничто не мешает есть вместо вредной жареной картошки полезную овсяную кашу. На худой конец вместо жареной картошки, где содержится один самый вредных канцерогенов, перейти на вареную картошку или пюре.Я вот не ем жареную картошку, а ем овсяную, ячневую или другие каши, и ничего страшного не вижу в этом.Вообще почти 25 лет мяса не ел ни в каком виде, и не переживаю. freeze 4 Повідомлень: 19403 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4641 раз. Подякували: 7386 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 19:15 Статины, прием которых при наличии показаний снижает риск сердечно-сосудистых катастроф на 60%, тоже, кстати, копеечные - 2-5 долларов в месяц.



У нас низкая культура профилактики - вот, в чем беда. По счастью, это не та проблема, которая требует гигантских финансовых вливаний, как например, борьба с онкологией. Достаточно целевой пропаганды ЗОЖ и важности чек-апов zРадио

Повідомлень: 8678 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1614 раз. Подякували: 3632 раз. Профіль 11 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 19:21 freeze написав: Я вот не ем жареную картошку, а ем овсяную, ячневую или другие каши, и ничего страшного не вижу в этом.



Вообще почти 25 лет мяса не ел ни в каком виде, и не переживаю. Я вот не ем жареную картошку, а ем овсяную, ячневую или другие каши, и ничего страшного не вижу в этом.Вообще почти 25 лет мяса не ел ни в каком виде, и не переживаю.



Да вроде как человек млекопитающееся, поэтому вегетарианство не есть ни панацея ни нечто супер-классное.



Мясо ж можна вареное или паровое есть.



p.s. Жареное сам ем раз-два в году, и то по минимуму, ибо знаю чем чревато



p.p.s. Людей которые заявляют: "Я без мяса не могу" я не понимаю.

Можешь, но не хочешь

Это как с курением или алкоголем ИМХО Да вроде как человек млекопитающееся, поэтому вегетарианство не есть ни панацея ни нечто супер-классное.Мясо ж можна вареное или паровое есть.p.s. Жареное сам ем раз-два в году, и то по минимуму, ибо знаю чем чреватоp.p.s. Людей которые заявляют: "Я без мяса не могу" я не понимаю.Можешь, но не хочешьЭто как с курением или алкоголем ИМХО justit Повідомлень: 4931 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1530 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 19:35 Re: Эпидемия коронавируса в мире justit написав: freeze написав: Я вот не ем жареную картошку, а ем овсяную, ячневую или другие каши, и ничего страшного не вижу в этом.



Вообще почти 25 лет мяса не ел ни в каком виде, и не переживаю. Я вот не ем жареную картошку, а ем овсяную, ячневую или другие каши, и ничего страшного не вижу в этом.Вообще почти 25 лет мяса не ел ни в каком виде, и не переживаю.



Да вроде как человек млекопитающееся, поэтому вегетарианство не есть ни панацея ни нечто супер-классное.



Мясо ж можна вареное или паровое есть.



p.s. Жареное сам ем раз-два в году, и то по минимуму, ибо знаю чем чревато



p.p.s. Людей которые заявляют: "Я без мяса не могу" я не понимаю.

Можешь, но не хочешь

Это как с курением или алкоголем ИМХО Да вроде как человек млекопитающееся, поэтому вегетарианство не есть ни панацея ни нечто супер-классное.Мясо ж можна вареное или паровое есть.p.s. Жареное сам ем раз-два в году, и то по минимуму, ибо знаю чем чреватоp.p.s. Людей которые заявляют: "Я без мяса не могу" я не понимаю.Можешь, но не хочешьЭто как с курением или алкоголем ИМХО



Можно и "не мочь без мяса" и не жрать ежедневно колбасы, сосиски и закусывать отбивными, отказываться от него вообще не нужно, и даже можно чаще чем раз-два в году, это сугубо субъективно



"Я без мяса не могу" не означает физической невозможности. Просто, в конце концов, от жизни нужно получать удовольствие, в том числе и такое доступное, как от еды. И если человек любит мясо, то зачем себе запрещать это удовольствие, нужно лишь соблюдать меру. С алкоголем примерно то же самое.



Сбалансированное питание это не то же самое, что посадить себя навеки на диету #5. Можно и "не мочь без мяса" и не жрать ежедневно колбасы, сосиски и закусывать отбивными, отказываться от него вообще не нужно, и даже можно чаще чем раз-два в году, это сугубо субъективно"Я без мяса не могу" не означает физической невозможности. Просто, в конце концов, от жизни нужно получать удовольствие, в том числе и такое доступное, как от еды. И если человек любит мясо, то зачем себе запрещать это удовольствие, нужно лишь соблюдать меру. С алкоголем примерно то же самое.Сбалансированное питание это не то же самое, что посадить себя навеки на диету #5. Faceless

Модератор Повідомлень: 28274 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1187 раз. Подякували: 6812 раз. Профіль 7 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 19:40 Faceless написав: Сбалансированное питание это не то же самое, что посадить себя навеки на диету #5. Сбалансированное питание это не то же самое, что посадить себя навеки на диету #5.



+500!



Я от жаренного отказался, а вареное - от него-то зачем? +500!Я от жаренного отказался, а вареное - от него-то зачем? justit Повідомлень: 4931 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1530 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 20:01 zРадио написав: Статины, прием которых при наличии показаний снижает риск сердечно-сосудистых катастроф на 60%, тоже, кстати, копеечные - 2-5 долларов в месяц.



У нас низкая культура профилактики - вот, в чем беда. По счастью, это не та проблема, которая требует гигантских финансовых вливаний, как например, борьба с онкологией. Достаточно целевой пропаганды ЗОЖ и важности чек-апов Статины, прием которых при наличии показаний снижает риск сердечно-сосудистых катастроф на 60%, тоже, кстати, копеечные - 2-5 долларов в месяц.У нас низкая культура профилактики - вот, в чем беда. По счастью, это не та проблема, которая требует гигантских финансовых вливаний, как например, борьба с онкологией. Достаточно целевой пропаганды ЗОЖ и важности чек-апов

Группа японских и американских медиков опубликовала доклад в научном журнале «Expert Review of Clinical Pharmacology», в котором ставится под сомнение широко распространённая практика назначения статинов чуть ли не каждому пациенту для защиты сердечно-сосудистой системы. Учёные обнаружили, что эти самые статины могут реально привести к повреждению артерий. Профессор Харуми Окуяма из Университета Нагойи сообщил о том, что был собран огромный объём информации о холестерине и статинах. Его изучение позволило сделать однозначный вывод об опасности этих препаратов, ускоряющих кальциевые отложениях в сосудах. Соавтор исследования кардиолог из Техаса доктор Питер Лангсджоен утверждает, что нельзя было давать разрешение на использование статинов из-за их разрушительного воздействия на здоровье человека. Медики указывают на отсутствие веских доказательств того, что статины вообще обеспечивают эффективную поддержку в борьбе с сердечно-сосудистыми недугами. Напротив, есть доказательства того, что широко разрекламированные статины, приносящие миллиардные прибыли фармацевтическим компаниям, приводят к отложению в артериях кальция, что может провоцировать сердечные приступы. В докладе отмечается, что статины, созданные для понижения уровня холестерина, блокируют молекулу, необходимую в образовании витамина К, который предотвращает отвердение артерий.



По данным американской статистики, большинство сердечных приступов происходит с людьми, у которых нет значимых холестериновых отложений в артериях. Американские медики ещё в 2009 г. опубликовали исследование, свидетельствующее, что 75% пациентов, доставляемых в больницу с сердечным приступом, имели уровень холестерина в пределах безопасной нормы, и у 50% содержание холестерина было оптимальным. Теперь уже учёные вынуждены пересмотреть прежние взгляды и утверждают, что низкие уровни холестерина, наоборот, могут быть вредными для здоровья, особенно это отражается на пожилых людях, у которых холестерин понижается естественным образом из-за хронических проблем со здоровьем.



Результаты 20-летнего исследования, опубликованные в журнале «Lancet», показали, что многолетний пониженный холестерин приводит к преждевременной смерти. Доктор Мэлколм Кендрик написал сенсационную книгу, в которой убеждает людей в том, что чем выше у них уровень холестерина, тем дольше они проживут. По его мнению, современная медицина вводит пациентов в заблуждение, демонизируя холестерин. В соответствии с новой теорией главной причиной сердечных недугов являются воспалительные процессы в артериях, приводящие к закупориванию артерий сгустками крови. Об этом сообщает «Журнал Американской медицинской ассоциации». Воспаление вызывают целый ряд факторов, и одним из них является избыточное потребление сахара. При постоянно высоком уровне глюкозы в крови повреждаются стенки кровеносных сосудов —артерий. Повреждённая же стенка служит мишенью для образования атеросклеротической б*** — в толще стенки начинает откладываться холестерин. Для этого ему даже необязательно быть повышенным, ну а если он повышен – тем более. Вскоре он начинает выступать в просвет сосуда, покрывается «шапочкой» из кальция – образуется б***, мешающая току крови.



Это состояние называется атеросклерозом, а клинически проявляется в таких заболеваниях, как стенокардия, нарушение кровообращения в мозге, конечностях, что часто заканчивается инфарктом или инсультом. Чёткая связь избыточного потребления белого сахара и сердечной деятельности признана уже давно. Дефицит тиамина, вызванный белым сахаром, приводит к дистрофии сердечной мышечной ткани и к внесосудистому накоплению жидкости, которое может закончиться остановкой сердца. Избыток сахара, который не откладывается в организме в виде гликогена, трансформируется в жир в виде триглицеридов и поэтому приводит к увеличению уровня триглицеридов в крови. А это может привести к закупорке артерий, что крайне отрицательно влияет на сердечную деятельность в случае поражения коронарных артерий. Сахар также стимулирует эндогенную выработку большего количества триглицеридов в печени.



Большинство людей считает, что для уменьшения уровня холестерина в крови следует снизить его потребление вместе с продуктами питания. И приходят к этому выводу по результатам анализа, показавшего повышенный уровень содержания холестерина. Пищевой холестерин не имеет ничего общего с холестерином в сыворотке крови. Основными двумя причинами повышения уровня холестерина в сыворотке крови являются насыщенные жиры и трансжиры. Насыщенные жиры в больших количествах содержатся в жирном мясе, копченостях и сосисках, а также в масле и сале.



Трансжиры – в большинстве магазинных продуктов, прошедших технологическую обработку. Более всего их в лапше быстрого приготовления, бисквитах, печенье и в пище из фаст-фуда. Научно доказано, что самое большое значение имеет не количество употребляемого жира, а его вид. Если продукты с высоким содержанием насыщенных жиров и трансжиров следует полностью исключить из рациона, то продукты с высоким содержанием полиненасыщенных жиров должны обязательно в нём присутствовать. Такие продукты способствуют снижению уровня липопротеидов низкой плотности — плохого холестерина и повышению уровня липопротеидов высокой плотности — хорошего холестерина. Полиненасыщенные жиры в большом количестве содержатся в орехах и семенах, авокадо, оливковом масле, а также в рыбе с высоким содержанием жирных кислот Омега-3.



Понизить уровень холестерина можно и другими методами. Во-первых, надо стараться употреблять как можно больше клетчатки, которая содержится во фруктах, овощах и продуктах из муки грубого помола.



https://www.eg-online.ru/article/301389/ Группа японских и американских медиков опубликовала доклад в научном журнале «Expert Review of Clinical Pharmacology», в котором ставится под сомнение широко распространённая практика назначения статинов чуть ли не каждому пациенту для защиты сердечно-сосудистой системы. Учёные обнаружили, что эти самые статины могут реально привести к повреждению артерий. Профессор Харуми Окуяма из Университета Нагойи сообщил о том, что был собран огромный объём информации о холестерине и статинах. Его изучение позволило сделать однозначный вывод об опасности этих препаратов, ускоряющих кальциевые отложениях в сосудах. Соавтор исследования кардиолог из Техаса доктор Питер Лангсджоен утверждает, что нельзя было давать разрешение на использование статинов из-за их разрушительного воздействия на здоровье человека. Медики указывают на отсутствие веских доказательств того, что статины вообще обеспечивают эффективную поддержку в борьбе с сердечно-сосудистыми недугами. Напротив, есть доказательства того, что широко разрекламированные статины, приносящие миллиардные прибыли фармацевтическим компаниям, приводят к отложению в артериях кальция, что может провоцировать сердечные приступы. В докладе отмечается, что статины, созданные для понижения уровня холестерина, блокируют молекулу, необходимую в образовании витамина К, который предотвращает отвердение артерий.По данным американской статистики, большинство сердечных приступов происходит с людьми, у которых нет значимых холестериновых отложений в артериях. Американские медики ещё в 2009 г. опубликовали исследование, свидетельствующее, что 75% пациентов, доставляемых в больницу с сердечным приступом, имели уровень холестерина в пределах безопасной нормы, и у 50% содержание холестерина было оптимальным. Теперь уже учёные вынуждены пересмотреть прежние взгляды и утверждают, что низкие уровни холестерина, наоборот, могут быть вредными для здоровья, особенно это отражается на пожилых людях, у которых холестерин понижается естественным образом из-за хронических проблем со здоровьем.Результаты 20-летнего исследования, опубликованные в журнале «Lancet», показали, что многолетний пониженный холестерин приводит к преждевременной смерти. Доктор Мэлколм Кендрик написал сенсационную книгу, в которой убеждает людей в том, что чем выше у них уровень холестерина, тем дольше они проживут. По его мнению, современная медицина вводит пациентов в заблуждение, демонизируя холестерин. В соответствии с новой теорией главной причиной сердечных недугов являются воспалительные процессы в артериях, приводящие к закупориванию артерий сгустками крови. Об этом сообщает «Журнал Американской медицинской ассоциации». Воспаление вызывают целый ряд факторов, и одним из них является избыточное потребление сахара. При постоянно высоком уровне глюкозы в крови повреждаются стенки кровеносных сосудов —артерий. Повреждённая же стенка служит мишенью для образования атеросклеротической б*** — в толще стенки начинает откладываться холестерин. Для этого ему даже необязательно быть повышенным, ну а если он повышен – тем более. Вскоре он начинает выступать в просвет сосуда, покрывается «шапочкой» из кальция – образуется б***, мешающая току крови.Это состояние называется атеросклерозом, а клинически проявляется в таких заболеваниях, как стенокардия, нарушение кровообращения в мозге, конечностях, что часто заканчивается инфарктом или инсультом. Чёткая связь избыточного потребления белого сахара и сердечной деятельности признана уже давно. Дефицит тиамина, вызванный белым сахаром, приводит к дистрофии сердечной мышечной ткани и к внесосудистому накоплению жидкости, которое может закончиться остановкой сердца. Избыток сахара, который не откладывается в организме в виде гликогена, трансформируется в жир в виде триглицеридов и поэтому приводит к увеличению уровня триглицеридов в крови. А это может привести к закупорке артерий, что крайне отрицательно влияет на сердечную деятельность в случае поражения коронарных артерий. Сахар также стимулирует эндогенную выработку большего количества триглицеридов в печени.Большинство людей считает, что для уменьшения уровня холестерина в крови следует снизить его потребление вместе с продуктами питания. И приходят к этому выводу по результатам анализа, показавшего повышенный уровень содержания холестерина. Пищевой холестерин не имеет ничего общего с холестерином в сыворотке крови. Основными двумя причинами повышения уровня холестерина в сыворотке крови являются насыщенные жиры и трансжиры. Насыщенные жиры в больших количествах содержатся в жирном мясе, копченостях и сосисках, а также в масле и сале.Трансжиры – в большинстве магазинных продуктов, прошедших технологическую обработку. Более всего их в лапше быстрого приготовления, бисквитах, печенье и в пище из фаст-фуда. Научно доказано, что самое большое значение имеет не количество употребляемого жира, а его вид. Если продукты с высоким содержанием насыщенных жиров и трансжиров следует полностью исключить из рациона, то продукты с высоким содержанием полиненасыщенных жиров должны обязательно в нём присутствовать. Такие продукты способствуют снижению уровня липопротеидов низкой плотности — плохого холестерина и повышению уровня липопротеидов высокой плотности — хорошего холестерина. Полиненасыщенные жиры в большом количестве содержатся в орехах и семенах, авокадо, оливковом масле, а также в рыбе с высоким содержанием жирных кислот Омега-3.Понизить уровень холестерина можно и другими методами. Во-первых, надо стараться употреблять как можно больше клетчатки, которая содержится во фруктах, овощах и продуктах из муки грубого помола. верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat vitaliian

Повідомлень: 5249 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1064 раз. Подякували: 1529 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 20:11 Faceless отвечу вам и фризу. Понятно, что жареное более вредное, но наши далёкие предки все жарили на костре и как-то не вымерли.))) по поводу каш-это очень хорошо, но на одном геркулесе и травке долго не протянет мужик, который работает физически и не только физически, мозгу нужна глюкоза, которой нет в траве. Мышцам нужен белок. Конечно, я только за сбалансированное питание, но правильно питаться у городских жителей не получается, потому как все продукты, даже то же молоко само по себе химическое и не настоящее. Кстати, вы наверное, не в курсе как выращивается салат и зелень, которые продаются в маркетах? Востаннє редагувалось vetka в Сер 09 гру, 2020 20:16, всього редагувалось 1 раз. vetka Повідомлень: 6751 З нами з: 04.03.14 Подякував: 421 раз. Подякували: 1163 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 20:15 vitaliian написав: Группа японских и американских медиков опубликовала доклад в научном журнале «Expert Review of Clinical Pharmacology», в котором ставится под сомнение широко распространённая практика назначения статинов чуть ли не каждому пациенту для защиты сердечно-сосудистой системы. Учёные обнаружили, что эти самые статины могут реально привести к повреждению артерий. Группа японских и американских медиков опубликовала доклад в научном журнале «Expert Review of Clinical Pharmacology», в котором ставится под сомнение широко распространённая практика назначения статинов чуть ли не каждому пациенту для защиты сердечно-сосудистой системы. Учёные обнаружили, что эти самые статины могут реально привести к повреждению артерий.



В методологии науки есть понятие "иерархия доказательной базы". Выглядит она вот так:







На единичные доклады можете вообще не обращать внимания - для доказательной медицины важны только систематизированные знания (метаанализ). Иначе, можно открыть любое, даже высоко-рецензируемое научное издание, и найти абсолютно противоречивые данные.



Думаю, вы сами это много раз наблюдали. Классика - кофе. От чего он только не защищает одновременно с тем, что это же самое и провоцирует И сахарный диабет, и повышенное артериальное давление, и онкологию, и много чего другого...



А возвращаясь к статинам - те самые систематизированные знания о них говорят об исключительной полезности применения при наличие указанных для них показаний, что подтверждают поголовно все кардиологические ассоциации мира. Эти препараты - вторые главнейшие увеличители продолжительности жизни после антибиотиков В методологии науки есть понятие "иерархия доказательной базы". Выглядит она вот так:На единичные доклады можете вообще не обращать внимания - для доказательной медицины важны только систематизированные знания (метаанализ). Иначе, можно открыть любое, даже высоко-рецензируемое научное издание, и найти абсолютно противоречивые данные.Думаю, вы сами это много раз наблюдали. Классика - кофе. От чего он только не защищает одновременно с тем, что это же самое и провоцируетИ сахарный диабет, и повышенное артериальное давление, и онкологию, и много чего другого...А возвращаясь к статинам - те самые систематизированные знания о них говорят об исключительной полезности применения при наличие указанных для них показаний, что подтверждают поголовно все кардиологические ассоциации мира. Эти препараты - вторые главнейшие увеличители продолжительности жизни после антибиотиков zРадио

Повідомлень: 8678 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1614 раз. Подякували: 3632 раз. Профіль 11 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 20:15 tumos написав: Осетин Сталин не был упомянут в силу того, что в СССР была социалистическая система права.



Бесспорно влияние Великобритании на Кавказский регион. Но делать из этого вывод, что социалистической системе права присущи именно черты англоскасонской, а не романо-германской правовой системы в силу национального происхождения руководителя любопытный подход. Казалось бы надо сравнивать системы по их сути. ИМХО. Осетин Сталин не был упомянут в силу того, что в СССР была социалистическая система права.Бесспорно влияние Великобритании на Кавказский регион. Но делать из этого вывод, что социалистической системе права присущи именно черты англоскасонской, а не романо-германской правовой системы в силу национального происхождения руководителя любопытный подход. Казалось бы надо сравнивать системы по их сути. ИМХО.

Я не делал вывод, что социалистической системе права присущи именно черты англоскасонской, а не романо-германской системы права.

Просто я не упомянул Сталина потому, что авторитарный СССР под его руководством воевал во Второй мировой войне все же на стороне свободолюбивой Великобритании, как впрочем было с авторитарной Россией и в Первой мировой войне.

В одном случае это объясняется, в том числе, тем, что Николай II и Георг V были двоюродными братьями по матерям.

А в другом случае это объясняется ориентацией на Великобританию политической элиты СССР происхождением с Кавказа, которая была выращена Великобританией во времена освоения запасов кавказской нефти. Я не делал вывод, что социалистической системе права присущи именно черты англоскасонской, а не романо-германской системы права.Просто я не упомянул Сталина потому, что авторитарный СССР под его руководством воевал во Второй мировой войне все же на стороне свободолюбивой Великобритании, как впрочем было с авторитарной Россией и в Первой мировой войне.В одном случае это объясняется, в том числе, тем, что Николай II и Георг V были двоюродными братьями по матерям.А в другом случае это объясняется ориентацией на Великобританию политической элиты СССР происхождением с Кавказа, которая была выращена Великобританией во времена освоения запасов кавказской нефти. Igneus Повідомлень: 846 З нами з: 29.08.18 Подякував: 357 раз. Подякували: 407 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2409241024112412 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: aklex Вкладчик1234 і 5 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 730 , 731 , 732

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7319 1693873

tobias Вів 08 гру, 2020 15:24