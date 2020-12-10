Додано: Чет 10 гру, 2020 15:57

yama написав: ЛАД написав: Ковидиотизм на марше.

Стоит ли во всём брать пример с США.

...о протестах против масок... Ковидиотизм на марше.Стоит ли во всём брать пример с США....о протестах против масок...

вот свобода и есть право выступать против того что не нравиться , у нас никто и не пикнул , но у нас строгость законов компенсируется отсутствием необходимости их соблюдения, у них видимо с этим строже вот народ и отстаивает свои права вот свобода и есть право выступать против того что не нравиться , у нас никто и не пикнул , но у нас строгость законов компенсируется отсутствием необходимости их соблюдения, у них видимо с этим строже вот народ и отстаивает свои права

Иногда (возможно, даже часто) выступают просто из желания побузить. Или даже помародерствовать.Право выступать это неплохо, но желательно ещё перед этим мозги иметь. А этого при массовых выступлениях часто (обычно?) не наблюдается.Толпа это не разумный механизм. А уважение к специалистам давно потеряно. Сегодня больше внимания уделяют какой-нибудь звёздочке с красивой попой или футболисту, учёные как-то вышли из моды.P.s. Часто вспоминают высказывание Ленина о кухарке, управляющей государством. Но он писал о далёком будущем при коренном изменении функций государства. А сегодня это стало практикой при том же государстве. И каждый бомж считает себя способным к этому.