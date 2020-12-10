ЛАД написав:Из магазинных сливок и сметаны вряд ли получится.
Нет конечно, с домашних. Но, стоит отметить, получаемый "натурпродукт" все же не такой рафинированный, и оттого непривычный, не всем покажется лучше магазинного
Как по мне, так вкуснее. Впрочем, масло ем крайне редко, так же редко на нем жарю.
ЛАД написав:А "бабки" есть разные. Те, которые стоят ежедневно, скорее всего, с оптового склада. Беру сливки, сметану, творог, изредка масло у женщины, которая приезжает только в субботу. В этот раз у неё сливок не было ("не делали, молока мало"), взял сливки у другой - совсем не то, в холодильнике не застыли.
И даже если брать у тех, кто продает со своего хозяйства, рисков есть немало - как следят за здоровьем коров неивестно (скорее всего - никак), какие у них болячки соответственно тоже, а уж о уровне санитарии при "производстве на продажу" можно и не рассказывать
Это да, спорить не буду. Только замечу, что у приезжающих раз в неделю вряд ли "производство на продажу", но это не особо снижает риски. Но что делать, если таких сливок и сметаны в магазине не купишь. Творог ещё можно.
ЛАД написав:Ковидиотизм на марше. Стоит ли во всём брать пример с США. ...о протестах против масок...
вот свобода и есть право выступать против того что не нравиться , у нас никто и не пикнул , но у нас строгость законов компенсируется отсутствием необходимости их соблюдения, у них видимо с этим строже вот народ и отстаивает свои права
Иногда (возможно, даже часто) выступают просто из желания побузить. Или даже помародерствовать. Право выступать это неплохо, но желательно ещё перед этим мозги иметь. А этого при массовых выступлениях часто (обычно?) не наблюдается. Толпа это не разумный механизм. А уважение к специалистам давно потеряно. Сегодня больше внимания уделяют какой-нибудь звёздочке с красивой попой или футболисту, учёные как-то вышли из моды.
P.s. Часто вспоминают высказывание Ленина о кухарке, управляющей государством. Но он писал о далёком будущем при коренном изменении функций государства. А сегодня это стало практикой при том же государстве. И каждый бомж считает себя способным к этому.
Из-за мощной вспышки на Солнце, которую зафиксировали 7 декабря, сегодня геомагнитный всплеск накрыл Землю - 10 декабря 2020 началась магнитная буря, которая претендует на звание сильнейшей в 2020 году:
Igneus написав:Из-за мощной вспышки на Солнце, которую зафиксировали 7 декабря, сегодня геомагнитный всплеск накрыл Землю - 10 декабря 2020 началась магнитная буря, которая претендует на звание сильнейшей в 2020 году:
Igneus написав:Из-за мощной вспышки на Солнце, которую зафиксировали 7 декабря, сегодня геомагнитный всплеск накрыл Землю - 10 декабря 2020 началась магнитная буря, которая претендует на звание сильнейшей в 2020 году:
Интересно, а сколько смертей будет приписано именно за эти дни от коронавируса?
При всём уважении к солнцу и его вспышкам, пока не знаю ни одного случая смерти по этой причине. Даже механизм не понимаю. Произошла вспышка, они вроде как регулярно происходят, и что произошло ? Неожиданно в крови проявился коронавирус ? Или у человека поднялось давление и он умёр ? Или обострение шизофрении произошло, и человек вышел в окно ?
Насколько я знаю, попытки как-то связать вспышки на солнце с летальными последствиями для здоровья ни у каких учёных достоверно не получились.
freeze написав:Так что древний талидомид тут ни с какого боку.
Якраз він змусив всіх відповідальних осіб дотримуватись процедур. Бюрократія іноді виявляється корисною, особливо в медиціні, де принцип "не нашкодь" переважає на принципом "врятуємо якнайбільше Райянів".
Нам рассказывали в мае месяце, что по бюрократическим процедурам вакцины возможны не раньше чем через года полтора. По крайней мере существует экстраординарная ситуация, когда 3000 американцев улетают на тот свет ежедневно, а Комитет живет по регламенту собираться раз в неделю, несмотря на то что решение по факту уже принято внутри комитета. Вот и всё, что нужно знать про хвалёные процедуры.
ЛАД написав: Только замечу, что у приезжающих раз в неделю вряд ли "производство на продажу", но это не особо снижает риски.
В период весна-осень на рынках и не только можно увидеть продажу домашнего молока, разлитого в 1.5 л пластиковые бутылки б/у происхождения. Разговаривал с товарищем, который вырос в сельском районе. С его слов натуральное молоко подвержено быстрому скисанию, если оно на находится в охлажденном состоянии. Двухчасовая доставка молока из села на электричке в город без охлаждения - и продукт скис. Вышеупомянутое молоко в пластике стоит часами и ждет продажи. В чем секрет, что добавляют ? )