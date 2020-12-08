Это тот случай, когда я абсолютно уверен, что у Труханова в этом плане всё будет хорошо. Хронических болезней нет, ежедневно час-два тренировки в зале, он спортсмен с чёрным поясом, деньги на лекарства и врачей есть и много, в отличие от умершего недавно Чёрного не ковид-отрицатель и не стал тянуть как Чёрный с лечением насморка. Да и нервы стальные, к невротическому типу не относится. Думаю, нет ни одной причины возможного теоретического негативного исхода.
Просто взял отпуск. Это легко - сдаёшь несколько - и какой-то по-любому будет + А потом опять на "локдаун"
vetka написав:Ниже скопирован текст одного форумчанина с туристического форума: У родственницы на работе сотрудник укололся русской вакциной. Их уже нелегально ввозят к нам. Стоит дорого. Человек был уверен, что все, теперь ковид ему не страшен, и считал всех, кто не хочет прививаться спутником, идиотами. Уже дней 5 жертва пропаганды лежит с ковид-пневмонией.
С учётом того, что вакцина должна храниться при минус 18, контрабандный путь не уместен по определению. Кроме того все знают, что вся контрабанда делается на Малой Арнаутской улице.
Faceless написав:Ви впевнені, що ті бабки те масло не купили на оптовому складі перед тим?
Його і самому можна трохи зробити, на пробу, з вершків чи жирної сметани, якщо вже такі сумніви. І цікаво буде, і повчально, в сенсі, еталону.
Звісно можна, робили, і то не так вже й складно. Трохи більше мороки - й топлене можна зробити. Але довіри "бабкам" ніякої немає, мова про те.
Из магазинных сливок и сметаны вряд ли получится. А "бабки" есть разные. Те, которые стоят ежедневно, скорее всего, с оптового склада. Беру сливки, сметану, творог, изредка масло у женщины, которая приезжает только в субботу. В этот раз у неё сливок не было ("не делали, молока мало"), взял сливки у другой - совсем не то, в холодильнике не застыли.
vetka написав:Ниже скопирован текст одного форумчанина с туристического форума: У родственницы на работе сотрудник укололся русской вакциной. Их уже нелегально ввозят к нам. Стоит дорого. Человек был уверен, что все, теперь ковид ему не страшен, и считал всех, кто не хочет прививаться спутником, идиотами. Уже дней 5 жертва пропаганды лежит с ковид-пневмонией.
С учётом того, что вакцина должна храниться при минус 18, контрабандный путь не уместен по определению. Кроме того все знают, что вся контрабанда делается на Малой Арнаутской улице.
В широком смысле - это жертва ковид-истерии. Была бы другая "вакцина" доступна - вколол бы другую. Ведь сейчас чуть ли не половина планеты убеждена, что единственный способ дожить до завтра - вколоть "вакцину". Иногда без разбора - какая, по какой цене и т.д. "Нет времени объяснять"
В телеге видел фоточки каких-то российских "вакцин". Там было написано типа "препарат, помогающий ослабить симптомы ковида", или как-то так. Название не запомнил. Запощу, если найду
Ковид-пропаганда делает своё дело - пипл сметает всё без разбора, что "помогает, ослабляет симптомы, повышает стойкость организма, и т.п. при ковиде"
freeze написав:...... С учётом того, что вакцина должна храниться при минус 18, контрабандный путь не уместен по определению. Кроме того все знают, что вся контрабанда делается на Малой Арнаутской улице.
Вариант Малой Арнаутской не рассматриваем, тут всё понятно. А по температуре:
При транспортировке обычным транспортом придется использовать специальные термосумки.
Вкладчик1234 написав:В широком смысле - это жертва ковид-истерии. Была бы другая "вакцина" доступна - вколол бы другую. Ведь сейчас чуть ли не половина планеты убеждена, что единственный способ дожить до завтра - вколоть "вакцину". Иногда без разбора - какая, по какой цене и т.д. "Нет времени объяснять"
В телеге видел фоточки каких-то российских "вакцин". Там было написано типа "препарат, помогающий ослабить симптомы ковида", или как-то так. Название не запомнил. Запощу, если найду
Ковид-пропаганда делает своё дело - пипл сметает всё без разбора, что "помогает, ослабляет симптомы, повышает стойкость организма, и т.п. при ковиде"
freeze написав:...... С учётом того, что вакцина должна храниться при минус 18, контрабандный путь не уместен по определению. Кроме того все знают, что вся контрабанда делается на Малой Арнаутской улице.
Вариант Малой Арнаутской не рассматриваем, тут всё понятно. А по температуре:
При транспортировке обычным транспортом придется использовать специальные термосумки.
Вкладчик1234 написав:...... Ковид-пропаганда делает своё дело - пипл сметает всё без разбора, что "помогает, ослабляет симптомы, повышает стойкость организма, и т.п. при ковиде" ....
"Пипл" есть разный. Кто-то "сметает всё без разбора", а кто-то с пеной у рта продолжает на митингах доказывать, что "это просто насморк". Причём не только у нас, но и во всяких америках. Примеры сегодня ночью постил.