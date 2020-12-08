adeges написав:

По маслу это легко определить - когда есть жир - оно намазывается на хлеб когда достаешь из холодильника.

........не знаю как с кисломолочкой, но знаю только один сорт действительно сливочного масла - это Селянское от Люстдорфа. Все остальные в большей или меньшей степени включают растительные жиры.Молококомбинаты являются, наряду с кондитеркой, крупнейшими потребителями на рынке жиров Украины.