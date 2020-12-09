ЛАД написав:Из магазинных сливок и сметаны вряд ли получится.
Нет конечно, с домашних. Но, стоит отметить, получаемый "натурпродукт" все же не такой рафинированный, и оттого непривычный, не всем покажется лучше магазинного
Как по мне, так вкуснее. Впрочем, масло ем крайне редко, так же редко на нем жарю.
ЛАД написав:А "бабки" есть разные. Те, которые стоят ежедневно, скорее всего, с оптового склада. Беру сливки, сметану, творог, изредка масло у женщины, которая приезжает только в субботу. В этот раз у неё сливок не было ("не делали, молока мало"), взял сливки у другой - совсем не то, в холодильнике не застыли.
И даже если брать у тех, кто продает со своего хозяйства, рисков есть немало - как следят за здоровьем коров неивестно (скорее всего - никак), какие у них болячки соответственно тоже, а уж о уровне санитарии при "производстве на продажу" можно и не рассказывать
Это да, спорить не буду. Только замечу, что у приезжающих раз в неделю вряд ли "производство на продажу", но это не особо снижает риски. Но что делать, если таких сливок и сметаны в магазине не купишь. Творог ещё можно.
ЛАД написав:Ковидиотизм на марше. Стоит ли во всём брать пример с США. ...о протестах против масок...
вот свобода и есть право выступать против того что не нравиться , у нас никто и не пикнул , но у нас строгость законов компенсируется отсутствием необходимости их соблюдения, у них видимо с этим строже вот народ и отстаивает свои права
Иногда (возможно, даже часто) выступают просто из желания побузить. Или даже помародерствовать. Право выступать это неплохо, но желательно ещё перед этим мозги иметь. А этого при массовых выступлениях часто (обычно?) не наблюдается. Толпа это не разумный механизм. А уважение к специалистам давно потеряно. Сегодня больше внимания уделяют какой-нибудь звёздочке с красивой попой или футболисту, учёные как-то вышли из моды.
P.s. Часто вспоминают высказывание Ленина о кухарке, управляющей государством. Но он писал о далёком будущем при коренном изменении функций государства. А сегодня это стало практикой при том же государстве. И каждый бомж считает себя способным к этому.