Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2412241324142415> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 92 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 31 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 39 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 17 Всього голосів : 92 Додано: Чет 10 гру, 2020 00:15 ЛАД написав: freeze написав: hxbbgaf написав: просто с детства приучают переживать из-за каждой ерунды и принимать все близко к сердцу просто с детства приучают переживать из-за каждой ерунды и принимать все близко к сердцу



Принимать всё близко к сердцу, это действительно большая проблема, и не столько для сердечно-сосудистых заболеваний, сколько ухудшает психологическое качество жизни по причинам, которые человек изменить не в силах.

Сам борюсь с этим. Принимать всё близко к сердцу, это действительно большая проблема, и не столько для сердечно-сосудистых заболеваний, сколько ухудшает психологическое качество жизни по причинам, которые человек изменить не в силах.Сам борюсь с этим.

Психологическое состояние ухудшает, но и на здоровье тоже может прилично сказываться. Психологическое состояние ухудшает, но и на здоровье тоже может прилично сказываться.



психологическое состояние прямо отражается на соматике. в начале этого года я на личном примере узнал, что такое СРК (о существовании которого даже не подозревал) вследствие стресса и как это приводит к потере 10 кг веса за полгода психологическое состояние прямо отражается на соматике. в начале этого года я на личном примере узнал, что такое СРК (о существовании которого даже не подозревал) вследствие стресса и как это приводит к потере 10 кг веса за полгода It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3666 З нами з: 14.03.06 Подякував: 264 раз. Подякували: 614 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 гру, 2020 00:15 Faceless написав: .....

Ну не обязательно готовку дома, но да, большая часть ассортимента кафе и фастфуд отпадает, это да. Но даже среди недорогих заведений можно найти подходящие блюда . Хотя готовка дома однозначно дешевле. Касательно времени, тут ещё такая штука, как мультиварка помогает.



ПС. Если что, я тоже, что поделать, если нравится и "вредная" еда, просто стараюсь не увлекаться. .....Ну не обязательно готовку дома, но да, большая часть ассортимента кафе и фастфуд отпадает, это да. Но даже среди недорогих заведений. Хотя готовка дома однозначно дешевле. Касательно времени, тут ещё такая штука, как мультиварка помогает.ПС. Если что, я тоже, что поделать, если нравится и "вредная" еда, просто стараюсь не увлекаться.

Очень редко пользуюсь общепитом, поэтому спорить не буду, но сомневаюсь.

Полуфабрикаты покупаю крайне редко.

Касательно больших затрат времени на домашнюю готовку, по-моему, несколько преувеличено. Конечно, борщ готовить долго, но сварить гречку или пожарить рыбу - 10 минут. Потушить те же окорочка полчаса. Запечь в духовке, конечно, дольше, но тоже не проблема. Не так много людей приходят домой и через час ложатся спать. А сейчас с современными духовками с таймером - кто мешает утром поставить, пришел с работы, всё готово. В крайнем случае, разогреть.

Уже лет 25 у меня питание двухразовое - завтрак (обычно лёгкий) и поздний ужин. Пробовал обедать, начинаю набирать вес. Очень редко пользуюсь общепитом, поэтому спорить не буду, но сомневаюсь.Полуфабрикаты покупаю крайне редко.Касательно больших затрат времени на домашнюю готовку, по-моему, несколько преувеличено. Конечно, борщ готовить долго, но сварить гречку или пожарить рыбу - 10 минут. Потушить те же окорочка полчаса. Запечь в духовке, конечно, дольше, но тоже не проблема. Не так много людей приходят домой и через час ложатся спать. А сейчас с современными духовками с таймером - кто мешает утром поставить, пришел с работы, всё готово. В крайнем случае, разогреть.Уже лет 25 у меня питание двухразовое - завтрак (обычно лёгкий) и поздний ужин. Пробовал обедать, начинаю набирать вес. ЛАД 2 Повідомлень: 17941 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4623 раз. Подякували: 4326 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 гру, 2020 00:18 Re: Эпидемия коронавируса в мире hxbbgaf написав: Какая тут паранойя, недавно рассказывали, делали тест, весь т.н. "фермерский творог" - это на 98% пальмовое масло. А рошеновские торты дорогущие - вы читали их состав? Там одно пальмовое масло! Так что оно везде.

И что же вы тогда называете нездоровым питанием, если холестерин - это не корень проблем, пальмовое масло - тоже? Что же тогда исключать?



Чушь и бред. Творог с жирностью 10-15% на 98% из жира, это чудесно просто. Я сразу вспоминаю ваши посты о бессмысленности образования, так вот вы в очередной раз демонстрируете последствия такого отношения.

Торты, хоть рошен, хоть бкк хоть какие по определению далеки от здорового питания, причём совсем не по причине наличия пальмового масла (тут опять ложъ от вас, оно никак не основной компонент, даже близко). Будь в составе в качестве масла только чисто сливочное, вы бы поняли, что торты рошен совсем недорогие.

Само по себе пальмовое масло не вреднее и не опаснее других.

Вопрос не в исключении холестерина и пальму, вообще. Повторяться не буду, выше уже все было озвучено Чушь и бред. Творог с жирностью 10-15% на 98% из жира, это чудесно просто. Я сразу вспоминаю ваши посты о бессмысленности образования, так вот вы в очередной раз демонстрируете последствия такого отношения.Торты, хоть рошен, хоть бкк хоть какие по определению далеки от здорового питания, причём совсем не по причине наличия пальмового масла (тут опять ложъ от вас, оно никак не основной компонент, даже близко). Будь в составе в качестве масла только чисто сливочное, вы бы поняли, что торты рошен совсем недорогие.Само по себе пальмовое масло не вреднее и не опаснее других.Вопрос не в исключении холестерина и пальму, вообще. Повторяться не буду, выше уже все было озвучено Faceless

Модератор Повідомлень: 28280 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1187 раз. Подякували: 6814 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 гру, 2020 00:22 adeges написав: .....

психологическое состояние прямо отражается на соматике. в начале этого года я на личном примере узнал, что такое СРК (о существовании которого даже не подозревал) вследствие стресса и как это приводит к потере 10 кг веса за полгода .....психологическое состояние прямо отражается на соматике. в начале этого года я на личном примере узнал, что такое СРК (о существовании которого даже не подозревал) вследствие стресса и как это приводит к потере 10 кг веса за полгода

Что такое СРК тоже не знал (сейчас посмотрел).

Но утешьтесь, бывает и хуже - например, инфаркт.

Так что согласен с Вами. Что такое СРК тоже не знал (сейчас посмотрел).Но утешьтесь, бывает и хуже - например, инфаркт.Так что согласен с Вами. ЛАД 2 Повідомлень: 17941 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4623 раз. Подякували: 4326 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 гру, 2020 00:24 ЛАД написав: Так же как с поддержанием нормального веса - можно есть всё, вопрос в количестве.

Так же как с поддержанием нормального веса - можно есть всё, вопрос в количестве.



Это самый важный момент питания. Все остальные на его фоне меркнут.



Показатели здоровья у человека, умудряющегося на "вредных" гамбургерах и шоколадках не иметь избыточной массы тела, будут лучше, чем у наевшего лишний вес на "суперполезных" винограде, грушах и хурме. Особенно, это касается мужчин, которых лишний вес буквально убивает, в отличие от женщин, которым он всего лишь неполезен (жировая ткань - это в прямом смысле железа, продуцирующая чужеродный мужчинам и родственный женщинам эстроген).



Просто на высококалорийной еде, коей является junk food, титанически сложно не набрать лишний вес. Энергетическая плотность слишком высокая, и желудок все еще попупустой, а по калориям - уже перебор.



При активном добавлении в диету овощей, ягод и ряда фруктов, имеющих низкую энергетическую плотность, эта проблема уменьшается, или вовсе исчезает, и не перебрать по калориям становится абсолютно подъемной задачей.



А нормальный вес - это практически залог отсутствия диабета 2-го типа и более позднее наступление атеросклеротических поражений сосудов, что статистически значимо увеличивает продолжительность жизни.



При этом, современная медицина лояльна и к "чревоугодникам" (тем из них, которые имеют к ней доступ) - раннее пожизненное назначение статинов, метформина, плюс регулярная диагностика, стентирования/шунтирования и прочие ТО, и тоже лет 75-80 жить можно



Последний абзац - не шутка, но все же рекомендую другой путь ))) Это самый важный момент питания. Все остальные на его фоне меркнут.Показатели здоровья у человека, умудряющегося на "вредных" гамбургерах и шоколадках не иметь избыточной массы тела, будут лучше, чем у наевшего лишний вес на "суперполезных" винограде, грушах и хурме. Особенно, это касается мужчин, которых лишний вес буквально убивает, в отличие от женщин, которым он всего лишь неполезен (жировая ткань - это в прямом смысле железа, продуцирующая чужеродный мужчинам и родственный женщинам эстроген).Просто на высококалорийной еде, коей является junk food, титанически сложно не набрать лишний вес. Энергетическая плотность слишком высокая, и желудок все еще попупустой, а по калориям - уже перебор.При активном добавлении в диету овощей, ягод ифруктов, имеющих низкую энергетическую плотность, эта проблема уменьшается, или вовсе исчезает, и не перебрать по калориям становится абсолютно подъемной задачей.А нормальный вес - это практически залог отсутствия диабета 2-го типа и более позднее наступление атеросклеротических поражений сосудов, что статистически значимо увеличивает продолжительность жизни.При этом, современная медицина лояльна и к "чревоугодникам" (тем из них, которые имеют к ней доступ) - раннее пожизненное назначение статинов, метформина, плюс регулярная диагностика, стентирования/шунтирования и прочие ТО, и тоже лет 75-80 жить можноПоследний абзац - не шутка, но все же рекомендую другой путь ))) zРадио

Повідомлень: 8683 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1616 раз. Подякували: 3637 раз. Профіль 11 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 гру, 2020 00:35 Faceless

hxbbgaf, конечно, не имел ввиду, что творог на 98% из пальмового масла. Он, как понимаю, хотел сказать, что 98% жира в твороге не молочный, а пальмовый. Не уверен, что это так. Но это другой вопрос.

Насчёт цены торта из сливочного масла не знаю. Но в советские времена бисквитные торты со сливочным кремом были дешёвыми. И пирожные с заварным кремом были со сливочным кремом - гораздо вкуснее сегодняшних. Вообще очень любил крем из сливочного масла, по молодости мог, извиняюсь, жрать ложками. Поэтому когда жена пекла, соглашался взбивать крем (ложкой, без всякого миксера) - потом вылизывать кастрюлю, да и обычно лишний крем оставался. Да и сейчас не отказался бы. , конечно, не имел ввиду, что творог на 98% из пальмового масла. Он, как понимаю, хотел сказать, что 98% жира в твороге не молочный, а пальмовый. Не уверен, что это так. Но это другой вопрос.Насчёт цены торта из сливочного масла не знаю. Но в советские времена бисквитные торты со сливочным кремом были дешёвыми. И пирожные с заварным кремом были со сливочным кремом - гораздо вкуснее сегодняшних. Вообще очень любил крем из сливочного масла, по молодости мог, извиняюсь, жрать ложками. Поэтому когда жена пекла, соглашался взбивать крем (ложкой, без всякого миксера) - потом вылизывать кастрюлю, да и обычно лишний крем оставался.Да и сейчас не отказался бы. ЛАД 2 Повідомлень: 17941 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4623 раз. Подякували: 4326 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 гру, 2020 00:42 zРадио написав:

.....

При этом, современная медицина лояльна и к "чревоугодникам" (тем из них, которые имеют к ней доступ) - раннее пожизненное назначение статинов, метформина, плюс регулярная диагностика, стентирования/шунтирования и прочие ТО, и тоже лет 75-80 жить можно



Последний абзац - не шутка, но все же рекомендую другой путь ))) .....При этом, современная медицина лояльна и к "чревоугодникам" (тем из них, которые имеют к ней доступ) - раннее пожизненное назначение статинов, метформина, плюс регулярная диагностика, стентирования/шунтирования и прочие ТО, и тоже лет 75-80 жить можноПоследний абзац - не шутка, но все же рекомендую другой путь )))

Пока не пользовался ничем из Вами перечисленного.

Повторю: "Жрать меньше надо!".

Или значительно больше двигаться. В частности, можно воспользоваться постоянными советами Либо о сексе. Тоже хорошо сжигает калории.

Но после 35-40 важнее и реальнее первая рекомендация. Пока не пользовался ничем из Вами перечисленного.Повторю: "Жрать меньше надо!".Или значительно больше двигаться. В частности, можно воспользоваться постоянными советами Либо о сексе. Тоже хорошо сжигает калории.Но после 35-40 важнее и реальнее первая рекомендация. ЛАД 2 Повідомлень: 17941 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4623 раз. Подякували: 4326 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 гру, 2020 00:54 ЛАД написав: Повторю: "Жрать меньше надо!".

Или значительно больше двигаться Повторю: "Жрать меньше надо!".Или значительно больше двигаться



Полностью поддерживаю! Но говоря об общественном здоровье, нельзя обходить проблему ожирения - люди, которые НЕ будут следовать даже основным и наиболее простым правилам поддержания здорового веса, есть. Более того, их количество и доля с каждым годом прирастает. Поэтому с докторами им лучше общаться, чем не общаться. Причем начинать необходимо - не позднее 40 лет Полностью поддерживаю! Но говоря об общественном здоровье, нельзя обходить проблему ожирения - люди, которые НЕ будут следовать даже основным и наиболее простым правилам поддержания здорового веса, есть. Более того, их количество и доля с каждым годом прирастает. Поэтому с докторами им лучше общаться, чем не общаться. Причем начинать необходимо - не позднее 40 лет Востаннє редагувалось zРадио в Чет 10 гру, 2020 00:55, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 8683 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1616 раз. Подякували: 3637 раз. Профіль 11 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 гру, 2020 00:54

До сих пор не ясно, эффективна ли вакцина в вопросах борьбы с распространением коронавируса. Она еще не показала желаемый результат в предотвращении новых случаев COVID-19, протекающих в бессимптомной форме.

https://kurs.com.ua/novost/252670-nazvani-glavnie-minusi-amerikanskoi-vakcini

Это об американской вакцине.

Не понял, что же тогда означает 95%-я эффективность?

Правда, первоисточник (МКRU) так себе, но, судя по статье, похоже на правду.



И второй вопрос - новый локдаун

Школы до 25.01 закрыты. Это каникулы или удалёнка? Возвращаясь к нашим баранам, два вопроса.Это об американской вакцине.Не понял, что же тогда означает 95%-я эффективность?Правда, первоисточник (МКRU) так себе, но, судя по статье, похоже на правду.И второй вопрос - новый локдаунШколы до 25.01 закрыты. Это каникулы или удалёнка? ЛАД 2 Повідомлень: 17941 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4623 раз. Подякували: 4326 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 гру, 2020 01:00 zРадио написав: ЛАД написав: Повторю: "Жрать меньше надо!".

Или значительно больше двигаться Повторю: "Жрать меньше надо!".Или значительно больше двигаться



Полностью поддерживаю! Но говоря об общественном здоровье, нельзя обходить проблему ожирения - люди, которые НЕ будут следовать даже основным и наиболее простым правилам поддержания здорового веса, есть. Более того, их количество и доля с каждым годом прирастает. Поэтому с докторами им лучше общаться, чем не общаться. Причем начинать необходимо - не позднее 40 лет Полностью поддерживаю! Но говоря об общественном здоровье, нельзя обходить проблему ожирения - люди, которые НЕ будут следовать даже основным и наиболее простым правилам поддержания здорового веса, есть. Более того, их количество и доля с каждым годом прирастает. Поэтому с докторами им лучше общаться, чем не общаться.

Согласен.

Но этот вариант значительно дороже и не всем по карману. Согласен.Но этот вариант значительно дороже и не всем по карману. ЛАД 2 Повідомлень: 17941 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4623 раз. Подякували: 4326 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2412241324142415> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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tobias Вів 08 гру, 2020 15:24