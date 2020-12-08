hxbbgaf написав:Я о том, что допысувач обвиняет людей в том, что у них есть сердечно-сосудистые заболевания.
Именно так. В большинстве, думаю, под 90 процентов случаев сердечно сосудистые-заболевания заработаны человеком лично и самостоятельно неправильным образом жизни. Я знал сердечника, уже умер, который был худой, как спичка, но ел только жирное мясо с картошкой, показатель худобы это не всегда панацея. Важное показатель правильности питания и двигательной активности. Нервная система истероидного типа, когда десятилетиями зол на свою жизнь, имеешь длинный список виноватых и ненавистных, тоже вносит свой вклад, но всё таки гораздо меньший, чем триглицериды, липопротеин низкой плотности и отсутствие двигательной активности. Исключением может быть генетическая предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, которая часто передаётся по наследству, но это не очень большой процент, по сравнению с теми кто самостоятельно ведет себя к инфаркту.
А что он должен был есть? В картошке холестерина и нет. Мясо не есть, только филейку раз в год? Все должны быть вегетарианцами и аскетами? Ну, если человек и так худой, он тогда умрет от истощения. Вы попробуйте найти у нас творог настоящий или масло. Оно все пальмовое! И это не наша вина, контролирующие органы не контролируют. Необязательно виноватых и ненавистных, просто с детства приучают переживать из-за каждой ерунды и принимать все близко к сердцу. И наследственность тоже играет немалую роль.
hxbbgaf написав:просто с детства приучают переживать из-за каждой ерунды и принимать все близко к сердцу
Принимать всё близко к сердцу, это действительно большая проблема, и не столько для сердечно-сосудистых заболеваний, сколько ухудшает психологическое качество жизни по причинам, которые человек изменить не в силах. Сам борюсь с этим.
Не специалист в диетическом питании, никогда этим особо не интересовался, о статинах слышал только само слово ( ), спорить с высказавшимися не буду.
Хороший пример привёл zРадио с кофе. Миллион прямо противоположных мнений и "результатов исследований".
Пока что у меня мнение такое - польза и вред различных продуктов питания специалистам не очень известны и их взгляды периодически меняются на прямо противоположные.
Многое всё же зависит и от доходов - рыба нынче стоит дороже мяса. Когда рекомендуют дикую красную рыбу, это хорошо, но, во-первых, дороговато для пересичного, во-вторых, вряд ли в наших супермаркетах продаётся именно дикая и вы об этом не узнаете. Аналогично с рекомендациями ежедневно употреблять оливковое масло - большинству не по карману.
На мой взгляд, есть можно всё - и мясо, и рыбу,и овощи, и фрукты, и каши (овсянку терпеть не могу), и морепродукты, и яйца, и жареное, и вареное, и... Просто не надо увлекаться и питаться исключительно чем-то одним.
Так же как с поддержанием нормального веса - можно есть всё, вопрос в количестве. Смешно, когда не едят хлеб (чтобы похудеть ), но при этом 5 раз в день наворачивают нормальные порции всего остального. Или смотришь на молодых мужиков с хорошими "трудовыми мозолями" и слушаешь какие-то детские оправдания-объяснения. Отвечаю просто: "Жрать меньше надо".
Так же и с Макдональдсом. Если съесть бургер раз-два в неделю, то ничего страшного, а если 3 раза в день да каждый день, то конечно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 09 гру, 2020 23:53, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf написав:просто с детства приучают переживать из-за каждой ерунды и принимать все близко к сердцу
Принимать всё близко к сердцу, это действительно большая проблема, и не столько для сердечно-сосудистых заболеваний, сколько ухудшает психологическое качество жизни по причинам, которые человек изменить не в силах. Сам борюсь с этим.
Психологическое состояние ухудшает, но и на здоровье тоже может прилично сказываться.
vetka написав:Faceless Я же написала, что отвечала и вам и фризу, про траву и геркулес писал он))) Добавлю ещё про правильное питание, оно под собой подразумевает готовку дома самому, это чтобы дешевле было, но не у всех есть время на это, вот и покупают то, что можно без особых усилий сразу съесть. ПС, если что, то я стараюсь есть более полезную пищу, не всегда конечно выходит, бывает и фастфуд ем, но ведь должны быть в жизни радости хоть какие-то
Ну не обязательно готовку дома, но да, большая часть ассортимента кафе и фастфуд отпадает, это да. Но даже среди недорогих заведений можно найти подходящие блюда. Хотя готовка дома однозначно дешевле. Касательно времени, тут ещё такая штука, как мультиварка помогает.
ПС. Если что, я тоже, что поделать, если нравится и "вредная" еда, просто стараюсь не увлекаться.
hxbbgaf написав:Я о том, что допысувач обвиняет людей в том, что у них есть сердечно-сосудистые заболевания.
Именно так. В большинстве, думаю, под 90 процентов случаев сердечно сосудистые-заболевания заработаны человеком лично и самостоятельно неправильным образом жизни. Я знал сердечника, уже умер, который был худой, как спичка, но ел только жирное мясо с картошкой, показатель худобы это не всегда панацея. Важное показатель правильности питания и двигательной активности. Нервная система истероидного типа, когда десятилетиями зол на свою жизнь, имеешь длинный список виноватых и ненавистных, тоже вносит свой вклад, но всё таки гораздо меньший, чем триглицериды, липопротеин низкой плотности и отсутствие двигательной активности. Исключением может быть генетическая предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, которая часто передаётся по наследству, но это не очень большой процент, по сравнению с теми кто самостоятельно ведет себя к инфаркту.
А что он должен был есть? В картошке холестерина и нет. Мясо не есть, только филейку раз в год? Все должны быть вегетарианцами и аскетами? Ну, если человек и так худой, он тогда умрет от истощения. Вы попробуйте найти у нас творог настоящий или масло. Оно все пальмовое! И это не наша вина, контролирующие органы не контролируют. Необязательно виноватых и ненавистных, просто с детства приучают переживать из-за каждой ерунды и принимать все близко к сердцу. И наследственность тоже играет немалую роль.
Вы жертва бреда из жёлтой прессы. Никто и не говорил не есть мясо вообще, холестерин не корень всех проблем, и успокойте свою паранойю по поводу пальмового масла. Переживать из-за каждой ерунды никто вас не приучит, это довольно личная проблема, и, думаю, лечится.
Моя прабабушка прожила около 96 лет. Не было тогда ни статинов, ни оливкового масла, ни врачей. То голодали, то наедались от пуза, когда была возможность. После голода не все могли пережить и появление еды - многие так наедались, что умирали от этого. Детей привязывали и говорили - выживешь - молодец, не выживешь - ничего нельзя поделать, тиф всех косил. Даже дату рождения не помнила, по религиозным праздникам посчитали, что где-то 1886-й. Так что не пишите ерунды.
hxbbgaf написав:Моя прабабушка прожила около 96 лет. Не было тогда ни статинов, ни оливкового масла, ни врачей. То голодали, то наедались от пуза, когда была возможность. После голода не все могли пережить и появление еды - многие так наедались, что умирали от этого. Детей привязывали и говорили - выживешь - молодец, не выживешь - ничего нельзя поделать, тиф всех косил. Даже дату рождения не помнила, по религиозным праздникам посчитали, что где-то 1886-й. Так что не пишите ерунды.
Ерунду пишеие вы, по одной бабушке делая выводы. Есть данные за десятки лет по миллионам людей, которые куда достовернее, чем ваши выводы о долголетии вашей бабушки
Какая тут паранойя, недавно рассказывали, делали тест, весь т.н. "фермерский творог" - это на 98% пальмовое масло. А рошеновские торты дорогущие - вы читали их состав? Там одно пальмовое масло! Так что оно везде. И что же вы тогда называете нездоровым питанием, если холестерин - это не корень проблем, пальмовое масло - тоже? Что же тогда исключать?