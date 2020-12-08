Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2413241424152416 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 92 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 31 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 39 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 17 Всього голосів : 92 Додано: Чет 10 гру, 2020 10:27 vitaliy_berdinskikh написав: detroytred написав: Если у пересичному не сделана работа, есть проблемы, то и дома её делаешь или на работе сутками ночуешь, из дома за свои несёшь инструменты, материалы, расходники Если у пересичному не сделана работа, есть проблемы, то и дома её делаешь или на работе сутками ночуешь, из дома за свои несёшь инструменты, материалы, расходники

Ровно в 17:00 выключается компьютер и пересичный идёт домой смотреть игру НХЛ или НБА. Если же аутсорсеры из ex-USSR работают в неурочное время то пересичный очень-очень удивляется и даже может начать подозревать что-то нехорошее. Ровно в 17:00 выключается компьютер и пересичный идёт домой смотреть игру НХЛ или НБА. Если же аутсорсеры из ex-USSR работают в неурочное время то пересичный очень-очень удивляется и даже может начать подозревать что-то нехорошее.

Разумеется, речь была о власть имущих (чиновниках, политиках) и пересичных из госсферы.

Регуляторы (в данном случае вакцин. Комитет чего-то там) же не частные)) Разумеется, речь была о власть имущих (чиновниках, политиках) и пересичных из госсферы.Регуляторы (в данном случае вакцин. Комитет чего-то там) же не частные)) detroytred

Повідомлень: 23368 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 гру, 2020 10:34 Re: Эпидемия коронавируса в мире freeze написав: А тут на неделю раньше собраться и запустить процедуры, которые уже и так фактически одобрены бюрократами внутри комитета по контролю. И тем спасти тысяч десять рядовых Райанов. А тут на неделю раньше собраться и запустить процедуры, которые уже и так фактически одобрены бюрократами внутри комитета по контролю. И тем спасти тысяч десять рядовых Райанов.

Після історії з талідомідом таке неможливо - все повинно бути по процедурі. Вже фіксують алергічні реакції на вакцину Пфайзер у Великобританії, і підставляти людей, які не підписувались рятувати Райана, під удар невідомих наслідків щеплень, ніхто нікому права не давав. Після історії з талідомідом таке неможливо - все повинно бути по процедурі. Вже фіксують алергічні реакції на вакцину Пфайзер у Великобританії, і підставляти людей, які не підписувались рятувати Райана, під удар невідомих наслідків щеплень, ніхто нікому права не давав. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11289 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1151 раз. Подякували: 1306 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 гру, 2020 10:37 lapay написав: freeze написав: А тут на неделю раньше собраться и запустить процедуры, которые уже и так фактически одобрены бюрократами внутри комитета по контролю. И тем спасти тысяч десять рядовых Райанов. А тут на неделю раньше собраться и запустить процедуры, которые уже и так фактически одобрены бюрократами внутри комитета по контролю. И тем спасти тысяч десять рядовых Райанов.

Після історії з талідомідом таке неможливо - все повинно бути по процедурі. Вже фіксують алергічні реакції на вакцину Пфайзер у Великобританії, і підставляти людей, які не підписувались рятувати Райана, під удар невідомих наслідків щеплень, ніхто нікому права не давав. Після історії з талідомідом таке неможливо - все повинно бути по процедурі. Вже фіксують алергічні реакції на вакцину Пфайзер у Великобританії, і підставляти людей, які не підписувались рятувати Райана, під удар невідомих наслідків щеплень, ніхто нікому права не давав.



Аллергические реакции есть на всё, даже на лимоны с супермаркета.

Речь о том, что решение по разрешению второй вакцины по факту принято внутри комитета, это никто даже не подвергает сомнению, просто по процедуре собираются раз в неделю.

Так что древний талидомид тут ни с какого боку. Аллергические реакции есть на всё, даже на лимоны с супермаркета.Речь о том, что решение по разрешению второй вакцины по факту принято внутри комитета, это никто даже не подвергает сомнению, просто по процедуре собираются раз в неделю.Так что древний талидомид тут ни с какого боку. freeze 4 Повідомлень: 19412 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4647 раз. Подякували: 7389 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2413241424152416 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7319 1694061

tobias Вів 08 гру, 2020 15:24