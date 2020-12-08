RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2409241024112412

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 92
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
31
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 19:40

  Faceless написав:Сбалансированное питание это не то же самое, что посадить себя навеки на диету #5.


+500!

Я от жаренного отказался, а вареное - от него-то зачем? :-)
justit
 
Повідомлень: 4931
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1533 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 20:01

  zРадио написав:Статины, прием которых при наличии показаний снижает риск сердечно-сосудистых катастроф на 60%, тоже, кстати, копеечные - 2-5 долларов в месяц.

У нас низкая культура профилактики - вот, в чем беда. По счастью, это не та проблема, которая требует гигантских финансовых вливаний, как например, борьба с онкологией. Достаточно целевой пропаганды ЗОЖ и важности чек-апов

Группа японских и американских медиков опубликовала доклад в научном журнале «Expert Review of Clinical Pharmacology», в котором ставится под сомнение широко распространённая практика назначения статинов чуть ли не каждому пациенту для защиты сердечно-сосудистой системы. Учёные обнаружили, что эти самые статины могут реально привести к повреждению артерий. Профессор Харуми Окуяма из Университета Нагойи сообщил о том, что был собран огромный объём информации о холестерине и статинах. Его изучение позволило сделать однозначный вывод об опасности этих препаратов, ускоряющих кальциевые отложениях в сосудах. Соавтор исследования кардиолог из Техаса доктор Питер Лангсджоен утверждает, что нельзя было давать разрешение на использование статинов из-за их разрушительного воздействия на здоровье человека. Медики указывают на отсутствие веских доказательств того, что статины вообще обеспечивают эффективную поддержку в борьбе с сердечно-сосудистыми недугами. Напротив, есть доказательства того, что широко разрекламированные статины, приносящие миллиардные прибыли фармацевтическим компаниям, приводят к отложению в артериях кальция, что может провоцировать сердечные приступы. В докладе отмечается, что статины, созданные для понижения уровня холестерина, блокируют молекулу, необходимую в образовании витамина К, который предотвращает отвердение артерий.

По данным американской статистики, большинство сердечных приступов происходит с людьми, у которых нет значимых холестериновых отложений в артериях. Американские медики ещё в 2009 г. опубликовали исследование, свидетельствующее, что 75% пациентов, доставляемых в больницу с сердечным приступом, имели уровень холестерина в пределах безопасной нормы, и у 50% содержание холестерина было оптимальным. Теперь уже учёные вынуждены пересмотреть прежние взгляды и утверждают, что низкие уровни холестерина, наоборот, могут быть вредными для здоровья, особенно это отражается на пожилых людях, у которых холестерин понижается естественным образом из-за хронических проблем со здоровьем.

Результаты 20-летнего исследования, опубликованные в журнале «Lancet», показали, что многолетний пониженный холестерин приводит к преждевременной смерти. Доктор Мэлколм Кендрик написал сенсационную книгу, в которой убеждает людей в том, что чем выше у них уровень холестерина, тем дольше они проживут. По его мнению, современная медицина вводит пациентов в заблуждение, демонизируя холестерин. В соответствии с новой теорией главной причиной сердечных недугов являются воспалительные процессы в артериях, приводящие к закупориванию артерий сгустками крови. Об этом сообщает «Журнал Американской медицинской ассоциации». Воспаление вызывают целый ряд факторов, и одним из них является избыточное потребление сахара. При постоянно высоком уровне глюкозы в крови повреждаются стенки кровеносных сосудов —артерий. Повреждённая же стенка служит мишенью для образования атеросклеротической б*** — в толще стенки начинает откладываться холестерин. Для этого ему даже необязательно быть повышенным, ну а если он повышен – тем более. Вскоре он начинает выступать в просвет сосуда, покрывается «шапочкой» из кальция – образуется б***, мешающая току крови.

Это состояние называется атеросклерозом, а клинически проявляется в таких заболеваниях, как стенокардия, нарушение кровообращения в мозге, конечностях, что часто заканчивается инфарктом или инсультом. Чёткая связь избыточного потребления белого сахара и сердечной деятельности признана уже давно. Дефицит тиамина, вызванный белым сахаром, приводит к дистрофии сердечной мышечной ткани и к внесосудистому накоплению жидкости, которое может закончиться остановкой сердца. Избыток сахара, который не откладывается в организме в виде гликогена, трансформируется в жир в виде триглицеридов и поэтому приводит к увеличению уровня триглицеридов в крови. А это может привести к закупорке артерий, что крайне отрицательно влияет на сердечную деятельность в случае поражения коронарных артерий. Сахар также стимулирует эндогенную выработку большего количества триглицеридов в печени.

Большинство людей считает, что для уменьшения уровня холестерина в крови следует снизить его потребление вместе с продуктами питания. И приходят к этому выводу по результатам анализа, показавшего повышенный уровень содержания холестерина. Пищевой холестерин не имеет ничего общего с холестерином в сыворотке крови. Основными двумя причинами повышения уровня холестерина в сыворотке крови являются насыщенные жиры и трансжиры. Насыщенные жиры в больших количествах содержатся в жирном мясе, копченостях и сосисках, а также в масле и сале.

Трансжиры – в большинстве магазинных продуктов, прошедших технологическую обработку. Более всего их в лапше быстрого приготовления, бисквитах, печенье и в пище из фаст-фуда. Научно доказано, что самое большое значение имеет не количество употребляемого жира, а его вид. Если продукты с высоким содержанием насыщенных жиров и трансжиров следует полностью исключить из рациона, то продукты с высоким содержанием полиненасыщенных жиров должны обязательно в нём присутствовать. Такие продукты способствуют снижению уровня липопротеидов низкой плотности — плохого холестерина и повышению уровня липопротеидов высокой плотности — хорошего холестерина. Полиненасыщенные жиры в большом количестве содержатся в орехах и семенах, авокадо, оливковом масле, а также в рыбе с высоким содержанием жирных кислот Омега-3.

Понизить уровень холестерина можно и другими методами. Во-первых, надо стараться употреблять как можно больше клетчатки, которая содержится во фруктах, овощах и продуктах из муки грубого помола.

https://www.eg-online.ru/article/301389/
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5251
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1066 раз.
Подякували: 1529 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 20:11

Faceless отвечу вам и фризу. Понятно, что жареное более вредное, но наши далёкие предки все жарили на костре и как-то не вымерли.))) по поводу каш-это очень хорошо, но на одном геркулесе и травке долго не протянет мужик, который работает физически и не только физически, мозгу нужна глюкоза, которой нет в траве. Мышцам нужен белок. Конечно, я только за сбалансированное питание, но правильно питаться у городских жителей не получается, потому как все продукты, даже то же молоко само по себе химическое и не настоящее. Кстати, вы наверное, не в курсе как выращивается салат и зелень, которые продаются в маркетах?
Востаннє редагувалось vetka в Сер 09 гру, 2020 20:16, всього редагувалось 1 раз.
vetka
 
Повідомлень: 6753
З нами з: 04.03.14
Подякував: 421 раз.
Подякували: 1165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 20:15

  vitaliian написав:Группа японских и американских медиков опубликовала доклад в научном журнале «Expert Review of Clinical Pharmacology», в котором ставится под сомнение широко распространённая практика назначения статинов чуть ли не каждому пациенту для защиты сердечно-сосудистой системы. Учёные обнаружили, что эти самые статины могут реально привести к повреждению артерий.


В методологии науки есть понятие "иерархия доказательной базы". Выглядит она вот так:

Зображення

На единичные доклады можете вообще не обращать внимания - для доказательной медицины важны только систематизированные знания (метаанализ). Иначе, можно открыть любое, даже высоко-рецензируемое научное издание, и найти абсолютно противоречивые данные.

Думаю, вы сами это много раз наблюдали. Классика - кофе. От чего он только не защищает одновременно с тем, что это же самое и провоцирует :mrgreen: И сахарный диабет, и повышенное артериальное давление, и онкологию, и много чего другого...

А возвращаясь к статинам - те самые систематизированные знания о них говорят об исключительной полезности применения при наличие указанных для них показаний, что подтверждают поголовно все кардиологические ассоциации мира. Эти препараты - вторые главнейшие увеличители продолжительности жизни после антибиотиков
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8681
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1616 раз.
Подякували: 3634 раз.
 
Профіль
11
5
3
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 21:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vetka написав:Faceless отвечу вам и фризу. Понятно, что жареное более вредное, но наши далёкие предки все жарили на костре и как-то не вымерли.))) по поводу каш-это очень хорошо, но на одном геркулесе и травке долго не протянет мужик, который работает физически и не только физически, мозгу нужна глюкоза, которой нет в траве. Мышцам нужен белок. Конечно, я только за сбалансированное питание, но правильно питаться у городских жителей не получается, потому как все продукты, даже то же молоко само по себе химическое и не настоящее. Кстати, вы наверное, не в курсе как выращивается салат и зелень, которые продаются в маркетах?


Наши далекие предки умирали, не доживая и до 30-40 лет, от куда более банальных причин, чем несбплсированное питание, и просто не доживали до момента, когда это питание могло бы вызвать серьёзные проблемы :)
Прошу заметить, я не призывал перейти на траву и жрать только геркулес с сельдереем.
Белок это не только жареное мясо.
Насчёт городских жителей вы все же заблуждаетесь, как и преувеличиваете со страшилками насчёт химичности молока и прочих салатов.
Нет ничего особо недоступного городскому жителю со средним доходом: цельнозерновые крупы, яйца, то же мясо (которое можно приготовить по разному), рыба, овощи, фрукты, разнообразная зелень, кисломолочные продукты, сыры, орехи. Даже макароны из твердых сортов пшеницы.
Проблема не в том, что городскому жителю нечего купить. Проблема в том, что он покупает много чего, мягко говоря, не полезного, много и часто. Колбасы, сосиски, полуфабрикаты, всякий гриль, много хлебобулочных, особенно из пшеницы, сладости и много сахара везде (от "йогуртов" до лимонадов, про печенье с тортиками и не говорю), чипсы, сухарики и прочие junk.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28275
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1187 раз.
Подякували: 6814 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 21:12

Faceless
Я же написала, что отвечала и вам и фризу, про траву и геркулес писал он)))
Добавлю ещё про правильное питание, оно под собой подразумевает готовку дома самому, это чтобы дешевле было, но не у всех есть время на это, вот и покупают то, что можно без особых усилий сразу съесть.
ПС, если что, то я стараюсь есть более полезную пищу, не всегда конечно выходит, бывает и фастфуд ем, но ведь должны быть в жизни радости хоть какие-то :D
vetka
 
Повідомлень: 6753
З нами з: 04.03.14
Подякував: 421 раз.
Подякували: 1165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 21:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vetka написав: бывает и фастфуд ем, но ведь должны быть в жизни радости хоть какие-то :D


Это самовнушение, что фастфуд это радость.
Я с трудом прохожу мимо Макдональдса, воняет фастфудом, или может пережаренным много раз подсолнечным маслом. Такая себе радость, на любителя)
freeze
4
 
Повідомлень: 19405
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4641 раз.
Подякували: 7387 раз.
 
Профіль
5
22
5
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 21:32

  freeze написав:
vetka написав: бывает и фастфуд ем, но ведь должны быть в жизни радости хоть какие-то :D


Это самовнушение, что фастфуд это радость.
Я с трудом прохожу мимо Макдональдса, воняет фастфудом, или может пережаренным много раз подсолнечным маслом. Такая себе радость, на любителя)

Ну тогда всё удовольствие от еды - самовнушение. Кстати, фастфуд - это не только Макдональдс))))
vetka
 
Повідомлень: 6753
З нами з: 04.03.14
Подякував: 421 раз.
Подякували: 1165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 22:07

Жена пишет мужу СМС:
– Не успеваю с работы в магазин. Купи курицу к ужину.
Спустя некоторое время ей на телефон приходит СМС от мужа:
– ЦЕЛУЮ.
Она в шоке – 8 лет в браке, страсть уже прошла, а тут такие слова.
Пишет ему ответ:
– Милый, очень тебя люблю, нежно ЦЕЛУЮ и т.п.
Он:
– Дура, блин, курицу, спрашиваю, ЦЕЛУЮ брать или окорочок?
Igneus
 
Повідомлень: 844
З нами з: 29.08.18
Подякував: 357 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 22:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Массовая вакцинация в Израиле от COVID-19 начнется 27 декабря, сообщил Нетаньяху.

Израиль заключал контракты на вакцины с компаниями Pfizer и Moderna.
freeze
4
 
Повідомлень: 19405
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4641 раз.
Подякували: 7387 раз.
 
Профіль
5
22
5
  #<1 ... 2409241024112412
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: aklex, user412, vitaliian і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 730, 731, 732
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7319 1693910
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 гру, 2020 15:24
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27189)
09.12.2020 22:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.