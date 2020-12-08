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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2415241624172418>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 92
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
31
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:14

Vetka
Ну с наркошей вообще лучше не связываться, чем пригласить к себе в дом по любому поводу.

Да, Вы правы, можно внутримышечно. Удивительно, но почему-то не назначают.
даже не говорят. Только таблетки, если дома сам.

Там же порошок нужно ещё развести, Цефтриаксон))
Лично знаю пару участковых медсестр, не колющих в вену. Участковых!
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:20

  detroytred написав:Vetka
Ну с наркошей вообще лучше не связываться, чем пригласить к себе в дом по любому поводу.

Да, Вы правы, можно внутримышечно. Удивительно, но почему-то не назначают.
даже не говорят. Только таблетки, если дома.

Там же порошок нужно ещё развести, Цефтриаксон))
Лично знаю пару участковых медсестр, не колющих в вену. Участковых!

Ну про наркошу я пошутила как бы. На счет почему уколы не назначают - не скажу, но тут все зависит от родственников, если не вникают, то дают таблетки, если им не по фиг на больного - начинают искать другие варианты. Как развести цефтриаксон лично я в курсе, колола его не раз, тоже сложного ничего, взяли ампулу новокаина (если аллергик, тогда воду для инъекций, но правда больно будет), ввели во флакон, взболтали, набрали в шприц и в ягодицу. Внутривенно умею, но давно не делала, сейчас бы не колола, так как рука отвыкла давно, капельницу не умею (нас и не учили), но я и не медсестра, а фельдшер-лаборант. Но честно, медсестрами не умеющими колоть внутривенно вы меня просто поразили.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:23

Не знаю как сейчас, но раньше было много предложений на олх поставить капельницу или укол по смешным расценкам.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:25

  Vint написав:Не знаю как сейчас, но раньше было много предложений на олх поставить капельницу или укол по смешным расценкам.

Это было раньше, когда такого спроса не было. Сейчас капельница стартует от 300 грн.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:33

Касательно оттяжки заседания комиссии на 7 дней.
По-моему не тот случай, чтобы сильно ругать бюрократию. Производство начато и его никто не останавливает, пока вакцин мало и оттяжка на неделю только облегчит последующее распределение вакцин среди страждущих (больше вакцин - легче распределять). Не уверен, что одобренную вакцину начнут колоть прямо завтра.

Faceless
О наличии маргарина в советских рецептах спорить не могу, в пищепроме не работал. Но по ощущениям в тортах и пирожных всё же было масло. Применение маргарина вообще не отрицаю.
Не представляю себе процесс замены жира в кисломолочном продукте, а главное, смысла - если большая часть творога - нежирный.

Это как раз, наверное, не сложно. Обезжирить молоко до нуля, а потом добавить вместо молочного жира пальмовое масло.
Делается ли такое на практике, понятия не имею.
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:49

  Faceless написав:
Не представляю себе процесс замены жира в кисломолочном продукте, а главное, смысла - если большая часть творога - нежирный.
Касательно тортов. Все совдеповские рецепты, составы продуктов повсеместно включали маргарин как замену дефицитного дорогого сливочного масла. Я более, чем уверен (проверить, конечно, уже не сможем), что и те бисквитные торты, о которых вы говорите, включали маргарин, в лучшем случае, частично и сливочное масло.
По сравнению с маргарином (трансжир), пальмовое масло - просто витамин.


не знаю как с кисломолочкой, но знаю только один сорт действительно сливочного масла - это Селянское от Люстдорфа. Все остальные в большей или меньшей степени включают растительные жиры. По маслу это легко определить - когда есть жир - оно намазывается на хлеб когда достаешь из холодильника.

Молококомбинаты являются, наряду с кондитеркой, крупнейшими потребителями на рынке жиров Украины.
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:56

  vitaliy_berdinskikh написав:
  detroytred написав:Если у пересичному не сделана работа, есть проблемы, то и дома её делаешь или на работе сутками ночуешь, из дома за свои несёшь инструменты, материалы, расходники

Ровно в 17:00 выключается компьютер и пересичный идёт домой смотреть игру НХЛ или НБА. Если же аутсорсеры из ex-USSR работают в неурочное время то пересичный очень-очень удивляется и даже может начать подозревать что-то нехорошее.

По-разному бывает и у пересичных. Даже в советские времена бывало при срочной работе задерживались и бывало сильно. У меня лично была ситуация при срочной работе где-то с месяц или чуть больше уходил не раньше 10-11, рекорд был - в начале первого. Официально работа заканчивалась в 17.00.
Понятно, что это не относится к рабочему за станком и происходило не всегда и не со всеми. Для инженера это тоже не было типичным, но и не являлось чем-то исключительным.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:17

  detroytred написав:
Да, Вы правы, можно внутримышечно. Удивительно, но почему-то не назначают.
даже не говорят. Только таблетки, если дома сам.

Там же порошок нужно ещё развести, Цефтриаксон))
Лично знаю пару участковых медсестр, не колющих в вену. Участковых!


Антибиотик внутримышечно болезненный укол. Надо разводить лидокоином. Не каждый организм воспринимает лидокоин. Кроме того, возможно этот коктейль также снижает эффективность применения антибиотика. ИМХО.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:18

  adeges написав:........
не знаю как с кисломолочкой, но знаю только один сорт действительно сливочного масла - это Селянское от Люстдорфа. Все остальные в большей или меньшей степени включают растительные жиры. По маслу это легко определить - когда есть жир - оно намазывается на хлеб когда достаешь из холодильника.

Молококомбинаты являются, наряду с кондитеркой, крупнейшими потребителями на рынке жиров Украины.

И конечно же, настоящее масло не должно крошиться, как только его вынули из холодильника, намазывается оно на хлеб плотным однородным слоем.

http://yug.odessa.ua/index.php/home/arc/3208.html
:?:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:28

  tumos написав:
  detroytred написав:
Да, Вы правы, можно внутримышечно. Удивительно, но почему-то не назначают.
даже не говорят. Только таблетки, если дома сам.

Там же порошок нужно ещё развести, Цефтриаксон))
Лично знаю пару участковых медсестр, не колющих в вену. Участковых!


Антибиотик внутримышечно болезненный укол. Надо разводить лидокоином. Не каждый организм воспринимает лидокоин. Кроме того, возможно этот коктейль также снижает эффективность применения антибиотика. ИМХО.

Путь введения антибиотика влияет только на скорость всасывания в организм (ну на сколько быстро начинает действовать) и все. Да и антибиотики через капельницу нечасто вводят, это только при интенсивной терапии, а потом только внутримышечно или таблетки.
vetka
 
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