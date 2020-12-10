|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:50
vetka написав:
Мне интересно кто идет в добровольцы в таких проектах? Здоровые люди, которым нечего терять или как?
Можно только предполагать. Если испытание онкологического препарата, то скорее всего от нечего терять. К тому же надо понимать какое вознаграждение ждет испытуемого в каждом конкретном случае.
-
tumos
-
-
- Повідомлень: 1395
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:50
freeze написав:
Число погибших от коронавируса в США (292 141) превысило американские боевые потери во Второй мировой (291 557), пишет USA Today со ссылкой на министерство ветеранов.
Очень пафосно, но давайте сравним кол-во населения Штатов в 40-х годах прошлого века и сегодня. В процентном соотношении к общему кол-ву населения сейчас умерло меньше, чем тогда погибло. Плюс кол-во погибших во Второй мировой в США - это крохи по сравнению с погибшими, в Беларуси и Украине.
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 6768
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 421 раз.
- Подякували: 1166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:54
tumos написав: vetka написав:
Мне интересно кто идет в добровольцы в таких проектах? Здоровые люди, которым нечего терять или как?
Можно только предполагать. Если испытание онкологического препарата, то скорее всего от нечего терять. К тому же надо понимать какое вознаграждение ждет испытуемого в каждом конкретном случае.
Я спрашивала именно в испытании вакцины. В онкологии логично, что от нечего терять, там же здоровые не учувствуют.
ПС Я бы даже за миллион долларов не учувствовала в испытании вакцины от нового вируса.
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 6768
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 421 раз.
- Подякували: 1166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:56
vetka написав:
Очень пафосно, но давайте сравним кол-во населения Штатов в 40-х годах прошлого века и сегодня. В процентном соотношении к общему кол-ву населения сейчас умерло меньше, чем тогда погибло.
Так если посмотрите по сторонам "еще не вечер" (c)
Или есть сомнения, что и с учётом этих пропорций победителем выйдет коронавирус ?
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 19434
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4650 раз.
- Подякували: 7394 раз.
-
- Профіль
-
5
22
5
Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:59
vetka написав:
Я спрашивала именно в испытании вакцины. В онкологии логично, что от нечего терять, там же здоровые не учувствуют.
ПС Я бы даже за миллион долларов не учувствовала в испытании вакцины от нового вируса.
Страшно подумать, что вы думаете о добровольцах, которые записываются в армию в трудную минуту.
А вы себя дорого цените ))) За миллион долларов 99,99 процентов населения земли сделают себе любую вакцину, очереди будут стокилометровые )))
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 19434
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4650 раз.
- Подякували: 7394 раз.
-
- Профіль
-
5
22
5
Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:02
freeze написав: vetka написав:
Я спрашивала именно в испытании вакцины. В онкологии логично, что от нечего терять, там же здоровые не учувствуют.
ПС Я бы даже за миллион долларов не учувствовала в испытании вакцины от нового вируса.
Страшно подумать, что вы думаете о добровольцах, которые записываются в армию в трудную минуту.А вы себя дорого цените
))) За миллион долларов 99,99 процентов населения земли сделают себе любую вакцину, очереди будут стокилометровые )))
Та да, я ж не на помойке себя нашла
Добровольцы в армию и люди, которые согласны за деньги стать подопытными кроликами - это разные категории людей.
ПС, кстати, а почему вы до сих пор не в добровольцах по вакцинации?
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 6768
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 421 раз.
- Подякували: 1166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:02
vetka написав:
Очень пафосно
Возможно пафосно исходя из нашей точки зрения. Но если зайти в систему координат американцев, то это еще вопрос. Судя по чувствительным реакциям их общества на потери сотни/тысячи GI в местах боевых действий, когда возникают голоса о выводе войск, то оценка пафоса иная.
-
tumos
-
-
- Повідомлень: 1395
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:05
tumos написав: vetka написав:
Очень пафосно
Возможно пафосно исходя из нашей точки зрения. Но если зайти в систему координат американцев, то это еще вопрос. Судя по чувствительным реакциям их общества на потери сотни/тысячи GI в местах боевых действий, когда возникают голоса о выводе войск, то оценка пафоса иная.
Согласна, америкосы вообще любят пафос
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 6768
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 421 раз.
- Подякували: 1166 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7321
|1695071
|
|