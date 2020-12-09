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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2418241924202421>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 93
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
31
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 14:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  freeze написав:......
С учётом того, что вакцина должна храниться при минус 18, контрабандный путь не уместен по определению.
Кроме того все знают, что вся контрабанда делается на Малой Арнаутской улице.

Вариант Малой Арнаутской не рассматриваем, тут всё понятно.
А по температуре:
При транспортировке обычным транспортом придется использовать специальные термосумки.

https://rg.ru/2020/12/07/rospotrebnadzor-utverdil-pravila-perevozki-i-hraneniia-sputnik-v.html
Так что в принципе возможно.


Ну какая термосумка ? От московского холодильника до киевского минимум сутки пути.
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:......
Ковид-пропаганда делает своё дело - пипл сметает всё без разбора, что "помогает, ослабляет симптомы, повышает стойкость организма, и т.п. при ковиде"
....

"Пипл" есть разный.
Кто-то "сметает всё без разбора", а кто-то с пеной у рта продолжает на митингах доказывать, что "это просто насморк". Причём не только у нас, но и во всяких америках. Примеры сегодня ночью постил.


Желание вакцинироваться и наличие головного мозга понятие конечно близкое, но не одинаковое.
Делать непонятно кем и как доставленную вакцину или возможно подделку это как раз отличие между двумя приведенными понятиями.
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:07

  freeze написав:
ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:......
Ковид-пропаганда делает своё дело - пипл сметает всё без разбора, что "помогает, ослабляет симптомы, повышает стойкость организма, и т.п. при ковиде"
....

"Пипл" есть разный.
Кто-то "сметает всё без разбора", а кто-то с пеной у рта продолжает на митингах доказывать, что "это просто насморк". Причём не только у нас, но и во всяких америках. Примеры сегодня ночью постил.


Желание вакцинироваться и наличие головного мозга понятие конечно близкое, но не одинаковое.
Делать непонятно кем и как доставленную вакцину или возможно подделку это как раз отличие между двумя приведенными понятиями.

Не было бы ковид-истерии - не было бы желающих колоть и принимать "шопопало", да ещё и за дурные деньги
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Одним из значимых ранних симптомов коронавируса (COVID-19) являются воспаленные глаза.

Как пишет журнал BMJ Open Ophthalmology, исследование провели ученые из Университета Англия Раскин (ARU). Они опросили 83 пациентов с подтвержденным коронавирусом и составили список ранних симптомов.

81% опрошенных указали, что около двух первых недель имели проблемы с глазами. У 18% была светобоязнь или повышенная светочувствительность, у 17% – зуд в глазах, а у 16% – боль в глазах.

При этом ни один из пациентов не говорил о слизистых выделениях или резях в глазах, которые характерны при бактериальных инфекциях.

По мнению исследователей, нужно четко отличать конъюнктивит от коронавирусной инфекции, а боль в глазах признать значимым симптомом раннего проявления COVID-19.

Ученые отметили, что результаты их работы указывают на еще один возможный путь проникновения коронавируса в организм.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:35

  vetka написав:Ниже скопирован текст одного форумчанина с туристического форума:
У родственницы на работе сотрудник укололся русской вакциной. Их уже нелегально ввозят к нам. Стоит дорого. Человек был уверен, что все, теперь ковид ему не страшен, и считал всех, кто не хочет прививаться спутником, идиотами. Уже дней 5 жертва пропаганды лежит с ковид-пневмонией.


Это знаете, как называется - заразился СПИДом, купив презерватив, но забыв его надеть :mrgreen: После введения вакцины необходимо дождаться ответной реакции иммунной системы, лабораторно удостовериться в достаточности титров антигенов, и только затем бросаться во все тяжкие.

Это никакое не специфическое свойство ковидных вакцин, либо российских вакцин - это свойство вакцин. Точка. От гриппа прививаются тоже не в разгар эпидемии...
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:37

  ЛАД написав:Ковидиотизм на марше.
Стоит ли во всём брать пример с США.
...о протестах против масок...

вот свобода и есть право выступать против того что не нравиться , у нас никто и не пикнул , но у нас строгость законов компенсируется отсутствием необходимости их соблюдения, у них видимо с этим строже вот народ и отстаивает свои права
Востаннє редагувалось yama в Чет 10 гру, 2020 15:39, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:38

  yanyura написав:
  ЛАД написав:И везде пишут о дешевизне, но не называют цену.

В вашей же ссылке (https://www.unn.com.ua/ru/news/1906857- ... hchu-tsinu) и на оффсайте „Диапроф-Мед“ (https://docs.google.com/presentation/d/ ... lide=id.p9, стр.9) приведена таблица стоимости тестов, „Диапроф-Мед“ - 2 последние строчки
Зображення
.....

Спасибо.
Не досмотрел.
Но тогда не такое уж дешёвое - 117 грн, при ПЦР от 100 грн.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:41

  freeze написав:
ЛАД написав:.......
А по температуре:
При транспортировке обычным транспортом придется использовать специальные термосумки.

https://rg.ru/2020/12/07/rospotrebnadzor-utverdil-pravila-perevozki-i-hraneniia-sputnik-v.html
Так что в принципе возможно.


Ну какая термосумка ? От московского холодильника до киевского минимум сутки пути.

А от белгородского? И до харьковского?
Раньше было 1 час, сейчас, конечно, дольше, но тоже не сутки.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Из магазинных сливок и сметаны вряд ли получится.

Нет конечно, с домашних. Но, стоит отметить, получаемый "натурпродукт" все же не такой рафинированный, и оттого непривычный, не всем покажется лучше магазинного
  ЛАД написав:А "бабки" есть разные. Те, которые стоят ежедневно, скорее всего, с оптового склада. Беру сливки, сметану, творог, изредка масло у женщины, которая приезжает только в субботу. В этот раз у неё сливок не было ("не делали, молока мало"), взял сливки у другой - совсем не то, в холодильнике не застыли.

И даже если брать у тех, кто продает сосвоего хозяйства, рисков есть немало - как следят за здоровьем коров неивестно (скорее всего - никак), какие у них болячки соответственно тоже, а уж о уровне санитарии при "производстве на продажу" можно и не рассказывать
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Не было бы ковид-истерии - не было бы желающих колоть и принимать "шопопало", да ещё и за дурные деньги

Да ну, расскажите это потребителям гомеопатии и прочих гербалайфов. Желающих жрать, пить, колоть, втирать и мазать шопопало за дурные деньги всегда было предостаточно, и без истерий.
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