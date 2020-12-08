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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2416241724182419

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 93
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
31
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:37

  freeze написав:
  ЛАД написав:freeze
Вас можно поздравить:
"Получил положительный тест на COVID-19. В связи с чем ухожу на самоизоляцию - до выздоровления и получения отрицательного результата", - сообщил Труханов.

https://korrespondent.net/ukraine/4304647-mer-odessy-hennadyi-trukhanov-zarazylsia-COVID-19


Это тот случай, когда я абсолютно уверен, что у Труханова в этом плане всё будет хорошо.
Хронических болезней нет, ежедневно час-два тренировки в зале, он спортсмен с чёрным поясом, деньги на лекарства и врачей есть и много, в отличие от умершего недавно Чёрного не ковид-отрицатель и не стал тянуть как Чёрный с лечением насморка. Да и нервы стальные, к невротическому типу не относится.
Думаю, нет ни одной причины возможного теоретического негативного исхода.

Просто взял отпуск. Это легко - сдаёшь несколько - и какой-то по-любому будет +
А потом опять на "локдаун"
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vetka написав:Ниже скопирован текст одного форумчанина с туристического форума:
У родственницы на работе сотрудник укололся русской вакциной. Их уже нелегально ввозят к нам. Стоит дорого. Человек был уверен, что все, теперь ковид ему не страшен, и считал всех, кто не хочет прививаться спутником, идиотами. Уже дней 5 жертва пропаганды лежит с ковид-пневмонией.


С учётом того, что вакцина должна храниться при минус 18, контрабандный путь не уместен по определению.
Кроме того все знают, что вся контрабанда делается на Малой Арнаутской улице.
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:46

  tumos написав:
  ЛАД написав:....
Если правильно понял, имеется ввиду не законченный 3-й этап испытаний?


Есть и такая информация, более свежая.
https://rg.ru/2020/12/09/minzdrav-turci ... kciny.html

Спасибо, тоже видел.
Но там есть такая фраза:
...выступил и сам министр Коджа. Он заявил журналистам, что если российская вакцина пройдет лабораторные токсикологические испытания, то проблем с ее применением не возникнет.

Поэтому и спрашивал, что имеется ввиду - то ли 3-й этап испытаний, то ли что ещё.
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:53

  Faceless написав:
  lapay написав:
  Faceless написав:Ви впевнені, що ті бабки те масло не купили на оптовому складі перед тим?

Його і самому можна трохи зробити, на пробу, з вершків чи жирної сметани, якщо вже такі сумніви. І цікаво буде, і повчально, в сенсі, еталону.

Звісно можна, робили, і то не так вже й складно. Трохи більше мороки - й топлене можна зробити.
Але довіри "бабкам" ніякої немає, мова про те.

Из магазинных сливок и сметаны вряд ли получится.
А "бабки" есть разные. Те, которые стоят ежедневно, скорее всего, с оптового склада. Беру сливки, сметану, творог, изредка масло у женщины, которая приезжает только в субботу. В этот раз у неё сливок не было ("не делали, молока мало"), взял сливки у другой - совсем не то, в холодильнике не застыли.
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:59

  freeze написав:
vetka написав:Ниже скопирован текст одного форумчанина с туристического форума:
У родственницы на работе сотрудник укололся русской вакциной. Их уже нелегально ввозят к нам. Стоит дорого. Человек был уверен, что все, теперь ковид ему не страшен, и считал всех, кто не хочет прививаться спутником, идиотами. Уже дней 5 жертва пропаганды лежит с ковид-пневмонией.


С учётом того, что вакцина должна храниться при минус 18, контрабандный путь не уместен по определению.
Кроме того все знают, что вся контрабанда делается на Малой Арнаутской улице.

В широком смысле - это жертва ковид-истерии.
Была бы другая "вакцина" доступна - вколол бы другую.
Ведь сейчас чуть ли не половина планеты убеждена, что единственный способ дожить до завтра - вколоть "вакцину". Иногда без разбора - какая, по какой цене и т.д. "Нет времени объяснять" :)

В телеге видел фоточки каких-то российских "вакцин". Там было написано типа "препарат, помогающий ослабить симптомы ковида", или как-то так. Название не запомнил. Запощу, если найду

Ковид-пропаганда делает своё дело - пипл сметает всё без разбора, что "помогает, ослабляет симптомы, повышает стойкость организма, и т.п. при ковиде"

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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:59

  freeze написав:......
С учётом того, что вакцина должна храниться при минус 18, контрабандный путь не уместен по определению.
Кроме того все знают, что вся контрабанда делается на Малой Арнаутской улице.

Вариант Малой Арнаутской не рассматриваем, тут всё понятно.
А по температуре:
При транспортировке обычным транспортом придется использовать специальные термосумки.

https://rg.ru/2020/12/07/rospotrebnadzor-utverdil-pravila-perevozki-i-hraneniia-sputnik-v.html
Так что в принципе возможно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 14:04

  Вкладчик1234 написав:В широком смысле - это жертва ковид-истерии.
Была бы другая "вакцина" доступна - вколол бы другую.
Ведь сейчас чуть ли не половина планеты убеждена, что единственный способ дожить до завтра - вколоть "вакцину". Иногда без разбора - какая, по какой цене и т.д. "Нет времени объяснять" :)

В телеге видел фоточки каких-то российских "вакцин". Там было написано типа "препарат, помогающий ослабить симптомы ковида", или как-то так. Название не запомнил. Запощу, если найду

Ковид-пропаганда делает своё дело - пипл сметает всё без разбора, что "помогает, ослабляет симптомы, повышает стойкость организма, и т.п. при ковиде"

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 14:05

  ЛАД написав:
  freeze написав:......
С учётом того, что вакцина должна храниться при минус 18, контрабандный путь не уместен по определению.
Кроме того все знают, что вся контрабанда делается на Малой Арнаутской улице.

Вариант Малой Арнаутской не рассматриваем, тут всё понятно.
А по температуре:
При транспортировке обычным транспортом придется использовать специальные термосумки.

https://rg.ru/2020/12/07/rospotrebnadzor-utverdil-pravila-perevozki-i-hraneniia-sputnik-v.html
Так что в принципе возможно.

Тсссс, не нужно ничего доказывать :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 14:05

  Вкладчик1234 написав:......
Ковид-пропаганда делает своё дело - пипл сметает всё без разбора, что "помогает, ослабляет симптомы, повышает стойкость организма, и т.п. при ковиде"
....

"Пипл" есть разный.
Кто-то "сметает всё без разбора", а кто-то с пеной у рта продолжает на митингах доказывать, что "это просто насморк". Причём не только у нас, но и во всяких америках. Примеры сегодня ночью постил.
ЛАД
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