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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 гру, 2020 22:11
Starikan
Испания, возможно, климат.
Австрия - кто знает.
О старшем и младшем помню. Не стал уж выкладывать Ваши биографические подробности.
Но, думаю, со временем и младший свалит.
Лет 40 было бы неплохо сбросить. Даже здесь.
Насчёт секса - в каждой шутке есть доля шутки.
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ЛАД
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Додано: Чет 10 гру, 2020 22:29
tumos написав: ЛАД написав:
Только замечу, что у приезжающих раз в неделю вряд ли "производство на продажу", но это не особо снижает риски.
В период весна-осень на рынках и не только можно увидеть продажу домашнего молока, разлитого в 1.5 л пластиковые бутылки б/у происхождения. Разговаривал с товарищем, который вырос в сельском районе. С его слов натуральное молоко подвержено быстрому скисанию, если оно на находится в охлажденном состоянии. Двухчасовая доставка молока из села на электричке в город без охлаждения - и продукт скис. Вышеупомянутое молоко в пластике стоит часами и ждет продажи. В чем секрет, что добавляют ? )
в глубоком совке в армии, брали у селян молоко, сослуживец пробовал скислить - стояло несколько суток в тепле - и пофиг, он уже туда чутьли не плевал...
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edvardd
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