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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 92
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
31
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 10:27

  vitaliy_berdinskikh написав:
  detroytred написав:Если у пересичному не сделана работа, есть проблемы, то и дома её делаешь или на работе сутками ночуешь, из дома за свои несёшь инструменты, материалы, расходники

Ровно в 17:00 выключается компьютер и пересичный идёт домой смотреть игру НХЛ или НБА. Если же аутсорсеры из ex-USSR работают в неурочное время то пересичный очень-очень удивляется и даже может начать подозревать что-то нехорошее.

Разумеется, речь была о власть имущих (чиновниках, политиках) и пересичных из госсферы.
Регуляторы (в данном случае вакцин. Комитет чего-то там) же не частные))
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 10:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:А тут на неделю раньше собраться и запустить процедуры, которые уже и так фактически одобрены бюрократами внутри комитета по контролю. И тем спасти тысяч десять рядовых Райанов.

Після історії з талідомідом таке неможливо - все повинно бути по процедурі. Вже фіксують алергічні реакції на вакцину Пфайзер у Великобританії, і підставляти людей, які не підписувались рятувати Райана, під удар невідомих наслідків щеплень, ніхто нікому права не давав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 10:37

  lapay написав:
  freeze написав:А тут на неделю раньше собраться и запустить процедуры, которые уже и так фактически одобрены бюрократами внутри комитета по контролю. И тем спасти тысяч десять рядовых Райанов.

Після історії з талідомідом таке неможливо - все повинно бути по процедурі. Вже фіксують алергічні реакції на вакцину Пфайзер у Великобританії, і підставляти людей, які не підписувались рятувати Райана, під удар невідомих наслідків щеплень, ніхто нікому права не давав.


Аллергические реакции есть на всё, даже на лимоны с супермаркета.
Речь о том, что решение по разрешению второй вакцины по факту принято внутри комитета, это никто даже не подвергает сомнению, просто по процедуре собираются раз в неделю.
Так что древний талидомид тут ни с какого боку.
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