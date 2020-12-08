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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 92
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
31
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 01:08

министр (Турции) заявил, что российская вакцина не соответствует условиям "хорошей лабораторной практики".

"Россия не смогла этого сделать. Поэтому ВОЗ и весь мир не смогли приобрести эту вакцину. Эта вакцина также не может получить у нас лицензию. Поэтому это вне нашей сферы интересов", - сказал он.

https://kurs.com.ua/novost/252730-turcija-otkazalas-ot-rossiiskoi-vakcini-protiv-covid-19
Если правильно понял, имеется ввиду не законченный 3-й этап испытаний?

И там же:
Турция с населением 83 миллионов человек подписала контракт на покупку 50 млн доз вакцины у китайской компании Sinovac Biotech Ltd и рассчитывает начать вакцинацию в этом месяце, уделяя приоритет медицинским работникам.
....
Коджа сказал, что Турция нуждается в большем количестве вакцин с целью прививки 50 млн человек до конца апреля, и добавил, что страна работает над тем, чтобы ускорить доставку 25 млн доз вакцины от Pfizer и BioNTech.

Это к вчерашнему вопросу о том, что завидую шапо и Старикану (дети уехали) и месте Украины в современном мире.
Мы такие цели и не думаем ставить. :(
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