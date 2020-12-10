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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 93
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
31
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:32

  vitaliian написав:Андрей Бондаренко, профессор кафедры инфекционных болезней Харьковского национального медуниверситета заявил, что ПЦР-тест выявляет инфекцию только в 40% случаев.
Профессор также уточнил, что китайские медики еще в феврале пришли к выводу, что единственным методом подтверждения диагноза является КТ. "У меня были пациенты, которые по данным КТ, имели 90% поражения легких, а у них почти не было никакой клинической симптоматики А было определенное количество пациентов, у которых было поражено 15-20% легких, и больные попадали на искусственную вентиляцию. Совершенно противоречивые данные КТ и клинической картины", - рассказал врач.
это как 90% поражения легких и без симптоматики?! Может проблема в аппаратах кт или в том кто расшифровывает результаты?
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Подтверждаю.
Дело не в аппаратах КТ.
Коронавирус оказывает очень разноплановое влияние на системы организма.
Падает болевая чувствительность в слизистой, в мозговые центры идут ослабленные или неточные сигналы о состоянии организма, часто присутствует ощущение оглушения. Пациент может чувствовать себя относительно нормально даже готовясь впасть в кому.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:44

  antey1969 написав:Подтверждаю.
Дело не в аппаратах КТ.
Коронавирус оказывает очень разноплановое влияние на системы организма.
Падает болевая чувствительность в слизистой, в мозговые центры идут ослабленные или неточные сигналы о состоянии организма, часто присутствует ощущение оглушения. Пациент может чувствовать себя относительно нормально даже готовясь впасть в кому.



Какай-то магически-мистический вирус, ей богу. :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Дальнейшие испытания вакцины против коронавируса, которую разрабатывают австралийский Университет Квинсленда и биотехнологическая компания CSL, остановили из-за неожиданного побочного эффекта: у нескольких испытуемых были обнаружены ложноположительные тесты на ВИЧ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте CSL.

В документе сказано, что в реальности ни один из пациентов не заразился ВИЧ: углубленные тесты показали отсутствие в их организмах вируса иммунодефицита человека. Однако компания все же решила отказаться от второй фазы испытаний вакцины UQ-CSL v451.

Первая фаза испытаний показала хорошие результаты и устойчивый иммунный ответ. Однако ученые отмечают, что внедрение этот типа вакцины в производство потребует пересмотра и изменения уже внедренных процедур диагностики и лечения ВИЧ.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/11/12/2020/5 ... 0e936e0a1d
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lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:59

  freeze написав:
  vitaliian написав:это как 90% поражения легких и без симптоматики?! Может проблема в аппаратах кт или в том кто расшифровывает результаты?


После удаления одного лёгкого (а это считайте 50 %) люди живут и часто не испытывают никакой симптоматики, если не дают физическую нагрузку. У человека большие резервы.

знаю одного такого кадра, в Афгані відстрелили одне легке, що не заважає йому викурювати півпачки цигарок за день
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:10

  lapay написав:Дальнейшие испытания вакцины против коронавируса, которую разрабатывают австралийский Университет Квинсленда и биотехнологическая компания CSL, остановили из-за неожиданного побочного эффекта: у нескольких испытуемых были обнаружены ложноположительные тесты на ВИЧ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте CSL.


Странное обоснование.
В некоторых антибактериальных средствах в наших аптеках в инструкции прямо написано - могут вызывать ложноположительные тесты на ВИЧ. И продаются, и сертифицированы для продажи во многих странах.
А в самой массовой вакцине от гриппа Инфлюфак тоже прямо написано в инструкции:

"После проведения вакцинации против гриппа были отмечены ложноположительные результаты серологических тестов с применением метода ELISA для определения антител против ВИЧ 1, гепатита С и в особенности Т-лимфотропного вируса человека 1 (HTLV 1), что может быть следствием иммунного ответа (образования IgM) на вакцинацию."
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Странное обоснование.
В некоторых антибактериальных средствах в наших аптеках в инструкции прямо написано - могут вызывать ложноположительные тесты на ВИЧ. И продаются, и сертифицированы для продажи во многих странах.

Можливо, вирішили, що вакцина, з таким недоліком, буде неконкурентноспроможна, адже конкуренти без таких проблем.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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