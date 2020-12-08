В Бойсе, штат Айдахо, представители общественного здравоохранения, собирающиеся проголосовать за мандат на использование масок в четырех округах, внезапно прекратили митинг во вторник вечером из-за опасений за свою безопасность на фоне протестов против маскировок у здания и в некоторых из их домов.



Одна из членов совета здравоохранения со слезами на глазах объявила, что ей пришлось спешить домой, чтобы быть со своим ребенком из-за протестующих, которые были замечены на видео, стучащими по ведрам, ревущими рожками и сиренами и стреляющими звуковыми кадрами из фильма, пропитанного насилием « Лицо со шрамом "за дверью.

....

«Я все чаще не узнаю это место. В нашей национальной риторике есть ур** и жестокость, которая достигает апогея здесь, у себя дома, и это должно беспокоить всех нас ".

....

А в Южной Дакоте мэр Рапид-Сити сказал, что члены городского совета подвергались преследованиям и угрозам из-за предложенного общегородского мандата на использование масок, который на этой неделе провалился, даже когда отделения интенсивной терапии по всему штату заполнены пациентами с COVID-19.

.....

Протестующие в округе Галлатин штата Монтана собирались в течение двух недель подряд у дома Бозмана, где находится окружной медработник Мэтт Келли, чтобы осудить санитарные правила, в том числе запрет на использование масок в масштабе штата. Они несли таблички с надписью «Мы отказываемся быть вашим экспериментом» и «Кислород необходим».

......

В Айдахо официальные лица больниц неоднократно предупреждали, что они перегружены и могут быть вынуждены внедрить «кризисные стандарты лечения», то есть резервировать жизненно важное лечение для пациентов, которые, скорее всего, выживут.

....

«Я все еще вижу здесь людей, которые говорят мне, что не верят, что это хуже, чем простуда», - сказал он.

.....

Смертность от коронавируса также быстро растет в сельских районах Айовы, где многие люди пренебрегают масками. Среди наиболее пострадавших - округ О'Брайен с населением 13 800 человек, в котором виноваты 42 смерти.

.....

Он сказал, что некоторые отреагировали на смерть пожилых людей с таким отношением: «Ну, они все равно собирались умереть. О, они старше, и есть сопутствующие заболевания».

.....