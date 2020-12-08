RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2410241124122413

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 92
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
31
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 22:37

  freeze написав:
  hxbbgaf написав:Я о том, что допысувач обвиняет людей в том, что у них есть сердечно-сосудистые заболевания.


Именно так.
В большинстве, думаю, под 90 процентов случаев сердечно сосудистые-заболевания заработаны человеком лично и самостоятельно неправильным образом жизни.
Я знал сердечника, уже умер, который был худой, как спичка, но ел только жирное мясо с картошкой, показатель худобы это не всегда панацея. Важное показатель правильности питания и двигательной активности.
Нервная система истероидного типа, когда десятилетиями зол на свою жизнь, имеешь длинный список виноватых и ненавистных, тоже вносит свой вклад, но всё таки гораздо меньший, чем триглицериды, липопротеин низкой плотности и отсутствие двигательной активности.
Исключением может быть генетическая предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, которая часто передаётся по наследству, но это не очень большой процент, по сравнению с теми кто самостоятельно ведет себя к инфаркту.

А что он должен был есть? В картошке холестерина и нет. Мясо не есть, только филейку раз в год? Все должны быть вегетарианцами и аскетами? Ну, если человек и так худой, он тогда умрет от истощения. Вы попробуйте найти у нас творог настоящий или масло. Оно все пальмовое! И это не наша вина, контролирующие органы не контролируют.
Необязательно виноватых и ненавистных, просто с детства приучают переживать из-за каждой ерунды и принимать все близко к сердцу. И наследственность тоже играет немалую роль.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21886
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 2274 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 23:23

  hxbbgaf написав:просто с детства приучают переживать из-за каждой ерунды и принимать все близко к сердцу


Принимать всё близко к сердцу, это действительно большая проблема, и не столько для сердечно-сосудистых заболеваний, сколько ухудшает психологическое качество жизни по причинам, которые человек изменить не в силах.
Сам борюсь с этим.
freeze
4
 
Повідомлень: 19406
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4642 раз.
Подякували: 7387 раз.
 
Профіль
5
22
5
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 23:46

Не специалист в диетическом питании, никогда этим особо не интересовался, о статинах слышал только само слово ( :) ), спорить с высказавшимися не буду.

Хороший пример привёл zРадио с кофе. Миллион прямо противоположных мнений и "результатов исследований".

Пока что у меня мнение такое - польза и вред различных продуктов питания специалистам не очень известны и их взгляды периодически меняются на прямо противоположные.

Многое всё же зависит и от доходов - рыба нынче стоит дороже мяса. Когда рекомендуют дикую красную рыбу, это хорошо, но, во-первых, дороговато для пересичного, во-вторых, вряд ли в наших супермаркетах продаётся именно дикая и вы об этом не узнаете.
Аналогично с рекомендациями ежедневно употреблять оливковое масло - большинству не по карману.

На мой взгляд, есть можно всё - и мясо, и рыбу,и овощи, и фрукты, и каши (овсянку терпеть не могу), и морепродукты, и яйца, и жареное, и вареное, и... Просто не надо увлекаться и питаться исключительно чем-то одним.

Так же как с поддержанием нормального веса - можно есть всё, вопрос в количестве. Смешно, когда не едят хлеб (чтобы похудеть :) ), но при этом 5 раз в день наворачивают нормальные порции всего остального. Или смотришь на молодых мужиков с хорошими "трудовыми мозолями" и слушаешь какие-то детские оправдания-объяснения. Отвечаю просто: "Жрать меньше надо".

Так же и с Макдональдсом. Если съесть бургер раз-два в неделю, то ничего страшного, а если 3 раза в день да каждый день, то конечно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 09 гру, 2020 23:53, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17934
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4623 раз.
Подякували: 4325 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 23:47

  freeze написав:
  hxbbgaf написав:просто с детства приучают переживать из-за каждой ерунды и принимать все близко к сердцу


Принимать всё близко к сердцу, это действительно большая проблема, и не столько для сердечно-сосудистых заболеваний, сколько ухудшает психологическое качество жизни по причинам, которые человек изменить не в силах.
Сам борюсь с этим.

Психологическое состояние ухудшает, но и на здоровье тоже может прилично сказываться.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17934
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4623 раз.
Подякували: 4325 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 23:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vetka написав:Faceless
Я же написала, что отвечала и вам и фризу, про траву и геркулес писал он)))
Добавлю ещё про правильное питание, оно под собой подразумевает готовку дома самому, это чтобы дешевле было, но не у всех есть время на это, вот и покупают то, что можно без особых усилий сразу съесть.
ПС, если что, то я стараюсь есть более полезную пищу, не всегда конечно выходит, бывает и фастфуд ем, но ведь должны быть в жизни радости хоть какие-то :D


Ну не обязательно готовку дома, но да, большая часть ассортимента кафе и фастфуд отпадает, это да. Но даже среди недорогих заведений можно найти подходящие блюда. Хотя готовка дома однозначно дешевле. Касательно времени, тут ещё такая штука, как мультиварка помогает.

ПС. Если что, я тоже, что поделать, если нравится и "вредная" еда, просто стараюсь не увлекаться.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28278
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1187 раз.
Подякували: 6814 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 23:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

freeze написав:
vetka написав: бывает и фастфуд ем, но ведь должны быть в жизни радости хоть какие-то :D


Это самовнушение, что фастфуд это радость.
Я с трудом прохожу мимо Макдональдса, воняет фастфудом, или может пережаренным много раз подсолнечным маслом. Такая себе радость, на любителя)
Запах да, хуже только форнетти. Но их премиум бургеры люблю, что поделать
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28278
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1187 раз.
Подякували: 6814 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 23:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

hxbbgaf написав:
  freeze написав:
  hxbbgaf написав:Я о том, что допысувач обвиняет людей в том, что у них есть сердечно-сосудистые заболевания.


Именно так.
В большинстве, думаю, под 90 процентов случаев сердечно сосудистые-заболевания заработаны человеком лично и самостоятельно неправильным образом жизни.
Я знал сердечника, уже умер, который был худой, как спичка, но ел только жирное мясо с картошкой, показатель худобы это не всегда панацея. Важное показатель правильности питания и двигательной активности.
Нервная система истероидного типа, когда десятилетиями зол на свою жизнь, имеешь длинный список виноватых и ненавистных, тоже вносит свой вклад, но всё таки гораздо меньший, чем триглицериды, липопротеин низкой плотности и отсутствие двигательной активности.
Исключением может быть генетическая предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, которая часто передаётся по наследству, но это не очень большой процент, по сравнению с теми кто самостоятельно ведет себя к инфаркту.

А что он должен был есть? В картошке холестерина и нет. Мясо не есть, только филейку раз в год? Все должны быть вегетарианцами и аскетами? Ну, если человек и так худой, он тогда умрет от истощения. Вы попробуйте найти у нас творог настоящий или масло. Оно все пальмовое! И это не наша вина, контролирующие органы не контролируют.
Необязательно виноватых и ненавистных, просто с детства приучают переживать из-за каждой ерунды и принимать все близко к сердцу. И наследственность тоже играет немалую роль.


Вы жертва бреда из жёлтой прессы.
Никто и не говорил не есть мясо вообще, холестерин не корень всех проблем, и успокойте свою паранойю по поводу пальмового масла.
Переживать из-за каждой ерунды никто вас не приучит, это довольно личная проблема, и, думаю, лечится.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28278
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1187 раз.
Подякували: 6814 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<1 ... 2410241124122413
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian, ЛАД, Львівський БатяР і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 730, 731, 732
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7319 1693931
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 гру, 2020 15:24
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.