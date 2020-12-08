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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 93
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
31
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:38

  freeze написав:США вчера с абсолютным антирекордом по умершим коронавирусникам - 3243 человека.
На этом фоне несколько удивляет американская бюрократия - заседание по одобрению второй вакцины комитетом по надзору назначили аж на 17 декабря, сегодня комитет одобрит первую вакцину. Интересно с какой бюрократической целью тянуть еще целых семь дней, когда все и так знают, что через семь дней комитет одобрит и вторую вакцину.


Фаучи критиковал оперативное решение британского регулятора, мотивируя это тем, что такой подход не только увеличивает вероятность пропустить на рынок что-то некачественное, но и подрывает доверие населения к вакцинации как таковой. Поэтому FDA выдержит паузу, сделает все по инструкциям, но быстро.

Посмотрим, выиграет ли эта стратегия долгосрочно...
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 10 гру, 2020 12:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:38

  ЛАД написав:
  adeges написав:........
не знаю как с кисломолочкой, но знаю только один сорт действительно сливочного масла - это Селянское от Люстдорфа. Все остальные в большей или меньшей степени включают растительные жиры. По маслу это легко определить - когда есть жир - оно намазывается на хлеб когда достаешь из холодильника.

Молококомбинаты являются, наряду с кондитеркой, крупнейшими потребителями на рынке жиров Украины.

И конечно же, настоящее масло не должно крошиться, как только его вынули из холодильника, намазывается оно на хлеб плотным однородным слоем.

http://yug.odessa.ua/index.php/home/arc/3208.html
:?:


На параграф выше в Вашей же ссылке.

"Есть и еще ряд «домашних», не лабораторных способов определить качество масла. То, в котором содержатся растительные жиры, становится мягким, как только попадает с холода в тепло, чего с настоящим, сливочным, без инородных жиров (например, пальмового масла) и других добавок не происходит."

Теперь вопрос, как намазать не мягкое масло на хлеб? Однородным плотным слоем? Так намазывается (1) подтаявшее 100% сливочное масло после 15-20 минут при комнатной температуре, например Селянское от Люстдорфа или (2) любое другое украинское "100% сливочное" масло через 15-20 секунд после доставания из холодильника.
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  adeges написав:Теперь вопрос, как намазать не мягкое масло на хлеб? Однородным плотным слоем? Так намазывается (1) подтаявшее 100% сливочное масло после 15-20 минут при комнатной температуре, например Селянское от Люстдорфа или (2) любое другое украинское "100% сливочное" масло через 15-20 секунд после доставания из холодильника.

На базарі можна купити натуральне селянське масло у бабок - воно кришіться, з холодильника, і доволі м'яке, бо вологе.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:55

  lapay написав:
  adeges написав:Теперь вопрос, как намазать не мягкое масло на хлеб? Однородным плотным слоем? Так намазывается (1) подтаявшее 100% сливочное масло после 15-20 минут при комнатной температуре, например Селянское от Люстдорфа или (2) любое другое украинское "100% сливочное" масло через 15-20 секунд после доставания из холодильника.

На базарі можна купити натуральне селянське масло у бабок - воно кришіться, з холодильника, і доволі м'яке, бо вологе.

Ви впевнені, що ті бабки те масло не купили на оптовому складі перед тим? :mrgreen:
Щодо якісних продуктів - тут це вже зовсім офтоп, але я певен, що не Люстдорфом єдиним
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:56

  vetka написав:Путь введения антибиотика влияет только на скорость всасывания в организм (ну на сколько быстро начинает действовать) и все. Да и антибиотики через капельницу нечасто вводят, это только при интенсивной терапии, а потом только внутримышечно или таблетки.

Не могу судить влияет ли способ применения антибиотика только на скорость всасывания или эффективность все-таки падает. Но слышал, что лидокоин уменьшает эффективность применения антибиотика, а только на воде болезненно. Как на самом деле опять же не знаю. Поэтому в предыдущем посте поставил ИМХО.
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:05

  ЛАД написав:
министр (Турции) заявил, что российская вакцина не соответствует условиям "хорошей лабораторной практики".

"Россия не смогла этого сделать. Поэтому ВОЗ и весь мир не смогли приобрести эту вакцину. Эта вакцина также не может получить у нас лицензию. Поэтому это вне нашей сферы интересов", - сказал он.

https://kurs.com.ua/novost/252730-turcija-otkazalas-ot-rossiiskoi-vakcini-protiv-covid-19
Если правильно понял, имеется ввиду не законченный 3-й этап испытаний?


Есть и такая информация, более свежая.
https://rg.ru/2020/12/09/minzdrav-turci ... kciny.html
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Faceless написав:Ви впевнені, що ті бабки те масло не купили на оптовому складі перед тим?

Його і самому можна трохи зробити, на пробу, з вершків чи жирної сметани, якщо вже такі сумніви. І цікаво буде, і повчально, в сенсі, еталону.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:11

  lapay написав:
  Faceless написав:Ви впевнені, що ті бабки те масло не купили на оптовому складі перед тим?

Його і самому можна трохи зробити, на пробу, з вершків чи жирної сметани, якщо вже такі сумніви. І цікаво буде, і повчально, в сенсі, еталону.

Звісно можна, робили, і то не так вже й складно. Трохи більше мороки - й топлене можна зробити.
Але довіри "бабкам" ніякої немає, мова про те.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:24

  lapay написав:
  Faceless написав:Ви впевнені, що ті бабки те масло не купили на оптовому складі перед тим?

Його і самому можна трохи зробити, на пробу, з вершків чи жирної сметани, якщо вже такі сумніви. І цікаво буде, і повчально, в сенсі, еталону.

Ну так по сути все можно сделать самому, только не для этого люди из сел бежали и бегут в мегаполисы :mrgreen:
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:35

Ниже скопирован текст одного форумчанина с туристического форума:
У родственницы на работе сотрудник укололся русской вакциной. Их уже нелегально ввозят к нам. Стоит дорого. Человек был уверен, что все, теперь ковид ему не страшен, и считал всех, кто не хочет прививаться спутником, идиотами. Уже дней 5 жертва пропаганды лежит с ковид-пневмонией.
vetka
 
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