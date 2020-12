Додано: Чет 10 гру, 2020 00:15

ЛАД написав: freeze написав: hxbbgaf написав: просто с детства приучают переживать из-за каждой ерунды и принимать все близко к сердцу просто с детства приучают переживать из-за каждой ерунды и принимать все близко к сердцу



Принимать всё близко к сердцу, это действительно большая проблема, и не столько для сердечно-сосудистых заболеваний, сколько ухудшает психологическое качество жизни по причинам, которые человек изменить не в силах.

Сам борюсь с этим. Принимать всё близко к сердцу, это действительно большая проблема, и не столько для сердечно-сосудистых заболеваний, сколько ухудшает психологическое качество жизни по причинам, которые человек изменить не в силах.Сам борюсь с этим.

Психологическое состояние ухудшает, но и на здоровье тоже может прилично сказываться. Психологическое состояние ухудшает, но и на здоровье тоже может прилично сказываться.



психологическое состояние прямо отражается на соматике. в начале этого года я на личном примере узнал, что такое СРК (о существовании которого даже не подозревал) вследствие стресса и как это приводит к потере 10 кг веса за полгода психологическое состояние прямо отражается на соматике. в начале этого года я на личном примере узнал, что такое СРК (о существовании которого даже не подозревал) вследствие стресса и как это приводит к потере 10 кг веса за полгода

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California