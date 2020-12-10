Комитет экспертов при американском регуляторе FDA рекомендовал разрешить использование в США вакцины Pfizer.
На практике это означает начало распространения вакцины от коронавируса в США уже сегодня.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:05
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Комитет экспертов при американском регуляторе FDA рекомендовал разрешить использование в США вакцины Pfizer.
На практике это означает начало распространения вакцины от коронавируса в США уже сегодня.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:21
У волшебника Сулеймана всё по-честному, всё без обмана (с)
Кстати термин обычная пневмония сейчас очевидно некорректен.
Сейчас обычная - это коронавирусная пневмония.
Остальные разновидности пневмонии сейчас в обывательском смысле (и статистически) необычные.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:38
Да, графики новых случаев с одной стороны и количества госпитализированных и умерших с другой стороны начинают выглядеть "забавно".
Количество госпитализированных выходит на новый уровень под 3000 человек в день, напомню в марте было в среднем 20 человек в день.
А количество умерших вчера новый антирекорд - 285 человек.
Кстати по умершим наглядно вижу, почти каждый день прохожу мимо коронавирусной больницы, там с 11 до 12 часов выдают усопших, раньше видел не каждый день, сейчас судя по группам родственников с цветами с ленточками и в масках, стоящим в разных местах, только в этой больнице умирает по нескольку человек в день.
Похоже не разрешают вести домой на прощание.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:41
раз міряв, була 36 рівно
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Цікавий випадок на днях розповів знайомий, який пролежав з пневмонією 2 тижні в лікарні. Лікарі зробили 3 тести ПЛР, але ковіду так і не виявили й сказали, що у нього якась незвичайна пневмонія.
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