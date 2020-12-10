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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2420242124222423

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 93
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
31
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 19:40

У Великій Британії офіційно заявили, що з початку вакцинування було два повідомлення про анафілаксію і одне повідомлення про можливу алергічну реакцію.
.....
Анафілаксія - це надмірна реакція імунної системи організму, яку Національна служба охорони здоров'я Великої Британії описує як серйозну і іноді небезпечну для життя.

Алергічні реакції зафіксували у двох співробітників Національної служби охорони здоров’я, які одними з перших отримали укол.

Вони пройшли курс лікування і тепер в порядку.

Вважається, що у них виникла анафілактоїдна реакція – набагато легша, ніж анафілаксія, яка, як правило, включає шкірний висип, задишку, а іноді і падіння артеріального тиску.

Обидва співробітники служби страждають від серйозної алергії і носять з собою автоін'єктори з адреналіном.

Подібні реакції не спостерігалися в клінічних випробуваннях цього препарату.

Водночас люди з алергічними реакціями в анамнезі не брали участь у випробуваннях вакцини Pfizer від COVID-19.
.....
"Звичайно, вакцини можуть викликати важкі алергічні реакції. У США приблизно одна з кожних 1,4 мільйона доз вакцини ускладнюється важкою алергічною реакцією", - розповів CNN експерт з вакцин доктор Пол Оффіт.
.......
Я б сказав:" Якщо у вас були реакції анафілактичного рівня на вакцини, ми хочемо знати про це, тому ми проявляємо особливу обережність. Це не означає, що я не буду робити вам щеплення. Але я б зробив це в більш контрольованій обстановці", - зазначив Поланд.

https://life.pravda.com.ua/health/2020/12/10/243340/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 19:45

  ЛАД написав:
"Звичайно, вакцини можуть викликати важкі алергічні реакції. У США приблизно одна з кожних 1,4 мільйона доз вакцини ускладнюється важкою алергічною реакцією", - розповів CNN експерт з вакцин доктор Пол


При употреблении лимонов из супермаркета, апельсинов, киви, авокадо или орехов процент аллергических реакций во много раз выше случаев один на 1,4 миллиона.
И никто даже не думает послать эти продукты на три фазы клинических испытаний и потом месяцы выдавать разрешение на торговлю в супермаркеты.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 19:45

  tumos написав:.....
Нашел в сети. Натуральное молоко при комнатной температуре (вероятно это 20 С) продержится до скисания менее суток. Принимая во внимание, что наблюдаемая картина присутствует и при температуре 25-30 C здесь явно что-то не то.
...,

За сутки при комнатной температуре молоко, естественно, скинет или хотя бы подкинет. Никто ж его сутки в теплой комнате не держит.
Что не то?
Ваш знакомый что-то напутал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 19:51

  freeze написав:
  ЛАД написав:
"Звичайно, вакцини можуть викликати важкі алергічні реакції. У США приблизно одна з кожних 1,4 мільйона доз вакцини ускладнюється важкою алергічною реакцією", - розповів CNN експерт з вакцин доктор Пол


При употреблении лимонов из супермаркета, апельсинов, киви, авокадо или орехов процент аллергических реакций во много раз выше случаев один на 1,4 миллиона.
И никто даже не думает послать эти продукты на три фазы клинических испытаний и потом месяцы выдавать разрешение на торговлю в супермаркеты.

Всё верно.
Я поэтому и подчеркнул цифру.
Кроме того, люди обычно знают, что у них есть аллергия, надо предупреждать и "це не означає, що я не буду робити вам щеплення. Але я б зробив це в більш контрольованій обстановці".
ЛАД
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