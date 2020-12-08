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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2412241324142415 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 92 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 31 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 39 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 17 Всього голосів : 92 Додано: Чет 10 гру, 2020 01:08 министр (Турции) заявил, что российская вакцина не соответствует условиям "хорошей лабораторной практики".



"Россия не смогла этого сделать. Поэтому ВОЗ и весь мир не смогли приобрести эту вакцину. Эта вакцина также не может получить у нас лицензию. Поэтому это вне нашей сферы интересов", - сказал он.

https://kurs.com.ua/novost/252730-turcija-otkazalas-ot-rossiiskoi-vakcini-protiv-covid-19

Если правильно понял, имеется ввиду не законченный 3-й этап испытаний?



И там же:

Турция с населением 83 миллионов человек подписала контракт на покупку 50 млн доз вакцины у китайской компании Sinovac Biotech Ltd и рассчитывает начать вакцинацию в этом месяце, уделяя приоритет медицинским работникам.

....

Коджа сказал, что Турция нуждается в большем количестве вакцин с целью прививки 50 млн человек до конца апреля, и добавил, что страна работает над тем, чтобы ускорить доставку 25 млн доз вакцины от Pfizer и BioNTech.

Это к вчерашнему вопросу о том, что завидую шапо и Старикану (дети уехали) и месте Украины в современном мире.

Мы такие цели и не думаем ставить. Если правильно понял, имеется ввиду не законченный 3-й этап испытаний?И там же:Это к вчерашнему вопросу о том, что завидую шапо и Старикану (дети уехали) и месте Украины в современном мире.Мы такие цели и не думаем ставить. ЛАД 2 Повідомлень: 17944 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4623 раз. Подякували: 4326 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 гру, 2020 02:10

Стоит ли во всём брать пример с США.

Прошу прощения за длинные цитаты.

В Бойсе, штат Айдахо, представители общественного здравоохранения, собирающиеся проголосовать за мандат на использование масок в четырех округах, внезапно прекратили митинг во вторник вечером из-за опасений за свою безопасность на фоне протестов против маскировок у здания и в некоторых из их домов.



Одна из членов совета здравоохранения со слезами на глазах объявила, что ей пришлось спешить домой, чтобы быть со своим ребенком из-за протестующих, которые были замечены на видео, стучащими по ведрам, ревущими рожками и сиренами и стреляющими звуковыми кадрами из фильма, пропитанного насилием « Лицо со шрамом "за дверью.

....

«Я все чаще не узнаю это место. В нашей национальной риторике есть ур** и жестокость, которая достигает апогея здесь, у себя дома, и это должно беспокоить всех нас ".

....

А в Южной Дакоте мэр Рапид-Сити сказал, что члены городского совета подвергались преследованиям и угрозам из-за предложенного общегородского мандата на использование масок, который на этой неделе провалился, даже когда отделения интенсивной терапии по всему штату заполнены пациентами с COVID-19.

.....

Протестующие в округе Галлатин штата Монтана собирались в течение двух недель подряд у дома Бозмана, где находится окружной медработник Мэтт Келли, чтобы осудить санитарные правила, в том числе запрет на использование масок в масштабе штата. Они несли таблички с надписью «Мы отказываемся быть вашим экспериментом» и «Кислород необходим».

......

В Айдахо официальные лица больниц неоднократно предупреждали, что они перегружены и могут быть вынуждены внедрить «кризисные стандарты лечения», то есть резервировать жизненно важное лечение для пациентов, которые, скорее всего, выживут.

....

«Я все еще вижу здесь людей, которые говорят мне, что не верят, что это хуже, чем простуда», - сказал он.

.....

Смертность от коронавируса также быстро растет в сельских районах Айовы, где многие люди пренебрегают масками. Среди наиболее пострадавших - округ О'Брайен с населением 13 800 человек, в котором виноваты 42 смерти.

.....

Он сказал, что некоторые отреагировали на смерть пожилых людей с таким отношением: «Ну, они все равно собирались умереть. О, они старше, и есть сопутствующие заболевания».

.....

Всё отсюда - https://www.usnews.com/news/health-news/articles/2020-12-09/tensions-rise-over-masks-as-virus-grips-smaller-us-cities в гугл-переводе.



Ещё раз вспоминается старое высказывание: "Количество ума в мире постоянно, а население быстро растёт".

Печалька. Ковидиотизм на марше.Стоит ли во всём брать пример с США.Прошу прощения за длинные цитаты.Всё отсюда -в гугл-переводе.Ещё раз вспоминается старое высказывание: "Количество ума в мире постоянно, а население быстро растёт".Печалька. ЛАД 2 Повідомлень: 17944 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4623 раз. Подякували: 4326 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 гру, 2020 02:49

Чешская полиция была вынуждена взять под охрану министра здравоохранения республики Яна Блатны. Правоохранителей к главе МОЗ приставили из-за угроз в его адрес из-за введенных в стране карантинных ограничений. Об этом в среду, 9 декабря, сообщает Novinky.cz со ссылкой на первого вице-премьера и главу МВД Чехии Яна Гамачека.



Охрану также получил и прежний глава Минздрава Роман Прымула, а также министр промышленности, торговли и транспорта Карел Гавличек.



Министр внутренних дел Ян Хамачек кратко отметил, что охрана временно предоставлена им "из-за коронавируса".

https://korrespondent.net/world/4304679-hlave-mynzdrava-chekhyy-uhrozhauit-yz-za-koronavyrusa Ковидиотизм в Чехии. ЛАД 2 Повідомлень: 17944 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4623 раз. Подякували: 4326 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 гру, 2020 02:53 freeze

Вас можно поздравить:

"Получил положительный тест на COVID-19. В связи с чем ухожу на самоизоляцию - до выздоровления и получения отрицательного результата", - сообщил Труханов.

https://korrespondent.net/ukraine/4304647-mer-odessy-hennadyi-trukhanov-zarazylsia-COVID-19 Вас можно поздравить: ЛАД 2 Повідомлень: 17944 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4623 раз. Подякували: 4326 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2412241324142415 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7319 1693963

tobias Вів 08 гру, 2020 15:24