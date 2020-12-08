Турция с населением 83 миллионов человек подписала контракт на покупку 50 млн доз вакцины у китайской компании Sinovac Biotech Ltd и рассчитывает начать вакцинацию в этом месяце, уделяя приоритет медицинским работникам. .... Коджа сказал, что Турция нуждается в большем количестве вакцин с целью прививки 50 млн человек до конца апреля, и добавил, что страна работает над тем, чтобы ускорить доставку 25 млн доз вакцины от Pfizer и BioNTech.
Это к вчерашнему вопросу о том, что завидую шапо и Старикану (дети уехали) и месте Украины в современном мире. Мы такие цели и не думаем ставить.
Ковидиотизм на марше. Стоит ли во всём брать пример с США. Прошу прощения за длинные цитаты.
В Бойсе, штат Айдахо, представители общественного здравоохранения, собирающиеся проголосовать за мандат на использование масок в четырех округах, внезапно прекратили митинг во вторник вечером из-за опасений за свою безопасность на фоне протестов против маскировок у здания и в некоторых из их домов.
Одна из членов совета здравоохранения со слезами на глазах объявила, что ей пришлось спешить домой, чтобы быть со своим ребенком из-за протестующих, которые были замечены на видео, стучащими по ведрам, ревущими рожками и сиренами и стреляющими звуковыми кадрами из фильма, пропитанного насилием « Лицо со шрамом "за дверью. .... «Я все чаще не узнаю это место. В нашей национальной риторике есть ур** и жестокость, которая достигает апогея здесь, у себя дома, и это должно беспокоить всех нас ". .... А в Южной Дакоте мэр Рапид-Сити сказал, что члены городского совета подвергались преследованиям и угрозам из-за предложенного общегородского мандата на использование масок, который на этой неделе провалился, даже когда отделения интенсивной терапии по всему штату заполнены пациентами с COVID-19. ..... Протестующие в округе Галлатин штата Монтана собирались в течение двух недель подряд у дома Бозмана, где находится окружной медработник Мэтт Келли, чтобы осудить санитарные правила, в том числе запрет на использование масок в масштабе штата. Они несли таблички с надписью «Мы отказываемся быть вашим экспериментом» и «Кислород необходим». ...... В Айдахо официальные лица больниц неоднократно предупреждали, что они перегружены и могут быть вынуждены внедрить «кризисные стандарты лечения», то есть резервировать жизненно важное лечение для пациентов, которые, скорее всего, выживут. .... «Я все еще вижу здесь людей, которые говорят мне, что не верят, что это хуже, чем простуда», - сказал он. ..... Смертность от коронавируса также быстро растет в сельских районах Айовы, где многие люди пренебрегают масками. Среди наиболее пострадавших - округ О'Брайен с населением 13 800 человек, в котором виноваты 42 смерти. ..... Он сказал, что некоторые отреагировали на смерть пожилых людей с таким отношением: «Ну, они все равно собирались умереть. О, они старше, и есть сопутствующие заболевания». .....
Чешская полиция была вынуждена взять под охрану министра здравоохранения республики Яна Блатны. Правоохранителей к главе МОЗ приставили из-за угроз в его адрес из-за введенных в стране карантинных ограничений. Об этом в среду, 9 декабря, сообщает Novinky.cz со ссылкой на первого вице-премьера и главу МВД Чехии Яна Гамачека.
Охрану также получил и прежний глава Минздрава Роман Прымула, а также министр промышленности, торговли и транспорта Карел Гавличек.
Министр внутренних дел Ян Хамачек кратко отметил, что охрана временно предоставлена им "из-за коронавируса".