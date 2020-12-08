hxbbgaf написав:Я о том, что допысувач обвиняет людей в том, что у них есть сердечно-сосудистые заболевания.
Именно так. В большинстве, думаю, под 90 процентов случаев сердечно сосудистые-заболевания заработаны человеком лично и самостоятельно неправильным образом жизни. Я знал сердечника, уже умер, который был худой, как спичка, но ел только жирное мясо с картошкой, показатель худобы это не всегда панацея. Важное показатель правильности питания и двигательной активности. Нервная система истероидного типа, когда десятилетиями зол на свою жизнь, имеешь длинный список виноватых и ненавистных, тоже вносит свой вклад, но всё таки гораздо меньший, чем триглицериды, липопротеин низкой плотности и отсутствие двигательной активности. Исключением может быть генетическая предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, которая часто передаётся по наследству, но это не очень большой процент, по сравнению с теми кто самостоятельно ведет себя к инфаркту.
А что он должен был есть? В картошке холестерина и нет. Мясо не есть, только филейку раз в год? Все должны быть вегетарианцами и аскетами? Ну, если человек и так худой, он тогда умрет от истощения. Вы попробуйте найти у нас творог настоящий или масло. Оно все пальмовое! И это не наша вина, контролирующие органы не контролируют. Необязательно виноватых и ненавистных, просто с детства приучают переживать из-за каждой ерунды и принимать все близко к сердцу. И наследственность тоже играет немалую роль.
hxbbgaf написав:просто с детства приучают переживать из-за каждой ерунды и принимать все близко к сердцу
Принимать всё близко к сердцу, это действительно большая проблема, и не столько для сердечно-сосудистых заболеваний, сколько ухудшает психологическое качество жизни по причинам, которые человек изменить не в силах. Сам борюсь с этим.
Не специалист в диетическом питании, никогда этим особо не интересовался, о статинах слышал только само слово ( ), спорить с высказавшимися не буду.
Хороший пример привёл zРадио с кофе. Миллион прямо противоположных мнений и "результатов исследований".
Пока что у меня мнение такое - польза и вред различных продуктов питания специалистам не очень известны и их взгляды периодически меняются на прямо противоположные.
Многое всё же зависит и от доходов - рыба нынче стоит дороже мяса. Когда рекомендуют дикую красную рыбу, это хорошо, но, во-первых, дороговато для пересичного, во-вторых, вряд ли в наших супермаркетах продаётся именно дикая и вы об этом не узнаете. Аналогично с рекомендациями ежедневно употреблять оливковое масло - большинству не по карману.
На мой взгляд, есть можно всё - и мясо, и рыбу,и овощи, и фрукты, и каши (овсянку терпеть не могу), и морепродукты, и яйца, и жареное, и вареное, и... Просто не надо увлекаться и питаться исключительно чем-то одним.
Так же как с поддержанием нормального веса - можно есть всё, вопрос в количестве. Смешно, когда не едят хлеб (чтобы похудеть ), но при этом 5 раз в день наворачивают нормальные порции всего остального. Или смотришь на молодых мужиков с хорошими "трудовыми мозолями" и слушаешь какие-то детские оправдания-объяснения. Отвечаю просто: "Жрать меньше надо".
Так же и с Макдональдсом. Если съесть бургер раз-два в неделю, то ничего страшного, а если 3 раза в день да каждый день, то конечно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 09 гру, 2020 23:53, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf написав:просто с детства приучают переживать из-за каждой ерунды и принимать все близко к сердцу
Принимать всё близко к сердцу, это действительно большая проблема, и не столько для сердечно-сосудистых заболеваний, сколько ухудшает психологическое качество жизни по причинам, которые человек изменить не в силах. Сам борюсь с этим.
Психологическое состояние ухудшает, но и на здоровье тоже может прилично сказываться.
vetka написав:Faceless Я же написала, что отвечала и вам и фризу, про траву и геркулес писал он))) Добавлю ещё про правильное питание, оно под собой подразумевает готовку дома самому, это чтобы дешевле было, но не у всех есть время на это, вот и покупают то, что можно без особых усилий сразу съесть. ПС, если что, то я стараюсь есть более полезную пищу, не всегда конечно выходит, бывает и фастфуд ем, но ведь должны быть в жизни радости хоть какие-то
Ну не обязательно готовку дома, но да, большая часть ассортимента кафе и фастфуд отпадает, это да. Но даже среди недорогих заведений можно найти подходящие блюда. Хотя готовка дома однозначно дешевле. Касательно времени, тут ещё такая штука, как мультиварка помогает.
ПС. Если что, я тоже, что поделать, если нравится и "вредная" еда, просто стараюсь не увлекаться.
hxbbgaf написав:Я о том, что допысувач обвиняет людей в том, что у них есть сердечно-сосудистые заболевания.
Именно так. В большинстве, думаю, под 90 процентов случаев сердечно сосудистые-заболевания заработаны человеком лично и самостоятельно неправильным образом жизни. Я знал сердечника, уже умер, который был худой, как спичка, но ел только жирное мясо с картошкой, показатель худобы это не всегда панацея. Важное показатель правильности питания и двигательной активности. Нервная система истероидного типа, когда десятилетиями зол на свою жизнь, имеешь длинный список виноватых и ненавистных, тоже вносит свой вклад, но всё таки гораздо меньший, чем триглицериды, липопротеин низкой плотности и отсутствие двигательной активности. Исключением может быть генетическая предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, которая часто передаётся по наследству, но это не очень большой процент, по сравнению с теми кто самостоятельно ведет себя к инфаркту.
А что он должен был есть? В картошке холестерина и нет. Мясо не есть, только филейку раз в год? Все должны быть вегетарианцами и аскетами? Ну, если человек и так худой, он тогда умрет от истощения. Вы попробуйте найти у нас творог настоящий или масло. Оно все пальмовое! И это не наша вина, контролирующие органы не контролируют. Необязательно виноватых и ненавистных, просто с детства приучают переживать из-за каждой ерунды и принимать все близко к сердцу. И наследственность тоже играет немалую роль.
Вы жертва бреда из жёлтой прессы. Никто и не говорил не есть мясо вообще, холестерин не корень всех проблем, и успокойте свою паранойю по поводу пальмового масла. Переживать из-за каждой ерунды никто вас не приучит, это довольно личная проблема, и, думаю, лечится.