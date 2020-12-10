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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 24192420242124222423>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 93
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
31
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:52

  Faceless написав:
  ЛАД написав:Из магазинных сливок и сметаны вряд ли получится.

Нет конечно, с домашних. Но, стоит отметить, получаемый "натурпродукт" все же не такой рафинированный, и оттого непривычный, не всем покажется лучше магазинного

Как по мне, так вкуснее.
Впрочем, масло ем крайне редко, так же редко на нем жарю.

  ЛАД написав:А "бабки" есть разные. Те, которые стоят ежедневно, скорее всего, с оптового склада. Беру сливки, сметану, творог, изредка масло у женщины, которая приезжает только в субботу. В этот раз у неё сливок не было ("не делали, молока мало"), взял сливки у другой - совсем не то, в холодильнике не застыли.

И даже если брать у тех, кто продает со своего хозяйства, рисков есть немало - как следят за здоровьем коров неивестно (скорее всего - никак), какие у них болячки соответственно тоже, а уж о уровне санитарии при "производстве на продажу" можно и не рассказывать

Это да, спорить не буду.
Только замечу, что у приезжающих раз в неделю вряд ли "производство на продажу", но это не особо снижает риски.
Но что делать, если таких сливок и сметаны в магазине не купишь. Творог ещё можно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:57

  yama написав:
  ЛАД написав:Ковидиотизм на марше.
Стоит ли во всём брать пример с США.
...о протестах против масок...

вот свобода и есть право выступать против того что не нравиться , у нас никто и не пикнул , но у нас строгость законов компенсируется отсутствием необходимости их соблюдения, у них видимо с этим строже вот народ и отстаивает свои права

Иногда (возможно, даже часто) выступают просто из желания побузить. Или даже помародерствовать.
Право выступать это неплохо, но желательно ещё перед этим мозги иметь. А этого при массовых выступлениях часто (обычно?) не наблюдается.
Толпа это не разумный механизм. А уважение к специалистам давно потеряно. Сегодня больше внимания уделяют какой-нибудь звёздочке с красивой попой или футболисту, учёные как-то вышли из моды.

P.s. Часто вспоминают высказывание Ленина о кухарке, управляющей государством. Но он писал о далёком будущем при коренном изменении функций государства. А сегодня это стало практикой при том же государстве. И каждый бомж считает себя способным к этому.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Но тогда не такое уж дешёвое - 117 грн, при ПЦР от 100 грн.

Не 117 грн, не суммируется, а или 47 грн сам тест или 70 грн тест + набор для взятия теcта (ватная палочка, пробирка или что-то другое).

  ЛАД написав:Часто вспоминают высказывание Ленина о кухарке, управляющей государством.

Это миф (фейк), приписываемый ему. Подробнее здесь - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0 ... 0%BC%C2%BB
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Докладывают, что Спутником привили 150 000 человек.
Как по мне, цифры пока не впечатляют, с учётом того, что начали вакцинировать в сентябре.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 18:01

Из-за мощной вспышки на Солнце, которую зафиксировали 7 декабря, сегодня геомагнитный всплеск накрыл Землю - 10 декабря 2020 началась магнитная буря, которая претендует на звание сильнейшей в 2020 году:

https://tsn.ua/ru/nauka_it/vspyshka-na- ... 84996.html

Интересно, а сколько смертей будет приписано именно за эти дни от коронавируса?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 18:07

  Igneus написав:Из-за мощной вспышки на Солнце, которую зафиксировали 7 декабря, сегодня геомагнитный всплеск накрыл Землю - 10 декабря 2020 началась магнитная буря, которая претендует на звание сильнейшей в 2020 году:

https://tsn.ua/ru/nauka_it/vspyshka-na- ... 84996.html

Интересно, а сколько смертей будет приписано именно за эти дни от коронавируса?

А чему еще их приписывать? -- атаке рептилоидов? -- вспышкам на солнце?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 18:19

  _hunter написав:А чему еще их приписывать? -- атаке рептилоидов? -- вспышкам на солнце?

Вы пульс свой и давление измерьте на всякий случай в эти дни.
А то вот завтра мне придется прощаться с человеком, о котором нельзя сказать, что он старик.
Инсульт... :(
Востаннє редагувалось Igneus в Чет 10 гру, 2020 18:23, всього редагувалось 1 раз.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 18:23

  Igneus написав:Из-за мощной вспышки на Солнце, которую зафиксировали 7 декабря, сегодня геомагнитный всплеск накрыл Землю - 10 декабря 2020 началась магнитная буря, которая претендует на звание сильнейшей в 2020 году:

https://tsn.ua/ru/nauka_it/vspyshka-na- ... 84996.html

Интересно, а сколько смертей будет приписано именно за эти дни от коронавируса?


При всём уважении к солнцу и его вспышкам, пока не знаю ни одного случая смерти по этой причине.
Даже механизм не понимаю. Произошла вспышка, они вроде как регулярно происходят, и что произошло ? Неожиданно в крови проявился коронавирус ? Или у человека поднялось давление и он умёр ? Или обострение шизофрении произошло, и человек вышел в окно ?

Насколько я знаю, попытки как-то связать вспышки на солнце с летальными последствиями для здоровья ни у каких учёных достоверно не получились.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 18:34

  freeze написав:
  lapay написав:
  freeze написав:Так что древний талидомид тут ни с какого боку.

Якраз він змусив всіх відповідальних осіб дотримуватись процедур. Бюрократія іноді виявляється корисною, особливо в медиціні, де принцип "не нашкодь" переважає на принципом "врятуємо якнайбільше Райянів".


Нам рассказывали в мае месяце, что по бюрократическим процедурам вакцины возможны не раньше чем через года полтора.
По крайней мере существует экстраординарная ситуация, когда 3000 американцев улетают на тот свет ежедневно, а Комитет живет по регламенту собираться раз в неделю, несмотря на то что решение по факту уже принято внутри комитета. Вот и всё, что нужно знать про хвалёные процедуры. :mrgreen:

значить особливої загрози ковід не несе
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 18:35

  ЛАД написав:
Только замечу, что у приезжающих раз в неделю вряд ли "производство на продажу", но это не особо снижает риски.


В период весна-осень на рынках и не только можно увидеть продажу домашнего молока, разлитого в 1.5 л пластиковые бутылки б/у происхождения. Разговаривал с товарищем, который вырос в сельском районе. С его слов натуральное молоко подвержено быстрому скисанию, если оно на находится в охлажденном состоянии. Двухчасовая доставка молока из села на электричке в город без охлаждения - и продукт скис. Вышеупомянутое молоко в пластике стоит часами и ждет продажи. В чем секрет, что добавляют ? )
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