Не суть. Есть не точно такие, но похожие утверждения в "Государство и революция". По-моему, где-то ещё было. Но я писал не об этом, а о сегодняшней "реализации" такой идеи, когда к власти приходят просто безграмотные люди и если не каждый бомж, то через одного, считает, что он лучше знает, как и что делать, чем всякие специалисты или учёные.
Igneus написав:Из-за мощной вспышки на Солнце, которую зафиксировали 7 декабря, сегодня геомагнитный всплеск накрыл Землю - 10 декабря 2020 началась магнитная буря, которая претендует на звание сильнейшей в 2020 году:
ЛАД написав: Только замечу, что у приезжающих раз в неделю вряд ли "производство на продажу", но это не особо снижает риски.
В период весна-осень на рынках и не только можно увидеть продажу домашнего молока, разлитого в 1.5 л пластиковые бутылки б/у происхождения. Разговаривал с товарищем, который вырос в сельском районе. С его слов натуральное молоко подвержено быстрому скисанию, если оно на находится в охлажденном состоянии. Двухчасовая доставка молока из села на электричке в город без охлаждения - и продукт скис. Вышеупомянутое молоко в пластике стоит часами и ждет продажи. В чем секрет, что добавляют ? )
Не знаю такого. Раньше в колхозах наливали в здоровые бидоны (ёмкость не помню) и привозили в город. Продавали также из бочек-цистерн. Кипятили купленное уже дома. Ничего не добавлялось. Может, какая-то особенность пластика, не знаю. Но и сейчас перед тем, как везти, молоко охлаждают.
P.s. Женщина, у которой покупаю молочку, продаёт в 3-литровых стеклянных банках. Возможно, переливает в меньшую посуду покупателю, не знаю. Молоко не покупаю.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 10 гру, 2020 19:17, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:При всём уважении к солнцу и его вспышкам, пока не знаю ни одного случая смерти по этой причине. Даже механизм не понимаю. Произошла вспышка, они вроде как регулярно происходят, и что произошло ? Неожиданно в крови проявился коронавирус ? Или у человека поднялось давление и он умёр ? Или обострение шизофрении произошло, и человек вышел в окно ?
Насколько я знаю, попытки как-то связать вспышки на солнце с летальными последствиями для здоровья ни у каких учёных достоверно не получились.
Если пожилые люди умирают от инсультов даже в период низкой солнечной активности, то это связано с эндогенными факторами (система кровообращения). А вот увеличение смертности от инсультов молодых людей связано именно с экзогенными факторами (погода): https://cyberleninka.ru/article/n/anali ... onu/viewer
Таким образом, я бы посоветовал молодым воздержаться от бравирования "рептилоидами" в период вспышек на Солнце и действия других экзогенных факторов.
ЛАД написав:Не знаю такого. Раньше в колхозах наливали в здоровые бидоны (ёмкость не помню) и привозили в город. Продавали также из бочек-цистерн. Кипятили купленное уже дома. Ничего не добавлялось. Может, какая-то особенность пластика, не знаю. Но и сейчас перед тем, как везти, молоко охлаждают.
P.s. Женщина, у которой покупаю молочку, продаёт в 3-литровых стеклянных банках. Возможно, переливает в меньшую посуду покупателю, не знаю. Молоко не покупаю.
Нашел в сети. Натуральное молоко при комнатной температуре (вероятно это 20 С) продержится до скисания менее суток. Принимая во внимание, что наблюдаемая картина присутствует и при температуре 25-30 C здесь явно что-то не то. Опять же из сети: Некоторые хитрости, которые применяют в целях увеличения сроков хранения домашнего продукта, тормозят его скисание:
добавление соды, антибиотиков, аммиака, перекиси, консервантов и других посторонних веществ в свежий продукт, в корма самке крупного рогатого скота; разбавление молока водой. Ждать, когда такая жидкость станет кислой, придется очень долго; молоко слишком жирное. Толстый слой сливок не позволяет кислороду добраться до напитка. Брожение не наступает;
freeze написав:При всём уважении к солнцу и его вспышкам, пока не знаю ни одного случая смерти по этой причине. Даже механизм не понимаю. Произошла вспышка, они вроде как регулярно происходят, и что произошло ? Неожиданно в крови проявился коронавирус ? Или у человека поднялось давление и он умёр ? Или обострение шизофрении произошло, и человек вышел в окно ?
Насколько я знаю, попытки как-то связать вспышки на солнце с летальными последствиями для здоровья ни у каких учёных достоверно не получились.
Если пожилые люди умирают от инсультов даже в период низкой солнечной активности, то это связано с эндогенными факторами (система кровообращения). А вот увеличение смертности от инсультов молодых людей связано именно с экзогенными факторами (погода): https://cyberleninka.ru/article/n/anali ... onu/viewer
Таким образом, я бы посоветовал молодым воздержаться от бравирования "рептилоидами" в период вспышек на Солнце и действия других экзогенных факторов.
Никто еще не смог ни разу доказать, что магнитные бури на солнце ведут к смертям. В любом кабинете физиотерапии есть аппарат магнитотерапии, когда датчики даже на голову ставят или больные места. Я уже не говорю о том, что миллионы людей делают ежегодно МРТ и никто еще не умер при прохождении МРТ, хотя понятно что здоровый челове вряд ли будет делать МРТ, обычно люди с проблемами идут. Так там такое магнитное поле, что солнце плачет с завистью. А металлическая пуговица, брошенная по направлению к работающему аппарату МРТ, пробьет лоб любому на пути.