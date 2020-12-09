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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2418241924202421 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 93 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 31 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 39 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 17 Всього голосів : 93 Додано: Чет 10 гру, 2020 15:52 Faceless написав: ЛАД написав: Из магазинных сливок и сметаны вряд ли получится. Из магазинных сливок и сметаны вряд ли получится.

Нет конечно, с домашних. Но, стоит отметить, получаемый "натурпродукт" все же не такой рафинированный, и оттого непривычный, не всем покажется лучше магазинного Нет конечно, с домашних. Но, стоит отметить, получаемый "натурпродукт" все же не такой рафинированный, и оттого непривычный, не всем покажется лучше магазинного

Как по мне, так вкуснее.

Впрочем, масло ем крайне редко, так же редко на нем жарю.



ЛАД написав: А "бабки" есть разные. Те, которые стоят ежедневно, скорее всего, с оптового склада. Беру сливки, сметану, творог, изредка масло у женщины, которая приезжает только в субботу. В этот раз у неё сливок не было ("не делали, молока мало"), взял сливки у другой - совсем не то, в холодильнике не застыли. А "бабки" есть разные. Те, которые стоят ежедневно, скорее всего, с оптового склада. Беру сливки, сметану, творог, изредка масло у женщины, которая приезжает только в субботу. В этот раз у неё сливок не было ("не делали, молока мало"), взял сливки у другой - совсем не то, в холодильнике не застыли.

И даже если брать у тех, кто продает со своего хозяйства, рисков есть немало - как следят за здоровьем коров неивестно (скорее всего - никак), какие у них болячки соответственно тоже, а уж о уровне санитарии при "производстве на продажу" можно и не рассказывать

И даже если брать у тех, кто продает со своего хозяйства, рисков есть немало - как следят за здоровьем коров неивестно (скорее всего - никак), какие у них болячки соответственно тоже, а уж о уровне санитарии при "производстве на продажу" можно и не рассказывать

Это да, спорить не буду.

Только замечу, что у приезжающих раз в неделю вряд ли "производство на продажу", но это не особо снижает риски.

Но что делать, если таких сливок и сметаны в магазине не купишь. Творог ещё можно. Как по мне, так вкуснее.Впрочем, масло ем крайне редко, так же редко на нем жарю.Это да, спорить не буду.Только замечу, что у приезжающих раз в неделю вряд ли "производство на продажу", но это не особо снижает риски.Но что делать, если таких сливок и сметаны в магазине не купишь. Творог ещё можно. ЛАД 2 Повідомлень: 17955 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4624 раз. Подякували: 4328 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 гру, 2020 15:57 yama написав: ЛАД написав: Ковидиотизм на марше.

Стоит ли во всём брать пример с США.

...о протестах против масок... Ковидиотизм на марше.Стоит ли во всём брать пример с США....о протестах против масок...

вот свобода и есть право выступать против того что не нравиться , у нас никто и не пикнул , но у нас строгость законов компенсируется отсутствием необходимости их соблюдения, у них видимо с этим строже вот народ и отстаивает свои права вот свобода и есть право выступать против того что не нравиться , у нас никто и не пикнул , но у нас строгость законов компенсируется отсутствием необходимости их соблюдения, у них видимо с этим строже вот народ и отстаивает свои права

Иногда (возможно, даже часто) выступают просто из желания побузить. Или даже помародерствовать.

Право выступать это неплохо, но желательно ещё перед этим мозги иметь. А этого при массовых выступлениях часто (обычно?) не наблюдается.

Толпа это не разумный механизм. А уважение к специалистам давно потеряно. Сегодня больше внимания уделяют какой-нибудь звёздочке с красивой попой или футболисту, учёные как-то вышли из моды.



P.s. Часто вспоминают высказывание Ленина о кухарке, управляющей государством. Но он писал о далёком будущем при коренном изменении функций государства. А сегодня это стало практикой при том же государстве. И каждый бомж считает себя способным к этому. Иногда (возможно, даже часто) выступают просто из желания побузить. Или даже помародерствовать.Право выступать это неплохо, но желательно ещё перед этим мозги иметь. А этого при массовых выступлениях часто (обычно?) не наблюдается.Толпа это не разумный механизм. А уважение к специалистам давно потеряно. Сегодня больше внимания уделяют какой-нибудь звёздочке с красивой попой или футболисту, учёные как-то вышли из моды.P.s. Часто вспоминают высказывание Ленина о кухарке, управляющей государством. Но он писал о далёком будущем при коренном изменении функций государства. А сегодня это стало практикой при том же государстве. И каждый бомж считает себя способным к этому. ЛАД 2 Повідомлень: 17955 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4624 раз. Подякували: 4328 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 гру, 2020 16:17 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Но тогда не такое уж дешёвое - 117 грн, при ПЦР от 100 грн. Но тогда не такое уж дешёвое - 117 грн, при ПЦР от 100 грн.

Не 117 грн, не суммируется, а или 47 грн сам тест или 70 грн тест + набор для взятия теcта (ватная палочка, пробирка или что-то другое). 117 грн, не суммируется, а47 грн сам тест70 грн тест + набор для взятия теcта (ватная палочка, пробирка или что-то другое). yanyura Повідомлень: 5657 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1877 раз. Подякували: 1325 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2418241924202421 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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proftpd66 Чет 10 гру, 2020 15:42