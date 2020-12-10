RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2421242224232424

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 93
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
31
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 22:11

Starikan
Испания, возможно, климат.
Австрия - кто знает.

О старшем и младшем помню. Не стал уж выкладывать Ваши биографические подробности. :) Но, думаю, со временем и младший свалит.
Лет 40 было бы неплохо сбросить. Даже здесь. :)

Насчёт секса - в каждой шутке есть доля шутки.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17963
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4624 раз.
Подякували: 4329 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 22:29

  tumos написав:
  ЛАД написав:
Только замечу, что у приезжающих раз в неделю вряд ли "производство на продажу", но это не особо снижает риски.


В период весна-осень на рынках и не только можно увидеть продажу домашнего молока, разлитого в 1.5 л пластиковые бутылки б/у происхождения. Разговаривал с товарищем, который вырос в сельском районе. С его слов натуральное молоко подвержено быстрому скисанию, если оно на находится в охлажденном состоянии. Двухчасовая доставка молока из села на электричке в город без охлаждения - и продукт скис. Вышеупомянутое молоко в пластике стоит часами и ждет продажи. В чем секрет, что добавляют ? )

в глубоком совке в армии, брали у селян молоко, сослуживец пробовал скислить - стояло несколько суток в тепле - и пофиг, он уже туда чутьли не плевал...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6420
З нами з: 20.11.08
Подякував: 103 раз.
Подякували: 1601 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2421242224232424
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kyrychenkor і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 731, 732, 733
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7321 1694601
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 гру, 2020 17:59
komant733

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.