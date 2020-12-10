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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2420242124222423

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 93
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
31
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 19:40

У Великій Британії офіційно заявили, що з початку вакцинування було два повідомлення про анафілаксію і одне повідомлення про можливу алергічну реакцію.
.....
Анафілаксія - це надмірна реакція імунної системи організму, яку Національна служба охорони здоров'я Великої Британії описує як серйозну і іноді небезпечну для життя.

Алергічні реакції зафіксували у двох співробітників Національної служби охорони здоров’я, які одними з перших отримали укол.

Вони пройшли курс лікування і тепер в порядку.

Вважається, що у них виникла анафілактоїдна реакція – набагато легша, ніж анафілаксія, яка, як правило, включає шкірний висип, задишку, а іноді і падіння артеріального тиску.

Обидва співробітники служби страждають від серйозної алергії і носять з собою автоін'єктори з адреналіном.

Подібні реакції не спостерігалися в клінічних випробуваннях цього препарату.

Водночас люди з алергічними реакціями в анамнезі не брали участь у випробуваннях вакцини Pfizer від COVID-19.
.....
"Звичайно, вакцини можуть викликати важкі алергічні реакції. У США приблизно одна з кожних 1,4 мільйона доз вакцини ускладнюється важкою алергічною реакцією", - розповів CNN експерт з вакцин доктор Пол Оффіт.
.......
Я б сказав:" Якщо у вас були реакції анафілактичного рівня на вакцини, ми хочемо знати про це, тому ми проявляємо особливу обережність. Це не означає, що я не буду робити вам щеплення. Але я б зробив це в більш контрольованій обстановці", - зазначив Поланд.

https://life.pravda.com.ua/health/2020/12/10/243340/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 19:45

  ЛАД написав:
"Звичайно, вакцини можуть викликати важкі алергічні реакції. У США приблизно одна з кожних 1,4 мільйона доз вакцини ускладнюється важкою алергічною реакцією", - розповів CNN експерт з вакцин доктор Пол


При употреблении лимонов из супермаркета, апельсинов, киви, авокадо или орехов процент аллергических реакций во много раз выше случаев один на 1,4 миллиона.
И никто даже не думает послать эти продукты на три фазы клинических испытаний и потом месяцы выдавать разрешение на торговлю в супермаркеты.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 19:45

  tumos написав:.....
Нашел в сети. Натуральное молоко при комнатной температуре (вероятно это 20 С) продержится до скисания менее суток. Принимая во внимание, что наблюдаемая картина присутствует и при температуре 25-30 C здесь явно что-то не то.
...,

За сутки при комнатной температуре молоко, естественно, скинет или хотя бы подкиснет. Никто ж его сутки в теплой комнате не держит.
Что не то?
Ваш знакомый что-то напутал.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 10 гру, 2020 19:53, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 19:51

  freeze написав:
  ЛАД написав:
"Звичайно, вакцини можуть викликати важкі алергічні реакції. У США приблизно одна з кожних 1,4 мільйона доз вакцини ускладнюється важкою алергічною реакцією", - розповів CNN експерт з вакцин доктор Пол


При употреблении лимонов из супермаркета, апельсинов, киви, авокадо или орехов процент аллергических реакций во много раз выше случаев один на 1,4 миллиона.
И никто даже не думает послать эти продукты на три фазы клинических испытаний и потом месяцы выдавать разрешение на торговлю в супермаркеты.

Всё верно.
Я поэтому и подчеркнул цифру.
Кроме того, люди обычно знают, что у них есть аллергия, надо предупреждать и "це не означає, що я не буду робити вам щеплення. Але я б зробив це в більш контрольованій обстановці".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 20:02

  ЛАД написав:За сутки при комнатной температуре молоко, естественно, скинет или хотя бы подкиснет. Никто ж его сутки в теплой комнате не держит.
Что не то?
Ваш знакомый что-то напутал.

Температура от 25 до 30, приехали продавать к 8.00, молоко не продано к 14.00. Его качество ? Может быть в пластиковой бутылке, закрытой пробкой, процесс брожения приостанавливается. Но температурный режим явно в пользу ускоренного скисания.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 20:14

  flyman написав:до речі думав, що то від погоди, сьогодні від ранку почала боліти голова, а після обіду прийняв 1 таб. ношпи і 1 таб. цитрамону, попустило.

До речі, десь тиждень тому, але з ночі до обіду нехіло ковбасило, теж списував на погоду.

Можливо накладка двох факторів низький тиск повітря + магнітна буря.


Ну а що тут дивного? Роки наші вже не ті! :oops:
https://youtu.be/zf-pF6NfR6U?t=28
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 20:21

  tumos написав:.....
Температура от 25 до 30, приехали продавать к 8.00, молоко не продано к 14.00. Его качество ? Может быть в пластиковой бутылке, закрытой пробкой, процесс брожения приостанавливается. Но температурный режим явно в пользу ускоренного скисания.

Понял.
Всё же, думаю, его охлаждают. И, наверное, продают быстрее. Женщина, у которой я покупаю, позже 11 часов не стоит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 20:23

  Faceless написав:
  lapay написав:
  adeges написав:Теперь вопрос, как намазать не мягкое масло на хлеб? Однородным плотным слоем? Так намазывается (1) подтаявшее 100% сливочное масло после 15-20 минут при комнатной температуре, например Селянское от Люстдорфа или (2) любое другое украинское "100% сливочное" масло через 15-20 секунд после доставания из холодильника.

На базарі можна купити натуральне селянське масло у бабок - воно кришіться, з холодильника, і доволі м'яке, бо вологе.

Ви впевнені, що ті бабки те масло не купили на оптовому складі перед тим? :mrgreen:
Щодо якісних продуктів - тут це вже зовсім офтоп, але я певен, що не Люстдорфом єдиним


прошу прощения за последнее сообщение по оффтопу, но просто новость сегодняшняя в теме оффтопа, не смог удержаться
https://www.epravda.com.ua/news/2020/12/10/669059/
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 21:00

  adeges написав:.....
прошу прощения за последнее сообщение по оффтопу, но просто новость сегодняшняя в теме оффтопа, не смог удержаться
https://www.epravda.com.ua/news/2020/12/10/669059/

Недавно на росбалте видел заметку о проверке молочки в Питере. Не помню точно, какой продукт проверяли - молоко или что другое. Из 10 разных образцов (разных производителей) натуральным оказался 1.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 21:15

  ЛАД написав: P.s. Для заглядывающих сюда "политиков" подброшу ещё:
Молодые и образованные немцы бегут из Германии

В прошлом году Германия лишилась 270 тыс. своих граждан, которые уехали за границу, сообщает Die Welt. Причём в основном это молодые и образованные кадры. Отток немцев имеет особое значение на фоне превышения в ФРГ числа смертей над числом рождений, отмечает немецкое издание.

https://kurs.com.ua/novost/251834-molodie-i-obrazovannie-nemci-begut-iz-germanii

P.p.s. Читая такое и глядя на то, что происходит в Украине, очень завидую шапо и Старикану, что их дети свалили отсюда.

По первому выделенному - совершенно непонятна причина (достали эмигранты или налоги?). Ладно Штаты, но почему Австрия и Испания?

По второму - свалил только старший, младшего Oracle и здесь неплохо кормит :)
Но я бы тоже свалил (предварительно сбросив лет 40 :) )

По теме прививок - мы с женой не будем спешить. Антигриппозные вакцины никогда не прививали.

По теме Комаровского - точно помню его (полушутливое?) замечание в начале эпидемии, что половая жизнь способствует укреплению иммунитета как источник радости и способ снятия стресса. Совершенно согласен :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
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