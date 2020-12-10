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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2421242224232424 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 93 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 31 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 39 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 17 Всього голосів : 93 Додано: Чет 10 гру, 2020 22:11 Starikan

Испания, возможно, климат.

Австрия - кто знает.



О старшем и младшем помню. Не стал уж выкладывать Ваши биографические подробности. Но, думаю, со временем и младший свалит.

Лет 40 было бы неплохо сбросить. Даже здесь.



Насчёт секса - в каждой шутке есть доля шутки. Испания, возможно, климат.Австрия - кто знает.О старшем и младшем помню. Не стал уж выкладывать Ваши биографические подробности.Но, думаю, со временем и младший свалит.Лет 40 было бы неплохо сбросить. Даже здесь.Насчёт секса - в каждой шутке есть доля шутки. ЛАД 2 Повідомлень: 17963 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4624 раз. Подякували: 4329 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 гру, 2020 22:29 tumos написав: ЛАД написав:

Только замечу, что у приезжающих раз в неделю вряд ли "производство на продажу", но это не особо снижает риски.

Только замечу, что у приезжающих раз в неделю вряд ли "производство на продажу", но это не особо снижает риски.



В период весна-осень на рынках и не только можно увидеть продажу домашнего молока, разлитого в 1.5 л пластиковые бутылки б/у происхождения. Разговаривал с товарищем, который вырос в сельском районе. С его слов натуральное молоко подвержено быстрому скисанию, если оно на находится в охлажденном состоянии. Двухчасовая доставка молока из села на электричке в город без охлаждения - и продукт скис. Вышеупомянутое молоко в пластике стоит часами и ждет продажи. В чем секрет, что добавляют ? ) В период весна-осень на рынках и не только можно увидеть продажу домашнего молока, разлитого в 1.5 л пластиковые бутылки б/у происхождения. Разговаривал с товарищем, который вырос в сельском районе. С его слов натуральное молоко подвержено быстрому скисанию, если оно на находится в охлажденном состоянии. Двухчасовая доставка молока из села на электричке в город без охлаждения - и продукт скис. Вышеупомянутое молоко в пластике стоит часами и ждет продажи. В чем секрет, что добавляют ? )

в глубоком совке в армии, брали у селян молоко, сослуживец пробовал скислить - стояло несколько суток в тепле - и пофиг, он уже туда чутьли не плевал... в глубоком совке в армии, брали у селян молоко, сослуживец пробовал скислить - стояло несколько суток в тепле - и пофиг, он уже туда чутьли не плевал... edvardd

Повідомлень: 6420 З нами з: 20.11.08 Подякував: 103 раз. Подякували: 1601 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2421242224232424 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7321 1694601

komant733 Чет 10 гру, 2020 17:59