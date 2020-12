Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 93 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 31 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 39 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 17 Всього голосів : 93 Додано: Чет 10 гру, 2020 19:40 У Великій Британії офіційно заявили, що з початку вакцинування було два повідомлення про анафілаксію і одне повідомлення про можливу алергічну реакцію.

Анафілаксія - це надмірна реакція імунної системи організму, яку Національна служба охорони здоров'я Великої Британії описує як серйозну і іноді небезпечну для життя.



Алергічні реакції зафіксували у двох співробітників Національної служби охорони здоров’я, які одними з перших отримали укол.



Вони пройшли курс лікування і тепер в порядку.



Вважається, що у них виникла анафілактоїдна реакція – набагато легша, ніж анафілаксія, яка, як правило, включає шкірний висип, задишку, а іноді і падіння артеріального тиску.



Обидва співробітники служби страждають від серйозної алергії і носять з собою автоін'єктори з адреналіном.



Подібні реакції не спостерігалися в клінічних випробуваннях цього препарату.



Водночас люди з алергічними реакціями в анамнезі не брали участь у випробуваннях вакцини Pfizer від COVID-19.

"Звичайно, вакцини можуть викликати важкі алергічні реакції. У США приблизно одна з кожних 1,4 мільйона доз вакцини ускладнюється важкою алергічною реакцією", - розповів CNN експерт з вакцин доктор Пол Оффіт.

Я б сказав:" Якщо у вас були реакції анафілактичного рівня на вакцини, ми хочемо знати про це, тому ми проявляємо особливу обережність. Це не означає, що я не буду робити вам щеплення. Але я б зробив це в більш контрольованій обстановці", - зазначив Поланд.

https://life.pravda.com.ua/health/2020/12/10/243340/



При употреблении лимонов из супермаркета, апельсинов, киви, авокадо или орехов процент аллергических реакций во много раз выше случаев один на 1,4 миллиона.

При употреблении лимонов из супермаркета, апельсинов, киви, авокадо или орехов процент аллергических реакций во много раз выше случаев один на 1,4 миллиона.

И никто даже не думает послать эти продукты на три фазы клинических испытаний и потом месяцы выдавать разрешение на торговлю в супермаркеты.

Нашел в сети. Натуральное молоко при комнатной температуре (вероятно это 20 С) продержится до скисания менее суток. Принимая во внимание, что наблюдаемая картина присутствует и при температуре 25-30 C здесь явно что-то не то.

..., .....Нашел в сети. Натуральное молоко при комнатной температуре (вероятно это 20 С) продержится до скисания менее суток. Принимая во внимание, что наблюдаемая картина присутствует и при температуре 25-30 C здесь явно что-то не то....,

За сутки при комнатной температуре молоко, естественно, скинет или хотя бы подкиснет. Никто ж его сутки в теплой комнате не держит.

Что не то?

За сутки при комнатной температуре молоко, естественно, скинет или хотя бы подкиснет. Никто ж его сутки в теплой комнате не держит.
Что не то?
Ваш знакомый что-то напутал.



При употреблении лимонов из супермаркета, апельсинов, киви, авокадо или орехов процент аллергических реакций во много раз выше случаев один на 1,4 миллиона.

И никто даже не думает послать эти продукты на три фазы клинических испытаний и потом месяцы выдавать разрешение на торговлю в супермаркеты. При употреблении лимонов из супермаркета, апельсинов, киви, авокадо или орехов процент аллергических реакций во много раз выше случаев один на 1,4 миллиона.И никто даже не думает послать эти продукты на три фазы клинических испытаний и потом месяцы выдавать разрешение на торговлю в супермаркеты.

Всё верно.

Я поэтому и подчеркнул цифру.

Всё верно.
Я поэтому и подчеркнул цифру.
Кроме того, люди обычно знают, что у них есть аллергия, надо предупреждать и "це не означає, що я не буду робити вам щеплення. Але я б зробив це в більш контрольованій обстановці".

Что не то?

Ваш знакомый что-то напутал. За сутки при комнатной температуре молоко, естественно, скинет или хотя бы подкиснет. Никто ж его сутки в теплой комнате не держит.Ваш знакомый что-то напутал.

Температура от 25 до 30, приехали продавать к 8.00, молоко не продано к 14.00. Его качество ? Может быть в пластиковой бутылке, закрытой пробкой, процесс брожения приостанавливается. Но температурный режим явно в пользу ускоренного скисания. Температура от 25 до 30, приехали продавать к 8.00, молоко не продано к 14.00. Его качество ? Может быть в пластиковой бутылке, закрытой пробкой, процесс брожения приостанавливается. Но температурный режим явно в пользу ускоренного скисания. tumos Повідомлень: 1392 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 гру, 2020 20:14 flyman написав: до речі думав, що то від погоди, сьогодні від ранку почала боліти голова, а після обіду прийняв 1 таб. ношпи і 1 таб. цитрамону, попустило.



До речі, десь тиждень тому, але з ночі до обіду нехіло ковбасило, теж списував на погоду.



Можливо накладка двох факторів низький тиск повітря + магнітна буря. до речі думав, що то від погоди, сьогодні від ранку почала боліти голова, а після обіду прийняв 1 таб. ношпи і 1 таб. цитрамону, попустило.До речі, десь тиждень тому, але з ночі до обіду нехіло ковбасило, теж списував на погоду.Можливо накладка двох факторів низький тиск повітря + магнітна буря.



Ну а що тут дивного? Роки наші вже не ті!

Ну а що тут дивного? Роки наші вже не ті!
https://youtu.be/zf-pF6NfR6U?t=28

Температура от 25 до 30, приехали продавать к 8.00, молоко не продано к 14.00. Его качество ? Может быть в пластиковой бутылке, закрытой пробкой, процесс брожения приостанавливается. Но температурный режим явно в пользу ускоренного скисания. .....Температура от 25 до 30, приехали продавать к 8.00, молоко не продано к 14.00. Его качество ? Может быть в пластиковой бутылке, закрытой пробкой, процесс брожения приостанавливается. Но температурный режим явно в пользу ускоренного скисания.

Понял.

Понял.
Всё же, думаю, его охлаждают. И, наверное, продают быстрее. Женщина, у которой я покупаю, позже 11 часов не стоит.

На базарі можна купити натуральне селянське масло у бабок - воно кришіться, з холодильника, і доволі м'яке, бо вологе. На базарі можна купити натуральне селянське масло у бабок - воно кришіться, з холодильника, і доволі м'яке, бо вологе.

Ви впевнені, що ті бабки те масло не купили на оптовому складі перед тим?

Ви впевнені, що ті бабки те масло не купили на оптовому складі перед тим?
Щодо якісних продуктів - тут це вже зовсім офтоп, але я певен, що не Люстдорфом єдиним



прошу прощения за последнее сообщение по оффтопу, но просто новость сегодняшняя в теме оффтопа, не смог удержаться

прошу прощения за последнее сообщение по оффтопу, но просто новость сегодняшняя в теме оффтопа, не смог удержаться
https://www.epravda.com.ua/news/2020/12/10/669059/

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3672 З нами з: 14.03.06 Подякував: 264 раз. Подякували: 617 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 гру, 2020 21:00 adeges написав: .....

прошу прощения за последнее сообщение по оффтопу, но просто новость сегодняшняя в теме оффтопа, не смог удержаться

https://www.epravda.com.ua/news/2020/12/10/669059/ .....прошу прощения за последнее сообщение по оффтопу, но просто новость сегодняшняя в теме оффтопа, не смог удержаться

Недавно на росбалте видел заметку о проверке молочки в Питере. Не помню точно, какой продукт проверяли - молоко или что другое. Из 10 разных образцов (разных производителей) натуральным оказался 1.

Молодые и образованные немцы бегут из Германии



В прошлом году Германия лишилась 270 тыс. своих граждан, которые уехали за границу, сообщает Die Welt. Причём в основном это молодые и образованные кадры. Отток немцев имеет особое значение на фоне превышения в ФРГ числа смертей над числом рождений, отмечает немецкое издание.

https://kurs.com.ua/novost/251834-molodie-i-obrazovannie-nemci-begut-iz-germanii



P.p.s. Читая такое и глядя на то, что происходит в Украине, очень завидую шапо и Старикану, что их дети свалили отсюда. P.s. Для заглядывающих сюда "политиков" подброшу ещё:P.p.s. Читая такое и глядя на то, что происходит в Украине, очень завидую шапо и Старикану, что

По первому выделенному - совершенно непонятна причина (достали эмигранты или налоги?). Ладно Штаты, но почему Австрия и Испания?



По второму - свалил только старший, младшего Oracle и здесь неплохо кормит

Но я бы тоже свалил (предварительно сбросив лет 40 )



По теме прививок - мы с женой не будем спешить. Антигриппозные вакцины никогда не прививали.



По первому выделенному - совершенно непонятна причина (достали эмигранты или налоги?). Ладно Штаты, но почему Австрия и Испания?

По второму - свалил только старший, младшего Oracle и здесь неплохо кормит
Но я бы тоже свалил (предварительно сбросив лет 40 )

По теме прививок - мы с женой не будем спешить. Антигриппозные вакцины никогда не прививали.

По теме Комаровского - точно помню его (полушутливое?) замечание в начале эпидемии, что половая жизнь способствует укреплению иммунитета как источник радости и способ снятия стресса. Совершенно согласен

