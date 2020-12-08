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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2415241624172418> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 92 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 31 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 39 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 17 Всього голосів : 92 Додано: Чет 10 гру, 2020 11:14 Vetka

Ну с наркошей вообще лучше не связываться, чем пригласить к себе в дом по любому поводу.



Да, Вы правы, можно внутримышечно. Удивительно, но почему-то не назначают.

даже не говорят. Только таблетки, если дома сам.



Там же порошок нужно ещё развести, Цефтриаксон))

Лично знаю пару участковых медсестр, не колющих в вену. Участковых! detroytred

Повідомлень: 23370 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 гру, 2020 11:20 detroytred написав: Vetka

Ну с наркошей вообще лучше не связываться, чем пригласить к себе в дом по любому поводу.



Да, Вы правы, можно внутримышечно. Удивительно, но почему-то не назначают.

даже не говорят. Только таблетки, если дома.



Там же порошок нужно ещё развести, Цефтриаксон))

Лично знаю пару участковых медсестр, не колющих в вену. Участковых! VetkaНу с наркошей вообще лучше не связываться, чем пригласить к себе в дом по любому поводу.Да, Вы правы, можно внутримышечно. Удивительно, но почему-то не назначают.даже не говорят. Только таблетки, если дома.Там же порошок нужно ещё развести, Цефтриаксон))Лично знаю пару участковых медсестр, не колющих в вену. Участковых!

Ну про наркошу я пошутила как бы. На счет почему уколы не назначают - не скажу, но тут все зависит от родственников, если не вникают, то дают таблетки, если им не по фиг на больного - начинают искать другие варианты. Как развести цефтриаксон лично я в курсе, колола его не раз, тоже сложного ничего, взяли ампулу новокаина (если аллергик, тогда воду для инъекций, но правда больно будет), ввели во флакон, взболтали, набрали в шприц и в ягодицу. Внутривенно умею, но давно не делала, сейчас бы не колола, так как рука отвыкла давно, капельницу не умею (нас и не учили), но я и не медсестра, а фельдшер-лаборант. Но честно, медсестрами не умеющими колоть внутривенно вы меня просто поразили. Ну про наркошу я пошутила как бы. На счет почему уколы не назначают - не скажу, но тут все зависит от родственников, если не вникают, то дают таблетки, если им не по фиг на больного - начинают искать другие варианты. Как развести цефтриаксон лично я в курсе, колола его не раз, тоже сложного ничего, взяли ампулу новокаина (если аллергик, тогда воду для инъекций, но правда больно будет), ввели во флакон, взболтали, набрали в шприц и в ягодицу. Внутривенно умею, но давно не делала, сейчас бы не колола, так как рука отвыкла давно, капельницу не умею (нас и не учили), но я и не медсестра, а фельдшер-лаборант. Но честно, медсестрами не умеющими колоть внутривенно вы меня просто поразили. vetka Повідомлень: 6758 З нами з: 04.03.14 Подякував: 421 раз. Подякували: 1166 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 гру, 2020 11:23 Не знаю как сейчас, но раньше было много предложений на олх поставить капельницу или укол по смешным расценкам. Vint Повідомлень: 1329 З нами з: 14.07.08 Подякував: 25 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 гру, 2020 11:25 Vint написав: Не знаю как сейчас, но раньше было много предложений на олх поставить капельницу или укол по смешным расценкам. Не знаю как сейчас, но раньше было много предложений на олх поставить капельницу или укол по смешным расценкам.

Это было раньше, когда такого спроса не было. Сейчас капельница стартует от 300 грн. Это было раньше, когда такого спроса не было. Сейчас капельница стартует от 300 грн. vetka Повідомлень: 6758 З нами з: 04.03.14 Подякував: 421 раз. Подякували: 1166 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 гру, 2020 11:33

По-моему не тот случай, чтобы сильно ругать бюрократию. Производство начато и его никто не останавливает, пока вакцин мало и оттяжка на неделю только облегчит последующее распределение вакцин среди страждущих (больше вакцин - легче распределять). Не уверен, что одобренную вакцину начнут колоть прямо завтра.



Faceless

О наличии маргарина в советских рецептах спорить не могу, в пищепроме не работал. Но по ощущениям в тортах и пирожных всё же было масло. Применение маргарина вообще не отрицаю.

Не представляю себе процесс замены жира в кисломолочном продукте, а главное, смысла - если большая часть творога - нежирный.

Это как раз, наверное, не сложно. Обезжирить молоко до нуля, а потом добавить вместо молочного жира пальмовое масло.

Делается ли такое на практике, понятия не имею. Касательно оттяжки заседания комиссии на 7 дней.По-моему не тот случай, чтобы сильно ругать бюрократию. Производство начато и его никто не останавливает, пока вакцин мало и оттяжка на неделю только облегчит последующее распределение вакцин среди страждущих (больше вакцин - легче распределять). Не уверен, что одобренную вакцину начнут колоть прямо завтра.О наличии маргарина в советских рецептах спорить не могу, в пищепроме не работал. Но по ощущениям в тортах и пирожных всё же было масло. Применение маргарина вообще не отрицаю.Это как раз, наверное, не сложно. Обезжирить молоко до нуля, а потом добавить вместо молочного жира пальмовое масло.Делается ли такое на практике, понятия не имею. ЛАД 2 Повідомлень: 17947 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4622 раз. Подякували: 4327 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 гру, 2020 11:49 Faceless написав:

Не представляю себе процесс замены жира в кисломолочном продукте, а главное, смысла - если большая часть творога - нежирный.

Касательно тортов. Все совдеповские рецепты, составы продуктов повсеместно включали маргарин как замену дефицитного дорогого сливочного масла. Я более, чем уверен (проверить, конечно, уже не сможем), что и те бисквитные торты, о которых вы говорите, включали маргарин, в лучшем случае, частично и сливочное масло.

По сравнению с маргарином (трансжир), пальмовое масло - просто витамин. Не представляю себе процесс замены жира в кисломолочном продукте, а главное, смысла - если большая часть творога - нежирный.Касательно тортов. Все совдеповские рецепты, составы продуктов повсеместно включали маргарин как замену дефицитного дорогого сливочного масла. Я более, чем уверен (проверить, конечно, уже не сможем), что и те бисквитные торты, о которых вы говорите, включали маргарин, в лучшем случае, частично и сливочное масло.По сравнению с маргарином (трансжир), пальмовое масло - просто витамин.



не знаю как с кисломолочкой, но знаю только один сорт действительно сливочного масла - это Селянское от Люстдорфа. Все остальные в большей или меньшей степени включают растительные жиры. По маслу это легко определить - когда есть жир - оно намазывается на хлеб когда достаешь из холодильника.



Молококомбинаты являются, наряду с кондитеркой, крупнейшими потребителями на рынке жиров Украины. не знаю как с кисломолочкой, но знаю только один сорт действительно сливочного масла - это Селянское от Люстдорфа. Все остальные в большей или меньшей степени включают растительные жиры. По маслу это легко определить - когда есть жир - оно намазывается на хлеб когда достаешь из холодильника.Молококомбинаты являются, наряду с кондитеркой, крупнейшими потребителями на рынке жиров Украины. It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3668 З нами з: 14.03.06 Подякував: 264 раз. Подякували: 614 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 гру, 2020 11:56 vitaliy_berdinskikh написав: detroytred написав: Если у пересичному не сделана работа, есть проблемы, то и дома её делаешь или на работе сутками ночуешь, из дома за свои несёшь инструменты, материалы, расходники Если у пересичному не сделана работа, есть проблемы, то и дома её делаешь или на работе сутками ночуешь, из дома за свои несёшь инструменты, материалы, расходники

Ровно в 17:00 выключается компьютер и пересичный идёт домой смотреть игру НХЛ или НБА. Если же аутсорсеры из ex-USSR работают в неурочное время то пересичный очень-очень удивляется и даже может начать подозревать что-то нехорошее. Ровно в 17:00 выключается компьютер и пересичный идёт домой смотреть игру НХЛ или НБА. Если же аутсорсеры из ex-USSR работают в неурочное время то пересичный очень-очень удивляется и даже может начать подозревать что-то нехорошее.

По-разному бывает и у пересичных. Даже в советские времена бывало при срочной работе задерживались и бывало сильно. У меня лично была ситуация при срочной работе где-то с месяц или чуть больше уходил не раньше 10-11, рекорд был - в начале первого. Официально работа заканчивалась в 17.00.

Понятно, что это не относится к рабочему за станком и происходило не всегда и не со всеми. Для инженера это тоже не было типичным, но и не являлось чем-то исключительным. По-разному бывает и у пересичных. Даже в советские времена бывало при срочной работе задерживались и бывало сильно. У меня лично была ситуация при срочной работе где-то с месяц или чуть больше уходил не раньше 10-11, рекорд был - в начале первого. Официально работа заканчивалась в 17.00.Понятно, что это не относится к рабочему за станком и происходило не всегда и не со всеми. Для инженера это тоже не было типичным, но и не являлось чем-то исключительным. ЛАД 2 Повідомлень: 17947 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4622 раз. Подякували: 4327 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 гру, 2020 12:17 detroytred написав:

Да, Вы правы, можно внутримышечно. Удивительно, но почему-то не назначают.

даже не говорят. Только таблетки, если дома сам.



Там же порошок нужно ещё развести, Цефтриаксон))

Лично знаю пару участковых медсестр, не колющих в вену. Участковых! даже не говорят. Только таблетки, если дома сам.Там же порошок нужно ещё развести, Цефтриаксон))Лично знаю пару участковых медсестр, не колющих в вену. Участковых!



Антибиотик внутримышечно болезненный укол. Надо разводить лидокоином. Не каждый организм воспринимает лидокоин. Кроме того, возможно этот коктейль также снижает эффективность применения антибиотика. ИМХО. Антибиотик внутримышечно болезненный укол. Надо разводить лидокоином. Не каждый организм воспринимает лидокоин. Кроме того, возможно этот коктейль также снижает эффективность применения антибиотика. ИМХО. tumos Повідомлень: 1387 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 гру, 2020 12:18 adeges написав: ........

не знаю как с кисломолочкой, но знаю только один сорт действительно сливочного масла - это Селянское от Люстдорфа. Все остальные в большей или меньшей степени включают растительные жиры. По маслу это легко определить - когда есть жир - оно намазывается на хлеб когда достаешь из холодильника.



Молококомбинаты являются, наряду с кондитеркой, крупнейшими потребителями на рынке жиров Украины. ........не знаю как с кисломолочкой, но знаю только один сорт действительно сливочного масла - это Селянское от Люстдорфа. Все остальные в большей или меньшей степени включают растительные жиры.Молококомбинаты являются, наряду с кондитеркой, крупнейшими потребителями на рынке жиров Украины.

И конечно же, настоящее масло не должно крошиться, как только его вынули из холодильника, намазывается оно на хлеб плотным однородным слоем.

http://yug.odessa.ua/index.php/home/arc/3208.html

ЛАД 2 Повідомлень: 17947 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4622 раз. Подякували: 4327 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 гру, 2020 12:28 tumos написав: detroytred написав:

Да, Вы правы, можно внутримышечно. Удивительно, но почему-то не назначают.

даже не говорят. Только таблетки, если дома сам.



Там же порошок нужно ещё развести, Цефтриаксон))

Лично знаю пару участковых медсестр, не колющих в вену. Участковых! даже не говорят. Только таблетки, если дома сам.Там же порошок нужно ещё развести, Цефтриаксон))Лично знаю пару участковых медсестр, не колющих в вену. Участковых!



Антибиотик внутримышечно болезненный укол. Надо разводить лидокоином. Не каждый организм воспринимает лидокоин. Кроме того, возможно этот коктейль также снижает эффективность применения антибиотика. ИМХО. Антибиотик внутримышечно болезненный укол. Надо разводить лидокоином. Не каждый организм воспринимает лидокоин. Кроме того, возможно этот коктейль также. ИМХО.

Путь введения антибиотика влияет только на скорость всасывания в организм (ну на сколько быстро начинает действовать) и все. Да и антибиотики через капельницу нечасто вводят, это только при интенсивной терапии, а потом только внутримышечно или таблетки. Путь введения антибиотика влияет только на скорость всасывания в организм (ну на сколько быстро начинает действовать) и все. Да и антибиотики через капельницу нечасто вводят, это только при интенсивной терапии, а потом только внутримышечно или таблетки. vetka Повідомлень: 6758 З нами з: 04.03.14 Подякував: 421 раз. Подякували: 1166 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2415241624172418> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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tobias Вів 08 гру, 2020 15:24