Не представляю себе процесс замены жира в кисломолочном продукте, а главное, смысла - если большая часть творога - нежирный.

Касательно тортов. Все совдеповские рецепты, составы продуктов повсеместно включали маргарин как замену дефицитного дорогого сливочного масла. Я более, чем уверен (проверить, конечно, уже не сможем), что и те бисквитные торты, о которых вы говорите, включали маргарин, в лучшем случае, частично и сливочное масло.

не знаю как с кисломолочкой, но знаю только один сорт действительно сливочного масла - это Селянское от Люстдорфа. Все остальные в большей или меньшей степени включают растительные жиры. По маслу это легко определить - когда есть жир - оно намазывается на хлеб когда достаешь из холодильника.



