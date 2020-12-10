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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2420242124222423>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 93
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
31
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 18:40

  yanyura написав:
  ЛАД написав:Но тогда не такое уж дешёвое - 117 грн, при ПЦР от 100 грн.

Не 117 грн, не суммируется, а или 47 грн сам тест или 70 грн тест + набор для взятия теcта (ватная палочка, пробирка или что-то другое).

Спасибо за уточнение. Не понял.

  ЛАД написав:Часто вспоминают высказывание Ленина о кухарке, управляющей государством.

Это миф (фейк), приписываемый ему. Подробнее здесь - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0 ... 0%BC%C2%BB

Не суть. Есть не точно такие, но похожие утверждения в "Государство и революция". По-моему, где-то ещё было.
Но я писал не об этом, а о сегодняшней "реализации" такой идеи, когда к власти приходят просто безграмотные люди и если не каждый бомж, то через одного, считает, что он лучше знает, как и что делать, чем всякие специалисты или учёные.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 18:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Саммит ЕС объявил о необходимости создания в Евросоюзе сертификата о вакцинации от коронавируса — итоговое заявление.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 18:49

  Igneus написав:Из-за мощной вспышки на Солнце, которую зафиксировали 7 декабря, сегодня геомагнитный всплеск накрыл Землю - 10 декабря 2020 началась магнитная буря, которая претендует на звание сильнейшей в 2020 году:

https://tsn.ua/ru/nauka_it/vspyshka-na- ... 84996.html

Интересно, а сколько смертей будет приписано именно за эти дни от коронавируса?

до речі думав, що то від погоди, сьогодні від ранку почала боліти голова, а після обіду прийняв 1 таб. ношпи і 1 таб. цитрамону, попустило.

До речі, десь тиждень тому, але з ночі до обіду нехіло ковбасило, теж списував на погоду.

Можливо накладка двох факторів низький тиск повітря + магнітна буря.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 18:49

  tumos написав:
  ЛАД написав:
Только замечу, что у приезжающих раз в неделю вряд ли "производство на продажу", но это не особо снижает риски.


В период весна-осень на рынках и не только можно увидеть продажу домашнего молока, разлитого в 1.5 л пластиковые бутылки б/у происхождения. Разговаривал с товарищем, который вырос в сельском районе. С его слов натуральное молоко подвержено быстрому скисанию, если оно на находится в охлажденном состоянии. Двухчасовая доставка молока из села на электричке в город без охлаждения - и продукт скис. Вышеупомянутое молоко в пластике стоит часами и ждет продажи. В чем секрет, что добавляют ? )

Не знаю такого. Раньше в колхозах наливали в здоровые бидоны (ёмкость не помню) и привозили в город. Продавали также из бочек-цистерн. Кипятили купленное уже дома. Ничего не добавлялось. Может, какая-то особенность пластика, не знаю. Но и сейчас перед тем, как везти, молоко охлаждают.

P.s. Женщина, у которой покупаю молочку, продаёт в 3-литровых стеклянных банках. Возможно, переливает в меньшую посуду покупателю, не знаю. Молоко не покупаю.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 10 гру, 2020 19:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 18:52

  freeze написав:Саммит ЕС объявил о необходимости создания в Евросоюзе сертификата о вакцинации от коронавируса — итоговое заявление.

чекаєм на Директиву ЄС з чіпізації
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 19:29

  freeze написав:Саммит ЕС объявил о необходимости создания в Евросоюзе сертификата о вакцинации от коронавируса — итоговое заявление.

Вынесли приговор иностранному туризму :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 19:32

  flyman написав:до речі думав, що то від погоди, сьогодні від ранку почала боліти голова, а після обіду прийняв 1 таб. ношпи і 1 таб. цитрамону, попустило.

До речі, десь тиждень тому, але з ночі до обіду нехіло ковбасило, теж списував на погоду.

Можливо накладка двох факторів низький тиск повітря + магнітна буря.

Советую температуру измерять чаще в таких случаях. На всяк випадок :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 19:33

  freeze написав:При всём уважении к солнцу и его вспышкам, пока не знаю ни одного случая смерти по этой причине.
Даже механизм не понимаю. Произошла вспышка, они вроде как регулярно происходят, и что произошло ? Неожиданно в крови проявился коронавирус ? Или у человека поднялось давление и он умёр ? Или обострение шизофрении произошло, и человек вышел в окно ?

Насколько я знаю, попытки как-то связать вспышки на солнце с летальными последствиями для здоровья ни у каких учёных достоверно не получились.

Если пожилые люди умирают от инсультов даже в период низкой солнечной активности, то это связано с эндогенными факторами (система кровообращения).
А вот увеличение смертности от инсультов молодых людей связано именно с экзогенными факторами (погода):
https://cyberleninka.ru/article/n/anali ... onu/viewer

Таким образом, я бы посоветовал молодым воздержаться от бравирования "рептилоидами" в период вспышек на Солнце и действия других экзогенных факторов.

Хотя, в принципе, можно вместо "рептилоидов" почитать о маргарине с пальмовым маслом, тем более, что наступает время для ужина:
https://picturehistory.livejournal.com/5480144.html
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 19:35

  ЛАД написав:Не знаю такого. Раньше в колхозах наливали в здоровые бидоны (ёмкость не помню) и привозили в город. Продавали также из бочек-цистерн. Кипятили купленное уже дома. Ничего не добавлялось. Может, какая-то особенность пластика, не знаю. Но и сейчас перед тем, как везти, молоко охлаждают.

P.s. Женщина, у которой покупаю молочку, продаёт в 3-литровых стеклянных банках. Возможно, переливает в меньшую посуду покупателю, не знаю. Молоко не покупаю.

Нашел в сети. Натуральное молоко при комнатной температуре (вероятно это 20 С) продержится до скисания менее суток. Принимая во внимание, что наблюдаемая картина присутствует и при температуре 25-30 C здесь явно что-то не то.
Опять же из сети:
Некоторые хитрости, которые применяют в целях увеличения сроков хранения домашнего продукта, тормозят его скисание:

добавление соды, антибиотиков, аммиака, перекиси, консервантов и других посторонних веществ в свежий продукт, в корма самке крупного рогатого скота;
разбавление молока водой. Ждать, когда такая жидкость станет кислой, придется очень долго;
молоко слишком жирное. Толстый слой сливок не позволяет кислороду добраться до напитка. Брожение не наступает;
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 19:39

  Igneus написав:
  freeze написав:При всём уважении к солнцу и его вспышкам, пока не знаю ни одного случая смерти по этой причине.
Даже механизм не понимаю. Произошла вспышка, они вроде как регулярно происходят, и что произошло ? Неожиданно в крови проявился коронавирус ? Или у человека поднялось давление и он умёр ? Или обострение шизофрении произошло, и человек вышел в окно ?

Насколько я знаю, попытки как-то связать вспышки на солнце с летальными последствиями для здоровья ни у каких учёных достоверно не получились.

Если пожилые люди умирают от инсультов даже в период низкой солнечной активности, то это связано с эндогенными факторами (система кровообращения).
А вот увеличение смертности от инсультов молодых людей связано именно с экзогенными факторами (погода):
https://cyberleninka.ru/article/n/anali ... onu/viewer

Таким образом, я бы посоветовал молодым воздержаться от бравирования "рептилоидами" в период вспышек на Солнце и действия других экзогенных факторов.


Никто еще не смог ни разу доказать, что магнитные бури на солнце ведут к смертям.
В любом кабинете физиотерапии есть аппарат магнитотерапии, когда датчики даже на голову ставят или больные места.
Я уже не говорю о том, что миллионы людей делают ежегодно МРТ и никто еще не умер при прохождении МРТ, хотя понятно что здоровый челове вряд ли будет делать МРТ, обычно люди с проблемами идут. Так там такое магнитное поле, что солнце плачет с завистью. А металлическая пуговица, брошенная по направлению к работающему аппарату МРТ, пробьет лоб любому на пути.
freeze
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