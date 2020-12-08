министр (Турции) заявил, что российская вакцина не соответствует условиям "хорошей лабораторной практики".
"Россия не смогла этого сделать. Поэтому ВОЗ и весь мир не смогли приобрести эту вакцину. Эта вакцина также не может получить у нас лицензию. Поэтому это вне нашей сферы интересов", - сказал он.
Если правильно понял, имеется ввиду не законченный 3-й этап испытаний?
И там же:
Турция с населением 83 миллионов человек подписала контракт на покупку 50 млн доз вакцины у китайской компании Sinovac Biotech Ltd и рассчитывает начать вакцинацию в этом месяце, уделяя приоритет медицинским работникам.
....
Коджа сказал, что Турция нуждается в большем количестве вакцин с целью прививки 50 млн человек до конца апреля, и добавил, что страна работает над тем, чтобы ускорить доставку 25 млн доз вакцины от Pfizer и BioNTech.
Это к вчерашнему вопросу о том, что завидую шапо и Старикану (дети уехали) и месте Украины в современном мире.
Мы такие цели и не думаем ставить.