detroytred написав:Vetka Ну с наркошей вообще лучше не связываться, чем пригласить к себе в дом по любому поводу.
Да, Вы правы, можно внутримышечно. Удивительно, но почему-то не назначают. даже не говорят. Только таблетки, если дома.
Там же порошок нужно ещё развести, Цефтриаксон)) Лично знаю пару участковых медсестр, не колющих в вену. Участковых!
Ну про наркошу я пошутила как бы. На счет почему уколы не назначают - не скажу, но тут все зависит от родственников, если не вникают, то дают таблетки, если им не по фиг на больного - начинают искать другие варианты. Как развести цефтриаксон лично я в курсе, колола его не раз, тоже сложного ничего, взяли ампулу новокаина (если аллергик, тогда воду для инъекций, но правда больно будет), ввели во флакон, взболтали, набрали в шприц и в ягодицу. Внутривенно умею, но давно не делала, сейчас бы не колола, так как рука отвыкла давно, капельницу не умею (нас и не учили), но я и не медсестра, а фельдшер-лаборант. Но честно, медсестрами не умеющими колоть внутривенно вы меня просто поразили.
Касательно оттяжки заседания комиссии на 7 дней. По-моему не тот случай, чтобы сильно ругать бюрократию. Производство начато и его никто не останавливает, пока вакцин мало и оттяжка на неделю только облегчит последующее распределение вакцин среди страждущих (больше вакцин - легче распределять). Не уверен, что одобренную вакцину начнут колоть прямо завтра.
Faceless О наличии маргарина в советских рецептах спорить не могу, в пищепроме не работал. Но по ощущениям в тортах и пирожных всё же было масло. Применение маргарина вообще не отрицаю.
Не представляю себе процесс замены жира в кисломолочном продукте, а главное, смысла - если большая часть творога - нежирный.
Это как раз, наверное, не сложно. Обезжирить молоко до нуля, а потом добавить вместо молочного жира пальмовое масло. Делается ли такое на практике, понятия не имею.
Faceless написав: Не представляю себе процесс замены жира в кисломолочном продукте, а главное, смысла - если большая часть творога - нежирный. Касательно тортов. Все совдеповские рецепты, составы продуктов повсеместно включали маргарин как замену дефицитного дорогого сливочного масла. Я более, чем уверен (проверить, конечно, уже не сможем), что и те бисквитные торты, о которых вы говорите, включали маргарин, в лучшем случае, частично и сливочное масло. По сравнению с маргарином (трансжир), пальмовое масло - просто витамин.
не знаю как с кисломолочкой, но знаю только один сорт действительно сливочного масла - это Селянское от Люстдорфа. Все остальные в большей или меньшей степени включают растительные жиры. По маслу это легко определить - когда есть жир - оно намазывается на хлеб когда достаешь из холодильника.
Молококомбинаты являются, наряду с кондитеркой, крупнейшими потребителями на рынке жиров Украины.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
detroytred написав:Если у пересичному не сделана работа, есть проблемы, то и дома её делаешь или на работе сутками ночуешь, из дома за свои несёшь инструменты, материалы, расходники
Ровно в 17:00 выключается компьютер и пересичный идёт домой смотреть игру НХЛ или НБА. Если же аутсорсеры из ex-USSR работают в неурочное время то пересичный очень-очень удивляется и даже может начать подозревать что-то нехорошее.
По-разному бывает и у пересичных. Даже в советские времена бывало при срочной работе задерживались и бывало сильно. У меня лично была ситуация при срочной работе где-то с месяц или чуть больше уходил не раньше 10-11, рекорд был - в начале первого. Официально работа заканчивалась в 17.00. Понятно, что это не относится к рабочему за станком и происходило не всегда и не со всеми. Для инженера это тоже не было типичным, но и не являлось чем-то исключительным.
detroytred написав: Да, Вы правы, можно внутримышечно. Удивительно, но почему-то не назначают. даже не говорят. Только таблетки, если дома сам.
Там же порошок нужно ещё развести, Цефтриаксон)) Лично знаю пару участковых медсестр, не колющих в вену. Участковых!
Антибиотик внутримышечно болезненный укол. Надо разводить лидокоином. Не каждый организм воспринимает лидокоин. Кроме того, возможно этот коктейль также снижает эффективность применения антибиотика. ИМХО.
adeges написав:........ не знаю как с кисломолочкой, но знаю только один сорт действительно сливочного масла - это Селянское от Люстдорфа. Все остальные в большей или меньшей степени включают растительные жиры. По маслу это легко определить - когда есть жир - оно намазывается на хлеб когда достаешь из холодильника.
Молококомбинаты являются, наряду с кондитеркой, крупнейшими потребителями на рынке жиров Украины.
И конечно же, настоящее масло не должно крошиться, как только его вынули из холодильника, намазывается оно на хлеб плотным однородным слоем.
detroytred написав: Да, Вы правы, можно внутримышечно. Удивительно, но почему-то не назначают. даже не говорят. Только таблетки, если дома сам.
Там же порошок нужно ещё развести, Цефтриаксон)) Лично знаю пару участковых медсестр, не колющих в вену. Участковых!
Антибиотик внутримышечно болезненный укол. Надо разводить лидокоином. Не каждый организм воспринимает лидокоин. Кроме того, возможно этот коктейль также снижает эффективность применения антибиотика. ИМХО.
Путь введения антибиотика влияет только на скорость всасывания в организм (ну на сколько быстро начинает действовать) и все. Да и антибиотики через капельницу нечасто вводят, это только при интенсивной терапии, а потом только внутримышечно или таблетки.