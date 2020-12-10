У Великій Британії офіційно заявили, що з початку вакцинування було два повідомлення про анафілаксію і одне повідомлення про можливу алергічну реакцію. ..... Анафілаксія - це надмірна реакція імунної системи організму, яку Національна служба охорони здоров'я Великої Британії описує як серйозну і іноді небезпечну для життя.
Алергічні реакції зафіксували у двох співробітників Національної служби охорони здоров’я, які одними з перших отримали укол.
Вони пройшли курс лікування і тепер в порядку.
Вважається, що у них виникла анафілактоїдна реакція – набагато легша, ніж анафілаксія, яка, як правило, включає шкірний висип, задишку, а іноді і падіння артеріального тиску.
Обидва співробітники служби страждають від серйозної алергії і носять з собою автоін'єктори з адреналіном.
Подібні реакції не спостерігалися в клінічних випробуваннях цього препарату.
Водночас люди з алергічними реакціями в анамнезі не брали участь у випробуваннях вакцини Pfizer від COVID-19. ..... "Звичайно, вакцини можуть викликати важкі алергічні реакції. У США приблизно одна з кожних 1,4 мільйона доз вакцини ускладнюється важкою алергічною реакцією", - розповів CNN експерт з вакцин доктор Пол Оффіт. ....... Я б сказав:" Якщо у вас були реакції анафілактичного рівня на вакцини, ми хочемо знати про це, тому ми проявляємо особливу обережність. Це не означає, що я не буду робити вам щеплення. Але я б зробив це в більш контрольованій обстановці", - зазначив Поланд.
"Звичайно, вакцини можуть викликати важкі алергічні реакції. У США приблизно одна з кожних 1,4 мільйона доз вакцини ускладнюється важкою алергічною реакцією", - розповів CNN експерт з вакцин доктор Пол
При употреблении лимонов из супермаркета, апельсинов, киви, авокадо или орехов процент аллергических реакций во много раз выше случаев один на 1,4 миллиона. И никто даже не думает послать эти продукты на три фазы клинических испытаний и потом месяцы выдавать разрешение на торговлю в супермаркеты.
tumos написав:..... Нашел в сети. Натуральное молоко при комнатной температуре (вероятно это 20 С) продержится до скисания менее суток. Принимая во внимание, что наблюдаемая картина присутствует и при температуре 25-30 C здесь явно что-то не то. ...,
За сутки при комнатной температуре молоко, естественно, скинет или хотя бы подкинет. Никто ж его сутки в теплой комнате не держит. Что не то? Ваш знакомый что-то напутал.
"Звичайно, вакцини можуть викликати важкі алергічні реакції. У США приблизно одна з кожних 1,4 мільйона доз вакцини ускладнюється важкою алергічною реакцією", - розповів CNN експерт з вакцин доктор Пол
При употреблении лимонов из супермаркета, апельсинов, киви, авокадо или орехов процент аллергических реакций во много раз выше случаев один на 1,4 миллиона. И никто даже не думает послать эти продукты на три фазы клинических испытаний и потом месяцы выдавать разрешение на торговлю в супермаркеты.
Всё верно. Я поэтому и подчеркнул цифру. Кроме того, люди обычно знают, что у них есть аллергия, надо предупреждать и "це не означає, що я не буду робити вам щеплення. Але я б зробив це в більш контрольованій обстановці".