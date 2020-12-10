RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2421242224232424

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 93
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
31
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 22:11

Starikan
Испания, возможно, климат.
Австрия - кто знает.

О старшем и младшем помню. Не стал уж выкладывать Ваши биографические подробности. :) Но, думаю, со временем и младший свалит.
Лет 40 было бы неплохо сбросить. Даже здесь. :)

Насчёт секса - в каждой шутке есть доля шутки.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17963
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4624 раз.
Подякували: 4329 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 22:29

  tumos написав:
  ЛАД написав:
Только замечу, что у приезжающих раз в неделю вряд ли "производство на продажу", но это не особо снижает риски.


В период весна-осень на рынках и не только можно увидеть продажу домашнего молока, разлитого в 1.5 л пластиковые бутылки б/у происхождения. Разговаривал с товарищем, который вырос в сельском районе. С его слов натуральное молоко подвержено быстрому скисанию, если оно на находится в охлажденном состоянии. Двухчасовая доставка молока из села на электричке в город без охлаждения - и продукт скис. Вышеупомянутое молоко в пластике стоит часами и ждет продажи. В чем секрет, что добавляют ? )

в глубоком совке в армии, брали у селян молоко, сослуживец пробовал скислить - стояло несколько суток в тепле - и пофиг, он уже туда чутьли не плевал...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6420
З нами з: 20.11.08
Подякував: 103 раз.
Подякували: 1601 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 23:04

Несколько недель назад первое административно-территориальное образование в мире - штат Северная Дакота - пересекло рубеж в 10 процентов населения, официально переболевших коронавирусом.
Вот подтянулось и второе.
Можно было бы задать логическую загадку, в смысле можете ли догадаться как оно называется ?
Но не буду загадывать.

(спойлер)
Это штат Южная Дакота )
freeze
4
 
Повідомлень: 19423
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4648 раз.
Подякували: 7393 раз.
 
Профіль
5
22
5
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 23:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

adeges написав:
  Faceless написав:
  lapay написав:На базарі можна купити натуральне селянське масло у бабок - воно кришіться, з холодильника, і доволі м'яке, бо вологе.

Ви впевнені, що ті бабки те масло не купили на оптовому складі перед тим? :mrgreen:
Щодо якісних продуктів - тут це вже зовсім офтоп, але я певен, що не Люстдорфом єдиним


прошу прощения за последнее сообщение по оффтопу, но просто новость сегодняшняя в теме оффтопа, не смог удержаться
https://www.epravda.com.ua/news/2020/12/10/669059/
Ну, радует, что ни одного из этих производителей я не покупаю :)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28297
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1187 раз.
Подякували: 6819 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 23:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  adeges написав:.....
прошу прощения за последнее сообщение по оффтопу, но просто новость сегодняшняя в теме оффтопа, не смог удержаться
https://www.epravda.com.ua/news/2020/12/10/669059/

Недавно на росбалте видел заметку о проверке молочки в Питере. Не помню точно, какой продукт проверяли - молоко или что другое. Из 10 разных образцов (разных производителей) натуральным оказался 1.
Насколько знаю, там все куда хуже с качеством продуктов, чем у нас
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28297
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1187 раз.
Подякували: 6819 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 23:33

C просторов телеграма. За аутентичность не ручаюсь

Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8707
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 3652 раз.
 
Профіль
11
5
3
  #<1 ... 2421242224232424
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 731, 732, 733
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7321 1694643
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 гру, 2020 17:59
komant733

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17842)
11.12.2020 00:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.