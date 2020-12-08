freeze написав:США вчера с абсолютным антирекордом по умершим коронавирусникам - 3243 человека. На этом фоне несколько удивляет американская бюрократия - заседание по одобрению второй вакцины комитетом по надзору назначили аж на 17 декабря, сегодня комитет одобрит первую вакцину. Интересно с какой бюрократической целью тянуть еще целых семь дней, когда все и так знают, что через семь дней комитет одобрит и вторую вакцину.
Фаучи критиковал оперативное решение британского регулятора, мотивируя это тем, что такой подход не только увеличивает вероятность пропустить на рынок что-то некачественное, но и подрывает доверие населения к вакцинации как таковой. Поэтому FDA выдержит паузу, сделает все по инструкциям, но быстро.
Посмотрим, выиграет ли эта стратегия долгосрочно...
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 10 гру, 2020 12:38, всього редагувалось 1 раз.
adeges написав:........ не знаю как с кисломолочкой, но знаю только один сорт действительно сливочного масла - это Селянское от Люстдорфа. Все остальные в большей или меньшей степени включают растительные жиры. По маслу это легко определить - когда есть жир - оно намазывается на хлеб когда достаешь из холодильника.
Молококомбинаты являются, наряду с кондитеркой, крупнейшими потребителями на рынке жиров Украины.
И конечно же, настоящее масло не должно крошиться, как только его вынули из холодильника, намазывается оно на хлеб плотным однородным слоем.
"Есть и еще ряд «домашних», не лабораторных способов определить качество масла. То, в котором содержатся растительные жиры, становится мягким, как только попадает с холода в тепло, чего с настоящим, сливочным, без инородных жиров (например, пальмового масла) и других добавок не происходит."
Теперь вопрос, как намазать не мягкое масло на хлеб? Однородным плотным слоем? Так намазывается (1) подтаявшее 100% сливочное масло после 15-20 минут при комнатной температуре, например Селянское от Люстдорфа или (2) любое другое украинское "100% сливочное" масло через 15-20 секунд после доставания из холодильника.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges написав:Теперь вопрос, как намазать не мягкое масло на хлеб? Однородным плотным слоем? Так намазывается (1) подтаявшее 100% сливочное масло после 15-20 минут при комнатной температуре, например Селянское от Люстдорфа или (2) любое другое украинское "100% сливочное" масло через 15-20 секунд после доставания из холодильника.
На базарі можна купити натуральне селянське масло у бабок - воно кришіться, з холодильника, і доволі м'яке, бо вологе.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
adeges написав:Теперь вопрос, как намазать не мягкое масло на хлеб? Однородным плотным слоем? Так намазывается (1) подтаявшее 100% сливочное масло после 15-20 минут при комнатной температуре, например Селянское от Люстдорфа или (2) любое другое украинское "100% сливочное" масло через 15-20 секунд после доставания из холодильника.
На базарі можна купити натуральне селянське масло у бабок - воно кришіться, з холодильника, і доволі м'яке, бо вологе.
Ви впевнені, що ті бабки те масло не купили на оптовому складі перед тим? Щодо якісних продуктів - тут це вже зовсім офтоп, але я певен, що не Люстдорфом єдиним
vetka написав:Путь введения антибиотика влияет только на скорость всасывания в организм (ну на сколько быстро начинает действовать) и все. Да и антибиотики через капельницу нечасто вводят, это только при интенсивной терапии, а потом только внутримышечно или таблетки.
Не могу судить влияет ли способ применения антибиотика только на скорость всасывания или эффективность все-таки падает. Но слышал, что лидокоин уменьшает эффективность применения антибиотика, а только на воде болезненно. Как на самом деле опять же не знаю. Поэтому в предыдущем посте поставил ИМХО.
Ниже скопирован текст одного форумчанина с туристического форума: У родственницы на работе сотрудник укололся русской вакциной. Их уже нелегально ввозят к нам. Стоит дорого. Человек был уверен, что все, теперь ковид ему не страшен, и считал всех, кто не хочет прививаться спутником, идиотами. Уже дней 5 жертва пропаганды лежит с ковид-пневмонией.