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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2422242324242425

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 93
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
31
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Комитет экспертов при американском регуляторе FDA рекомендовал разрешить использование в США вакцины Pfizer.

На практике это означает начало распространения вакцины от коронавируса в США уже сегодня.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:21

  Igneus написав:Думал, что и Вульфенсону припишут коронавирус, но оказалось, что обычная пневмония


У волшебника Сулеймана всё по-честному, всё без обмана (с)

Кстати термин обычная пневмония сейчас очевидно некорректен.
Сейчас обычная - это коронавирусная пневмония.
Остальные разновидности пневмонии сейчас в обывательском смысле (и статистически) необычные.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:38

  antey1969 написав:Все больше умиляет нарисованная Минздравом статистика.
Такими темпами у нас скоро будут умирать больше, чем госпитализируют в сутки.


Да, графики новых случаев с одной стороны и количества госпитализированных и умерших с другой стороны начинают выглядеть "забавно".
Количество госпитализированных выходит на новый уровень под 3000 человек в день, напомню в марте было в среднем 20 человек в день.
А количество умерших вчера новый антирекорд - 285 человек.

Кстати по умершим наглядно вижу, почти каждый день прохожу мимо коронавирусной больницы, там с 11 до 12 часов выдают усопших, раньше видел не каждый день, сейчас судя по группам родственников с цветами с ленточками и в масках, стоящим в разных местах, только в этой больнице умирает по нескольку человек в день.
Похоже не разрешают вести домой на прощание.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:41

  fler написав:
  flyman написав:до речі думав, що то від погоди, сьогодні від ранку почала боліти голова, а після обіду прийняв 1 таб. ношпи і 1 таб. цитрамону, попустило.

До речі, десь тиждень тому, але з ночі до обіду нехіло ковбасило, теж списував на погоду.

Можливо накладка двох факторів низький тиск повітря + магнітна буря.

Советую температуру измерять чаще в таких случаях. На всяк випадок :wink:

раз міряв, була 36 рівно
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

freeze написав:Кстати термин обычная пневмония сейчас очевидно некорректен.
Сейчас обычная - это коронавирусная пневмония.
Остальные разновидности пневмонии сейчас в обывательском смысле (и статистически) необычные.

Цікавий випадок на днях розповів знайомий, який пролежав з пневмонією 2 тижні в лікарні. Лікарі зробили 3 тести ПЛР, але ковіду так і не виявили й сказали, що у нього якась незвичайна пневмонія.
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