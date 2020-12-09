freeze написав:...... С учётом того, что вакцина должна храниться при минус 18, контрабандный путь не уместен по определению. Кроме того все знают, что вся контрабанда делается на Малой Арнаутской улице.
Вариант Малой Арнаутской не рассматриваем, тут всё понятно. А по температуре:
При транспортировке обычным транспортом придется использовать специальные термосумки.
Вкладчик1234 написав:...... Ковид-пропаганда делает своё дело - пипл сметает всё без разбора, что "помогает, ослабляет симптомы, повышает стойкость организма, и т.п. при ковиде" ....
"Пипл" есть разный. Кто-то "сметает всё без разбора", а кто-то с пеной у рта продолжает на митингах доказывать, что "это просто насморк". Причём не только у нас, но и во всяких америках. Примеры сегодня ночью постил.
Желание вакцинироваться и наличие головного мозга понятие конечно близкое, но не одинаковое. Делать непонятно кем и как доставленную вакцину или возможно подделку это как раз отличие между двумя приведенными понятиями.
Вкладчик1234 написав:...... Ковид-пропаганда делает своё дело - пипл сметает всё без разбора, что "помогает, ослабляет симптомы, повышает стойкость организма, и т.п. при ковиде" ....
"Пипл" есть разный. Кто-то "сметает всё без разбора", а кто-то с пеной у рта продолжает на митингах доказывать, что "это просто насморк". Причём не только у нас, но и во всяких америках. Примеры сегодня ночью постил.
Желание вакцинироваться и наличие головного мозга понятие конечно близкое, но не одинаковое. Делать непонятно кем и как доставленную вакцину или возможно подделку это как раз отличие между двумя приведенными понятиями.
Не было бы ковид-истерии - не было бы желающих колоть и принимать "шопопало", да ещё и за дурные деньги
Одним из значимых ранних симптомов коронавируса (COVID-19) являются воспаленные глаза.
Как пишет журнал BMJ Open Ophthalmology, исследование провели ученые из Университета Англия Раскин (ARU). Они опросили 83 пациентов с подтвержденным коронавирусом и составили список ранних симптомов.
81% опрошенных указали, что около двух первых недель имели проблемы с глазами. У 18% была светобоязнь или повышенная светочувствительность, у 17% – зуд в глазах, а у 16% – боль в глазах.
При этом ни один из пациентов не говорил о слизистых выделениях или резях в глазах, которые характерны при бактериальных инфекциях.
По мнению исследователей, нужно четко отличать конъюнктивит от коронавирусной инфекции, а боль в глазах признать значимым симптомом раннего проявления COVID-19.
Ученые отметили, что результаты их работы указывают на еще один возможный путь проникновения коронавируса в организм.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
vetka написав:Ниже скопирован текст одного форумчанина с туристического форума: У родственницы на работе сотрудник укололся русской вакциной. Их уже нелегально ввозят к нам. Стоит дорого. Человек был уверен, что все, теперь ковид ему не страшен, и считал всех, кто не хочет прививаться спутником, идиотами. Уже дней 5 жертва пропаганды лежит с ковид-пневмонией.
Это знаете, как называется - заразился СПИДом, купив презерватив, но забыв его надеть После введения вакцины необходимо дождаться ответной реакции иммунной системы, лабораторно удостовериться в достаточности титров антигенов, и только затем бросаться во все тяжкие.
Это никакое не специфическое свойство ковидных вакцин, либо российских вакцин - это свойство вакцин. Точка. От гриппа прививаются тоже не в разгар эпидемии...
ЛАД написав:Ковидиотизм на марше. Стоит ли во всём брать пример с США. ...о протестах против масок...
вот свобода и есть право выступать против того что не нравиться , у нас никто и не пикнул , но у нас строгость законов компенсируется отсутствием необходимости их соблюдения, у них видимо с этим строже вот народ и отстаивает свои права
Востаннє редагувалось yama в Чет 10 гру, 2020 15:39, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
ЛАД написав:Из магазинных сливок и сметаны вряд ли получится.
Нет конечно, с домашних. Но, стоит отметить, получаемый "натурпродукт" все же не такой рафинированный, и оттого непривычный, не всем покажется лучше магазинного
ЛАД написав:А "бабки" есть разные. Те, которые стоят ежедневно, скорее всего, с оптового склада. Беру сливки, сметану, творог, изредка масло у женщины, которая приезжает только в субботу. В этот раз у неё сливок не было ("не делали, молока мало"), взял сливки у другой - совсем не то, в холодильнике не застыли.
И даже если брать у тех, кто продает сосвоего хозяйства, рисков есть немало - как следят за здоровьем коров неивестно (скорее всего - никак), какие у них болячки соответственно тоже, а уж о уровне санитарии при "производстве на продажу" можно и не рассказывать