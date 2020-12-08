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Я от жаренного отказался, а вареное - от него-то зачем?
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Додано: Сер 09 гру, 2020 19:40
Додано: Сер 09 гру, 2020 20:01
Группа японских и американских медиков опубликовала доклад в научном журнале «Expert Review of Clinical Pharmacology», в котором ставится под сомнение широко распространённая практика назначения статинов чуть ли не каждому пациенту для защиты сердечно-сосудистой системы. Учёные обнаружили, что эти самые статины могут реально привести к повреждению артерий. Профессор Харуми Окуяма из Университета Нагойи сообщил о том, что был собран огромный объём информации о холестерине и статинах. Его изучение позволило сделать однозначный вывод об опасности этих препаратов, ускоряющих кальциевые отложениях в сосудах. Соавтор исследования кардиолог из Техаса доктор Питер Лангсджоен утверждает, что нельзя было давать разрешение на использование статинов из-за их разрушительного воздействия на здоровье человека. Медики указывают на отсутствие веских доказательств того, что статины вообще обеспечивают эффективную поддержку в борьбе с сердечно-сосудистыми недугами. Напротив, есть доказательства того, что широко разрекламированные статины, приносящие миллиардные прибыли фармацевтическим компаниям, приводят к отложению в артериях кальция, что может провоцировать сердечные приступы. В докладе отмечается, что статины, созданные для понижения уровня холестерина, блокируют молекулу, необходимую в образовании витамина К, который предотвращает отвердение артерий.
По данным американской статистики, большинство сердечных приступов происходит с людьми, у которых нет значимых холестериновых отложений в артериях. Американские медики ещё в 2009 г. опубликовали исследование, свидетельствующее, что 75% пациентов, доставляемых в больницу с сердечным приступом, имели уровень холестерина в пределах безопасной нормы, и у 50% содержание холестерина было оптимальным. Теперь уже учёные вынуждены пересмотреть прежние взгляды и утверждают, что низкие уровни холестерина, наоборот, могут быть вредными для здоровья, особенно это отражается на пожилых людях, у которых холестерин понижается естественным образом из-за хронических проблем со здоровьем.
Результаты 20-летнего исследования, опубликованные в журнале «Lancet», показали, что многолетний пониженный холестерин приводит к преждевременной смерти. Доктор Мэлколм Кендрик написал сенсационную книгу, в которой убеждает людей в том, что чем выше у них уровень холестерина, тем дольше они проживут. По его мнению, современная медицина вводит пациентов в заблуждение, демонизируя холестерин. В соответствии с новой теорией главной причиной сердечных недугов являются воспалительные процессы в артериях, приводящие к закупориванию артерий сгустками крови. Об этом сообщает «Журнал Американской медицинской ассоциации». Воспаление вызывают целый ряд факторов, и одним из них является избыточное потребление сахара. При постоянно высоком уровне глюкозы в крови повреждаются стенки кровеносных сосудов —артерий. Повреждённая же стенка служит мишенью для образования атеросклеротической б*** — в толще стенки начинает откладываться холестерин. Для этого ему даже необязательно быть повышенным, ну а если он повышен – тем более. Вскоре он начинает выступать в просвет сосуда, покрывается «шапочкой» из кальция – образуется б***, мешающая току крови.
Это состояние называется атеросклерозом, а клинически проявляется в таких заболеваниях, как стенокардия, нарушение кровообращения в мозге, конечностях, что часто заканчивается инфарктом или инсультом. Чёткая связь избыточного потребления белого сахара и сердечной деятельности признана уже давно. Дефицит тиамина, вызванный белым сахаром, приводит к дистрофии сердечной мышечной ткани и к внесосудистому накоплению жидкости, которое может закончиться остановкой сердца. Избыток сахара, который не откладывается в организме в виде гликогена, трансформируется в жир в виде триглицеридов и поэтому приводит к увеличению уровня триглицеридов в крови. А это может привести к закупорке артерий, что крайне отрицательно влияет на сердечную деятельность в случае поражения коронарных артерий. Сахар также стимулирует эндогенную выработку большего количества триглицеридов в печени.
Большинство людей считает, что для уменьшения уровня холестерина в крови следует снизить его потребление вместе с продуктами питания. И приходят к этому выводу по результатам анализа, показавшего повышенный уровень содержания холестерина. Пищевой холестерин не имеет ничего общего с холестерином в сыворотке крови. Основными двумя причинами повышения уровня холестерина в сыворотке крови являются насыщенные жиры и трансжиры. Насыщенные жиры в больших количествах содержатся в жирном мясе, копченостях и сосисках, а также в масле и сале.
Трансжиры – в большинстве магазинных продуктов, прошедших технологическую обработку. Более всего их в лапше быстрого приготовления, бисквитах, печенье и в пище из фаст-фуда. Научно доказано, что самое большое значение имеет не количество употребляемого жира, а его вид. Если продукты с высоким содержанием насыщенных жиров и трансжиров следует полностью исключить из рациона, то продукты с высоким содержанием полиненасыщенных жиров должны обязательно в нём присутствовать. Такие продукты способствуют снижению уровня липопротеидов низкой плотности — плохого холестерина и повышению уровня липопротеидов высокой плотности — хорошего холестерина. Полиненасыщенные жиры в большом количестве содержатся в орехах и семенах, авокадо, оливковом масле, а также в рыбе с высоким содержанием жирных кислот Омега-3.
Понизить уровень холестерина можно и другими методами. Во-первых, надо стараться употреблять как можно больше клетчатки, которая содержится во фруктах, овощах и продуктах из муки грубого помола.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 09 гру, 2020 20:11
Faceless отвечу вам и фризу. Понятно, что жареное более вредное, но наши далёкие предки все жарили на костре и как-то не вымерли.))) по поводу каш-это очень хорошо, но на одном геркулесе и травке долго не протянет мужик, который работает физически и не только физически, мозгу нужна глюкоза, которой нет в траве. Мышцам нужен белок. Конечно, я только за сбалансированное питание, но правильно питаться у городских жителей не получается, потому как все продукты, даже то же молоко само по себе химическое и не настоящее. Кстати, вы наверное, не в курсе как выращивается салат и зелень, которые продаются в маркетах?
Востаннє редагувалось vetka в Сер 09 гру, 2020 20:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 гру, 2020 20:15
В методологии науки есть понятие "иерархия доказательной базы". Выглядит она вот так:
На единичные доклады можете вообще не обращать внимания - для доказательной медицины важны только систематизированные знания (метаанализ). Иначе, можно открыть любое, даже высоко-рецензируемое научное издание, и найти абсолютно противоречивые данные.
Думаю, вы сами это много раз наблюдали. Классика - кофе. От чего он только не защищает одновременно с тем, что это же самое и провоцирует И сахарный диабет, и повышенное артериальное давление, и онкологию, и много чего другого...
А возвращаясь к статинам - те самые систематизированные знания о них говорят об исключительной полезности применения при наличие указанных для них показаний, что подтверждают поголовно все кардиологические ассоциации мира. Эти препараты - вторые главнейшие увеличители продолжительности жизни после антибиотиков
Додано: Сер 09 гру, 2020 21:02
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Наши далекие предки умирали, не доживая и до 30-40 лет, от куда более банальных причин, чем несбплсированное питание, и просто не доживали до момента, когда это питание могло бы вызвать серьёзные проблемы
Прошу заметить, я не призывал перейти на траву и жрать только геркулес с сельдереем.
Белок это не только жареное мясо.
Насчёт городских жителей вы все же заблуждаетесь, как и преувеличиваете со страшилками насчёт химичности молока и прочих салатов.
Нет ничего особо недоступного городскому жителю со средним доходом: цельнозерновые крупы, яйца, то же мясо (которое можно приготовить по разному), рыба, овощи, фрукты, разнообразная зелень, кисломолочные продукты, сыры, орехи. Даже макароны из твердых сортов пшеницы.
Проблема не в том, что городскому жителю нечего купить. Проблема в том, что он покупает много чего, мягко говоря, не полезного, много и часто. Колбасы, сосиски, полуфабрикаты, всякий гриль, много хлебобулочных, особенно из пшеницы, сладости и много сахара везде (от "йогуртов" до лимонадов, про печенье с тортиками и не говорю), чипсы, сухарики и прочие junk.
Додано: Сер 09 гру, 2020 21:12
Faceless
Я же написала, что отвечала и вам и фризу, про траву и геркулес писал он)))
Добавлю ещё про правильное питание, оно под собой подразумевает готовку дома самому, это чтобы дешевле было, но не у всех есть время на это, вот и покупают то, что можно без особых усилий сразу съесть.
ПС, если что, то я стараюсь есть более полезную пищу, не всегда конечно выходит, бывает и фастфуд ем, но ведь должны быть в жизни радости хоть какие-то
Додано: Сер 09 гру, 2020 21:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Это самовнушение, что фастфуд это радость.
Я с трудом прохожу мимо Макдональдса, воняет фастфудом, или может пережаренным много раз подсолнечным маслом. Такая себе радость, на любителя)
Додано: Сер 09 гру, 2020 21:32
Ну тогда всё удовольствие от еды - самовнушение. Кстати, фастфуд - это не только Макдональдс))))
Додано: Сер 09 гру, 2020 22:07
Жена пишет мужу СМС:
– Не успеваю с работы в магазин. Купи курицу к ужину.
Спустя некоторое время ей на телефон приходит СМС от мужа:
– ЦЕЛУЮ.
Она в шоке – 8 лет в браке, страсть уже прошла, а тут такие слова.
Пишет ему ответ:
– Милый, очень тебя люблю, нежно ЦЕЛУЮ и т.п.
Он:
– Дура, блин, курицу, спрашиваю, ЦЕЛУЮ брать или окорочок?
Додано: Сер 09 гру, 2020 22:22
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Массовая вакцинация в Израиле от COVID-19 начнется 27 декабря, сообщил Нетаньяху.
Израиль заключал контракты на вакцины с компаниями Pfizer и Moderna.
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