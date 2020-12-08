hxbbgaf написав:просто с детства приучают переживать из-за каждой ерунды и принимать все близко к сердцу
Принимать всё близко к сердцу, это действительно большая проблема, и не столько для сердечно-сосудистых заболеваний, сколько ухудшает психологическое качество жизни по причинам, которые человек изменить не в силах. Сам борюсь с этим.
Психологическое состояние ухудшает, но и на здоровье тоже может прилично сказываться.
психологическое состояние прямо отражается на соматике. в начале этого года я на личном примере узнал, что такое СРК (о существовании которого даже не подозревал) вследствие стресса и как это приводит к потере 10 кг веса за полгода
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Faceless написав:..... Ну не обязательно готовку дома, но да, большая часть ассортимента кафе и фастфуд отпадает, это да. Но даже среди недорогих заведений можно найти подходящие блюда. Хотя готовка дома однозначно дешевле. Касательно времени, тут ещё такая штука, как мультиварка помогает.
ПС. Если что, я тоже, что поделать, если нравится и "вредная" еда, просто стараюсь не увлекаться.
Очень редко пользуюсь общепитом, поэтому спорить не буду, но сомневаюсь. Полуфабрикаты покупаю крайне редко. Касательно больших затрат времени на домашнюю готовку, по-моему, несколько преувеличено. Конечно, борщ готовить долго, но сварить гречку или пожарить рыбу - 10 минут. Потушить те же окорочка полчаса. Запечь в духовке, конечно, дольше, но тоже не проблема. Не так много людей приходят домой и через час ложатся спать. А сейчас с современными духовками с таймером - кто мешает утром поставить, пришел с работы, всё готово. В крайнем случае, разогреть. Уже лет 25 у меня питание двухразовое - завтрак (обычно лёгкий) и поздний ужин. Пробовал обедать, начинаю набирать вес.
hxbbgaf написав:Какая тут паранойя, недавно рассказывали, делали тест, весь т.н. "фермерский творог" - это на 98% пальмовое масло. А рошеновские торты дорогущие - вы читали их состав? Там одно пальмовое масло! Так что оно везде. И что же вы тогда называете нездоровым питанием, если холестерин - это не корень проблем, пальмовое масло - тоже? Что же тогда исключать?
Чушь и бред. Творог с жирностью 10-15% на 98% из жира, это чудесно просто. Я сразу вспоминаю ваши посты о бессмысленности образования, так вот вы в очередной раз демонстрируете последствия такого отношения. Торты, хоть рошен, хоть бкк хоть какие по определению далеки от здорового питания, причём совсем не по причине наличия пальмового масла (тут опять ложъ от вас, оно никак не основной компонент, даже близко). Будь в составе в качестве масла только чисто сливочное, вы бы поняли, что торты рошен совсем недорогие. Само по себе пальмовое масло не вреднее и не опаснее других. Вопрос не в исключении холестерина и пальму, вообще. Повторяться не буду, выше уже все было озвучено
adeges написав:..... психологическое состояние прямо отражается на соматике. в начале этого года я на личном примере узнал, что такое СРК (о существовании которого даже не подозревал) вследствие стресса и как это приводит к потере 10 кг веса за полгода
Что такое СРК тоже не знал (сейчас посмотрел). Но утешьтесь, бывает и хуже - например, инфаркт. Так что согласен с Вами.
ЛАД написав:Так же как с поддержанием нормального веса - можно есть всё, вопрос в количестве.
Это самый важный момент питания. Все остальные на его фоне меркнут.
Показатели здоровья у человека, умудряющегося на "вредных" гамбургерах и шоколадках не иметь избыточной массы тела, будут лучше, чем у наевшего лишний вес на "суперполезных" винограде, грушах и хурме. Особенно, это касается мужчин, которых лишний вес буквально убивает, в отличие от женщин, которым он всего лишь неполезен (жировая ткань - это в прямом смысле железа, продуцирующая чужеродный мужчинам и родственный женщинам эстроген).
Просто на высококалорийной еде, коей является junk food, титанически сложно не набрать лишний вес. Энергетическая плотность слишком высокая, и желудок все еще попупустой, а по калориям - уже перебор.
При активном добавлении в диету овощей, ягод и ряда фруктов, имеющих низкую энергетическую плотность, эта проблема уменьшается, или вовсе исчезает, и не перебрать по калориям становится абсолютно подъемной задачей.
А нормальный вес - это практически залог отсутствия диабета 2-го типа и более позднее наступление атеросклеротических поражений сосудов, что статистически значимо увеличивает продолжительность жизни.
При этом, современная медицина лояльна и к "чревоугодникам" (тем из них, которые имеют к ней доступ) - раннее пожизненное назначение статинов, метформина, плюс регулярная диагностика, стентирования/шунтирования и прочие ТО, и тоже лет 75-80 жить можно
Последний абзац - не шутка, но все же рекомендую другой путь )))
Faceless hxbbgaf, конечно, не имел ввиду, что творог на 98% из пальмового масла. Он, как понимаю, хотел сказать, что 98% жира в твороге не молочный, а пальмовый. Не уверен, что это так. Но это другой вопрос. Насчёт цены торта из сливочного масла не знаю. Но в советские времена бисквитные торты со сливочным кремом были дешёвыми. И пирожные с заварным кремом были со сливочным кремом - гораздо вкуснее сегодняшних. Вообще очень любил крем из сливочного масла, по молодости мог, извиняюсь, жрать ложками. Поэтому когда жена пекла, соглашался взбивать крем (ложкой, без всякого миксера) - потом вылизывать кастрюлю, да и обычно лишний крем оставался. Да и сейчас не отказался бы.
zРадио написав: ..... При этом, современная медицина лояльна и к "чревоугодникам" (тем из них, которые имеют к ней доступ) - раннее пожизненное назначение статинов, метформина, плюс регулярная диагностика, стентирования/шунтирования и прочие ТО, и тоже лет 75-80 жить можно
Последний абзац - не шутка, но все же рекомендую другой путь )))
Пока не пользовался ничем из Вами перечисленного. Повторю: "Жрать меньше надо!". Или значительно больше двигаться. В частности, можно воспользоваться постоянными советами Либо о сексе. Тоже хорошо сжигает калории. Но после 35-40 важнее и реальнее первая рекомендация.
ЛАД написав:Повторю: "Жрать меньше надо!". Или значительно больше двигаться
Полностью поддерживаю! Но говоря об общественном здоровье, нельзя обходить проблему ожирения - люди, которые НЕ будут следовать даже основным и наиболее простым правилам поддержания здорового веса, есть. Более того, их количество и доля с каждым годом прирастает. Поэтому с докторами им лучше общаться, чем не общаться. Причем начинать необходимо - не позднее 40 лет
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 10 гру, 2020 00:55, всього редагувалось 1 раз.
До сих пор не ясно, эффективна ли вакцина в вопросах борьбы с распространением коронавируса. Она еще не показала желаемый результат в предотвращении новых случаев COVID-19, протекающих в бессимптомной форме.
ЛАД написав:Повторю: "Жрать меньше надо!". Или значительно больше двигаться
Полностью поддерживаю! Но говоря об общественном здоровье, нельзя обходить проблему ожирения - люди, которые НЕ будут следовать даже основным и наиболее простым правилам поддержания здорового веса, есть. Более того, их количество и доля с каждым годом прирастает. Поэтому с докторами им лучше общаться, чем не общаться. Причем начинать необходимо - не позднее 40 лет
Согласен. Но этот вариант значительно дороже и не всем по карману.