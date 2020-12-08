|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 гру, 2020 10:27
vitaliy_berdinskikh написав: detroytred написав:
Если у пересичному не сделана работа, есть проблемы, то и дома её делаешь или на работе сутками ночуешь, из дома за свои несёшь инструменты, материалы, расходники
Ровно в 17:00 выключается компьютер и пересичный идёт домой смотреть игру НХЛ или НБА. Если же аутсорсеры из ex-USSR работают в неурочное время то пересичный очень-очень удивляется и даже может начать подозревать что-то нехорошее.
Разумеется, речь была о власть имущих (чиновниках, политиках) и пересичных из госсферы.
Регуляторы (в данном случае вакцин. Комитет чего-то там) же не частные))
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23368
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1960 раз.
- Подякували: 3197 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 гру, 2020 10:34
freeze написав:
А тут на неделю раньше собраться и запустить процедуры, которые уже и так фактически одобрены бюрократами внутри комитета по контролю. И тем спасти тысяч десять рядовых Райанов.
Після історії з талідомідом таке неможливо - все повинно бути по процедурі. Вже фіксують алергічні реакції на вакцину Пфайзер у Великобританії, і підставляти людей, які не підписувались рятувати Райана, під удар невідомих наслідків щеплень, ніхто нікому права не давав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 11289
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1151 раз.
- Подякували: 1306 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 гру, 2020 10:37
lapay написав: freeze написав:
А тут на неделю раньше собраться и запустить процедуры, которые уже и так фактически одобрены бюрократами внутри комитета по контролю. И тем спасти тысяч десять рядовых Райанов.
Після історії з талідомідом таке неможливо - все повинно бути по процедурі. Вже фіксують алергічні реакції на вакцину Пфайзер у Великобританії, і підставляти людей, які не підписувались рятувати Райана, під удар невідомих наслідків щеплень, ніхто нікому права не давав.
Аллергические реакции есть на всё, даже на лимоны с супермаркета.
Речь о том, что решение по разрешению второй вакцины по факту принято внутри комитета, это никто даже не подвергает сомнению, просто по процедуре собираются раз в неделю.
Так что древний талидомид тут ни с какого боку.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 19412
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4647 раз.
- Подякували: 7389 раз.
-
- Профіль
-
5
22
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7319
|1694061
|
|