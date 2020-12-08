Ковидиотизм на марше. Стоит ли во всём брать пример с США. Прошу прощения за длинные цитаты.
В Бойсе, штат Айдахо, представители общественного здравоохранения, собирающиеся проголосовать за мандат на использование масок в четырех округах, внезапно прекратили митинг во вторник вечером из-за опасений за свою безопасность на фоне протестов против маскировок у здания и в некоторых из их домов.
Одна из членов совета здравоохранения со слезами на глазах объявила, что ей пришлось спешить домой, чтобы быть со своим ребенком из-за протестующих, которые были замечены на видео, стучащими по ведрам, ревущими рожками и сиренами и стреляющими звуковыми кадрами из фильма, пропитанного насилием « Лицо со шрамом "за дверью. .... «Я все чаще не узнаю это место. В нашей национальной риторике есть ур** и жестокость, которая достигает апогея здесь, у себя дома, и это должно беспокоить всех нас ". .... А в Южной Дакоте мэр Рапид-Сити сказал, что члены городского совета подвергались преследованиям и угрозам из-за предложенного общегородского мандата на использование масок, который на этой неделе провалился, даже когда отделения интенсивной терапии по всему штату заполнены пациентами с COVID-19. ..... Протестующие в округе Галлатин штата Монтана собирались в течение двух недель подряд у дома Бозмана, где находится окружной медработник Мэтт Келли, чтобы осудить санитарные правила, в том числе запрет на использование масок в масштабе штата. Они несли таблички с надписью «Мы отказываемся быть вашим экспериментом» и «Кислород необходим». ...... В Айдахо официальные лица больниц неоднократно предупреждали, что они перегружены и могут быть вынуждены внедрить «кризисные стандарты лечения», то есть резервировать жизненно важное лечение для пациентов, которые, скорее всего, выживут. .... «Я все еще вижу здесь людей, которые говорят мне, что не верят, что это хуже, чем простуда», - сказал он. ..... Смертность от коронавируса также быстро растет в сельских районах Айовы, где многие люди пренебрегают масками. Среди наиболее пострадавших - округ О'Брайен с населением 13 800 человек, в котором виноваты 42 смерти. ..... Он сказал, что некоторые отреагировали на смерть пожилых людей с таким отношением: «Ну, они все равно собирались умереть. О, они старше, и есть сопутствующие заболевания». .....
Чешская полиция была вынуждена взять под охрану министра здравоохранения республики Яна Блатны. Правоохранителей к главе МОЗ приставили из-за угроз в его адрес из-за введенных в стране карантинных ограничений. Об этом в среду, 9 декабря, сообщает Novinky.cz со ссылкой на первого вице-премьера и главу МВД Чехии Яна Гамачека.
Охрану также получил и прежний глава Минздрава Роман Прымула, а также министр промышленности, торговли и транспорта Карел Гавличек.
Министр внутренних дел Ян Хамачек кратко отметил, что охрана временно предоставлена им "из-за коронавируса".
Это тот случай, когда я абсолютно уверен, что у Труханова в этом плане всё будет хорошо. Хронических болезней нет, ежедневно час-два тренировки в зале, он спортсмен с чёрным поясом, деньги на лекарства и врачей есть и много, в отличие от умершего недавно Чёрного не ковид-отрицатель и не стал тянуть как Чёрный с лечением насморка. Да и нервы стальные, к невротическому типу не относится. Думаю, нет ни одной причины возможного теоретического негативного исхода.
США вчера с абсолютным антирекордом по умершим коронавирусникам - 3243 человека. На этом фоне несколько удивляет американская бюрократия - заседание по одобрению второй вакцины комитетом по надзору назначили аж на 17 декабря, сегодня комитет одобрит первую вакцину. Интересно с какой бюрократической целью тянуть еще целых семь дней, когда все и так знают, что через семь дней комитет одобрит и вторую вакцину.
ЛАД написав:Faceless hxbbgaf, конечно, не имел ввиду, что творог на 98% из пальмового масла. Он, как понимаю, хотел сказать, что 98% жира в твороге не молочный, а пальмовый. Не уверен, что это так. Но это другой вопрос. Насчёт цены торта из сливочного масла не знаю. Но в советские времена бисквитные торты со сливочным кремом были дешёвыми. И пирожные с заварным кремом были со сливочным кремом - гораздо вкуснее сегодняшних. Вообще очень любил крем из сливочного масла, по молодости мог, извиняюсь, жрать ложками. Поэтому когда жена пекла, соглашался взбивать крем (ложкой, без всякого миксера) - потом вылизывать кастрюлю, да и обычно лишний крем оставался. Да и сейчас не отказался бы.
Не представляю себе процесс замены жира в кисломолочном продукте, а главное, смысла - если большая часть творога - нежирный. Касательно тортов. Все совдеповские рецепты, составы продуктов повсеместно включали маргарин как замену дефицитного дорогого сливочного масла. Я более, чем уверен (проверить, конечно, уже не сможем), что и те бисквитные торты, о которых вы говорите, включали маргарин, в лучшем случае, частично и сливочное масло. По сравнению с маргарином (трансжир), пальмовое масло - просто витамин.
freeze написав:США вчера с абсолютным антирекордом по умершим коронавирусникам - 3243 человека. На этом фоне несколько удивляет американская бюрократия - заседание по одобрению второй вакцины комитетом по надзору назначили аж на 17 декабря, сегодня комитет одобрит первую вакцину. Интересно с какой бюрократической целью тянуть еще целых семь дней, когда все и так знают, что через семь дней комитет одобрит и вторую вакцину.
Вот такие моменты наличия двух миров (пересичные живут в одном, власть имущие в другом) всегда раздражал. Если у пересичному не сделана работа, есть проблемы, то и дома её делаешь или на работе сутками ночуешь, из дома за свои несёшь инструменты, материалы, расходники, а эти ребята - хочу буду заседать через неделю, хочу перенесу суд на месяцы.
Так у пересичного зачастую вполне можно было реально подождать и не спешить так, а у них судьбы и жизни людей. Плюс доходы за эту свою працю космические.
По Украине на фоне бодрых цифр о снижении числа новых случаев, видим вчерашний антирекорд по умершим - 266 человек, а главное какое-то огромное количество госпитализированных 2993 человека. Шлюзы прорвало или как, непонятно. Неделю назад в этот же день недели было 1739 госпитализированных, и вообще по моему больше 2000 госпитализированных в день никогда не было.
detroytred написав:Если у пересичному не сделана работа, есть проблемы, то и дома её делаешь или на работе сутками ночуешь, из дома за свои несёшь инструменты, материалы, расходники
Ровно в 17:00 выключается компьютер и пересичный идёт домой смотреть игру НХЛ или НБА. Если же аутсорсеры из ex-USSR работают в неурочное время то пересичный очень-очень удивляется и даже может начать подозревать что-то нехорошее.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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detroytred написав:Если у пересичному не сделана работа, есть проблемы, то и дома её делаешь или на работе сутками ночуешь, из дома за свои несёшь инструменты, материалы, расходники, а эти ребята - хочу буду заседать через неделю, хочу перенесу суд на месяцы.
Честно говоря у меня перед глазами всегда стоит голливудский фильм Спасти рядового Райана, когда американцы гибли, чтобы спасти беднягу рядового Райана, поскольку он как бы последний сын в семье и тд, голливудские слёзы и гордость. А тут на неделю раньше собраться и запустить процедуры, которые уже и так фактически одобрены бюрократами внутри комитета по контролю. И тем спасти тысяч десять рядовых Райанов. Конечно, это их американское дело, но всё-таки разница между киноэкраном и реальностью у них большая.