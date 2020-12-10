vitaliian написав:Андрей Бондаренко, профессор кафедры инфекционных болезней Харьковского национального медуниверситета заявил, что ПЦР-тест выявляет инфекцию только в 40% случаев. Профессор также уточнил, что китайские медики еще в феврале пришли к выводу, что единственным методом подтверждения диагноза является КТ. "У меня были пациенты, которые по данным КТ, имели 90% поражения легких, а у них почти не было никакой клинической симптоматики А было определенное количество пациентов, у которых было поражено 15-20% легких, и больные попадали на искусственную вентиляцию. Совершенно противоречивые данные КТ и клинической картины", - рассказал врач.
это как 90% поражения легких и без симптоматики?! Может проблема в аппаратах кт или в том кто расшифровывает результаты? [/quote] Подтверждаю. Дело не в аппаратах КТ. Коронавирус оказывает очень разноплановое влияние на системы организма. Падает болевая чувствительность в слизистой, в мозговые центры идут ослабленные или неточные сигналы о состоянии организма, часто присутствует ощущение оглушения. Пациент может чувствовать себя относительно нормально даже готовясь впасть в кому.
antey1969 написав:Подтверждаю. Дело не в аппаратах КТ. Коронавирус оказывает очень разноплановое влияние на системы организма. Падает болевая чувствительность в слизистой, в мозговые центры идут ослабленные или неточные сигналы о состоянии организма, часто присутствует ощущение оглушения. Пациент может чувствовать себя относительно нормально даже готовясь впасть в кому.
Дальнейшие испытания вакцины против коронавируса, которую разрабатывают австралийский Университет Квинсленда и биотехнологическая компания CSL, остановили из-за неожиданного побочного эффекта: у нескольких испытуемых были обнаружены ложноположительные тесты на ВИЧ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте CSL.
В документе сказано, что в реальности ни один из пациентов не заразился ВИЧ: углубленные тесты показали отсутствие в их организмах вируса иммунодефицита человека. Однако компания все же решила отказаться от второй фазы испытаний вакцины UQ-CSL v451.
Первая фаза испытаний показала хорошие результаты и устойчивый иммунный ответ. Однако ученые отмечают, что внедрение этот типа вакцины в производство потребует пересмотра и изменения уже внедренных процедур диагностики и лечения ВИЧ.
lapay написав:Дальнейшие испытания вакцины против коронавируса, которую разрабатывают австралийский Университет Квинсленда и биотехнологическая компания CSL, остановили из-за неожиданного побочного эффекта: у нескольких испытуемых были обнаружены ложноположительные тесты на ВИЧ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте CSL.
Странное обоснование. В некоторых антибактериальных средствах в наших аптеках в инструкции прямо написано - могут вызывать ложноположительные тесты на ВИЧ. И продаются, и сертифицированы для продажи во многих странах. А в самой массовой вакцине от гриппа Инфлюфак тоже прямо написано в инструкции:
"После проведения вакцинации против гриппа были отмечены ложноположительные результаты серологических тестов с применением метода ELISA для определения антител против ВИЧ 1, гепатита С и в особенности Т-лимфотропного вируса человека 1 (HTLV 1), что может быть следствием иммунного ответа (образования IgM) на вакцинацию."
freeze написав:Странное обоснование. В некоторых антибактериальных средствах в наших аптеках в инструкции прямо написано - могут вызывать ложноположительные тесты на ВИЧ. И продаются, и сертифицированы для продажи во многих странах.
Можливо, вирішили, що вакцина, з таким недоліком, буде неконкурентноспроможна, адже конкуренти без таких проблем.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.