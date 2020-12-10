У Великій Британії офіційно заявили, що з початку вакцинування було два повідомлення про анафілаксію і одне повідомлення про можливу алергічну реакцію. ..... Анафілаксія - це надмірна реакція імунної системи організму, яку Національна служба охорони здоров'я Великої Британії описує як серйозну і іноді небезпечну для життя.
Алергічні реакції зафіксували у двох співробітників Національної служби охорони здоров’я, які одними з перших отримали укол.
Вони пройшли курс лікування і тепер в порядку.
Вважається, що у них виникла анафілактоїдна реакція – набагато легша, ніж анафілаксія, яка, як правило, включає шкірний висип, задишку, а іноді і падіння артеріального тиску.
Обидва співробітники служби страждають від серйозної алергії і носять з собою автоін'єктори з адреналіном.
Подібні реакції не спостерігалися в клінічних випробуваннях цього препарату.
Водночас люди з алергічними реакціями в анамнезі не брали участь у випробуваннях вакцини Pfizer від COVID-19. ..... "Звичайно, вакцини можуть викликати важкі алергічні реакції. У США приблизно одна з кожних 1,4 мільйона доз вакцини ускладнюється важкою алергічною реакцією", - розповів CNN експерт з вакцин доктор Пол Оффіт. ....... Я б сказав:" Якщо у вас були реакції анафілактичного рівня на вакцини, ми хочемо знати про це, тому ми проявляємо особливу обережність. Це не означає, що я не буду робити вам щеплення. Але я б зробив це в більш контрольованій обстановці", - зазначив Поланд.
"Звичайно, вакцини можуть викликати важкі алергічні реакції. У США приблизно одна з кожних 1,4 мільйона доз вакцини ускладнюється важкою алергічною реакцією", - розповів CNN експерт з вакцин доктор Пол
При употреблении лимонов из супермаркета, апельсинов, киви, авокадо или орехов процент аллергических реакций во много раз выше случаев один на 1,4 миллиона. И никто даже не думает послать эти продукты на три фазы клинических испытаний и потом месяцы выдавать разрешение на торговлю в супермаркеты.
tumos написав:..... Нашел в сети. Натуральное молоко при комнатной температуре (вероятно это 20 С) продержится до скисания менее суток. Принимая во внимание, что наблюдаемая картина присутствует и при температуре 25-30 C здесь явно что-то не то. ...,
За сутки при комнатной температуре молоко, естественно, скинет или хотя бы подкиснет. Никто ж его сутки в теплой комнате не держит. Что не то? Ваш знакомый что-то напутал.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 10 гру, 2020 19:53, всього редагувалось 1 раз.
"Звичайно, вакцини можуть викликати важкі алергічні реакції. У США приблизно одна з кожних 1,4 мільйона доз вакцини ускладнюється важкою алергічною реакцією", - розповів CNN експерт з вакцин доктор Пол
При употреблении лимонов из супермаркета, апельсинов, киви, авокадо или орехов процент аллергических реакций во много раз выше случаев один на 1,4 миллиона. И никто даже не думает послать эти продукты на три фазы клинических испытаний и потом месяцы выдавать разрешение на торговлю в супермаркеты.
Всё верно. Я поэтому и подчеркнул цифру. Кроме того, люди обычно знают, что у них есть аллергия, надо предупреждать и "це не означає, що я не буду робити вам щеплення. Але я б зробив це в більш контрольованій обстановці".
ЛАД написав:За сутки при комнатной температуре молоко, естественно, скинет или хотя бы подкиснет. Никто ж его сутки в теплой комнате не держит. Что не то? Ваш знакомый что-то напутал.
Температура от 25 до 30, приехали продавать к 8.00, молоко не продано к 14.00. Его качество ? Может быть в пластиковой бутылке, закрытой пробкой, процесс брожения приостанавливается. Но температурный режим явно в пользу ускоренного скисания.
tumos написав:..... Температура от 25 до 30, приехали продавать к 8.00, молоко не продано к 14.00. Его качество ? Может быть в пластиковой бутылке, закрытой пробкой, процесс брожения приостанавливается. Но температурный режим явно в пользу ускоренного скисания.
Понял. Всё же, думаю, его охлаждают. И, наверное, продают быстрее. Женщина, у которой я покупаю, позже 11 часов не стоит.
adeges написав:Теперь вопрос, как намазать не мягкое масло на хлеб? Однородным плотным слоем? Так намазывается (1) подтаявшее 100% сливочное масло после 15-20 минут при комнатной температуре, например Селянское от Люстдорфа или (2) любое другое украинское "100% сливочное" масло через 15-20 секунд после доставания из холодильника.
На базарі можна купити натуральне селянське масло у бабок - воно кришіться, з холодильника, і доволі м'яке, бо вологе.
Ви впевнені, що ті бабки те масло не купили на оптовому складі перед тим? Щодо якісних продуктів - тут це вже зовсім офтоп, але я певен, що не Люстдорфом єдиним
ЛАД написав: P.s. Для заглядывающих сюда "политиков" подброшу ещё:
Молодые и образованные немцы бегут из Германии
В прошлом году Германия лишилась 270 тыс. своих граждан, которые уехали за границу, сообщает Die Welt. Причём в основном это молодые и образованные кадры. Отток немцев имеет особое значение на фоне превышения в ФРГ числа смертей над числом рождений, отмечает немецкое издание.
P.p.s. Читая такое и глядя на то, что происходит в Украине, очень завидую шапо и Старикану, что их дети свалили отсюда.
По первому выделенному - совершенно непонятна причина (достали эмигранты или налоги?). Ладно Штаты, но почему Австрия и Испания?
По второму - свалил только старший, младшего Oracle и здесь неплохо кормит Но я бы тоже свалил (предварительно сбросив лет 40 )
По теме прививок - мы с женой не будем спешить. Антигриппозные вакцины никогда не прививали.
По теме Комаровского - точно помню его (полушутливое?) замечание в начале эпидемии, что половая жизнь способствует укреплению иммунитета как источник радости и способ снятия стресса. Совершенно согласен
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.