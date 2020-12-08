Додано: Сер 09 гру, 2020 23:46

дикую

Не специалист в диетическом питании, никогда этим особо не интересовался, о статинах слышал только само слово (), спорить с высказавшимися не буду.Хороший пример привёл zРадио с кофе. Миллион прямо противоположных мнений и "результатов исследований".Пока что у меня мнение такое - польза и вред различных продуктов питания специалистам не очень известны и их взгляды периодически меняются на прямо противоположные.Многое всё же зависит и от доходов - рыба нынче стоит дороже мяса. Когда рекомендуюткрасную рыбу, это хорошо, но, во-первых, дороговато для пересичного, во-вторых, вряд ли в наших супермаркетах продаётся именно дикая и вы об этом не узнаете.Аналогично с рекомендациями ежедневно употреблять оливковое масло - большинству не по карману.На мой взгляд, есть можно всё - и мясо, и рыбу,и овощи, и фрукты, и каши (овсянку терпеть не могу), и морепродукты, и яйца, и жареное, и вареное, и... Просто не надо увлекаться и питаться исключительно чем-то одним.Так же как с поддержанием нормального веса - можно есть всё, вопрос в количестве. Смешно, когда не едят хлеб (чтобы похудеть), но при этом 5 раз в день наворачивают нормальные порции всего остального. Или смотришь на молодых мужиков с хорошими "трудовыми мозолями" и слушаешь какие-то детские оправдания-объяснения. Отвечаю просто: "Жрать меньше надо".Так же и с Макдональдсом. Если съесть бургер раз-два в неделю, то ничего страшного, а если 3 раза в день да каждый день, то конечно.