ЛАД написав: Только замечу, что у приезжающих раз в неделю вряд ли "производство на продажу", но это не особо снижает риски.
В период весна-осень на рынках и не только можно увидеть продажу домашнего молока, разлитого в 1.5 л пластиковые бутылки б/у происхождения. Разговаривал с товарищем, который вырос в сельском районе. С его слов натуральное молоко подвержено быстрому скисанию, если оно на находится в охлажденном состоянии. Двухчасовая доставка молока из села на электричке в город без охлаждения - и продукт скис. Вышеупомянутое молоко в пластике стоит часами и ждет продажи. В чем секрет, что добавляют ? )
в глубоком совке в армии, брали у селян молоко, сослуживец пробовал скислить - стояло несколько суток в тепле - и пофиг, он уже туда чутьли не плевал...
Несколько недель назад первое административно-территориальное образование в мире - штат Северная Дакота - пересекло рубеж в 10 процентов населения, официально переболевших коронавирусом. Вот подтянулось и второе. Можно было бы задать логическую загадку, в смысле можете ли догадаться как оно называется ? Но не буду загадывать.
Согласно данным Росстата, смертность в стране за 10 месяцев 2020 года выросла на 9,7%. В этот году в России умерло 1,6 млн человек в январе — октябре. Это на 151 тыс. больше, чем за аналогичный период 2019 года. Также ранее сегодня Росстат сообщил, что в октябре в России умерли 22 тыс. 571 человек, у которых был выявлен коронавирус. По сравнению с сентябрем, смертность от COVID-19 выросла вдвое.