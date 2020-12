Додано: Чет 10 гру, 2020 12:38

не знаю как с кисломолочкой, но знаю только один сорт действительно сливочного масла - это Селянское от Люстдорфа. Все остальные в большей или меньшей степени включают растительные жиры. По маслу это легко определить - когда есть жир - оно намазывается на хлеб когда достаешь из холодильника.



И конечно же, настоящее масло не должно крошиться, как только его вынули из холодильника, намазывается оно на хлеб плотным однородным слоем.

На параграф выше в Вашей же ссылке.



"Есть и еще ряд «домашних», не лабораторных способов определить качество масла. То, в котором содержатся растительные жиры, становится мягким, как только попадает с холода в тепло, чего с настоящим, сливочным, без инородных жиров (например, пальмового масла) и других добавок не происходит."



Теперь вопрос, как намазать не мягкое масло на хлеб? Однородным плотным слоем? Так намазывается (1) подтаявшее 100% сливочное масло после 15-20 минут при комнатной температуре, например Селянское от Люстдорфа или (2) любое другое украинское "100% сливочное" масло через 15-20 секунд после доставания из холодильника. На параграф выше в Вашей же ссылке."Есть и еще ряд «домашних», не лабораторных способов определить качество масла. То, в котором содержатся растительные жиры, становится мягким, как только попадает с холода в тепло, чего с настоящим, сливочным, без инородных жиров (например, пальмового масла) и других добавок не происходит."Теперь вопрос, как намазать не мягкое масло на хлеб? Однородным плотным слоем? Так намазывается (1) подтаявшее 100% сливочное масло после 15-20при комнатной температуре, например Селянское от Люстдорфа или (2) любое другое украинское "100% сливочное" масло через 15-20после доставания из холодильника.

