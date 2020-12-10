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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2424242524262427

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 93
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
31
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:50

  vetka написав:Мне интересно кто идет в добровольцы в таких проектах? Здоровые люди, которым нечего терять или как?

Можно только предполагать. Если испытание онкологического препарата, то скорее всего от нечего терять. К тому же надо понимать какое вознаграждение ждет испытуемого в каждом конкретном случае.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:50

  freeze написав:Число погибших от коронавируса в США (292 141) превысило американские боевые потери во Второй мировой (291 557), пишет USA Today со ссылкой на министерство ветеранов.

Очень пафосно, но давайте сравним кол-во населения Штатов в 40-х годах прошлого века и сегодня. В процентном соотношении к общему кол-ву населения сейчас умерло меньше, чем тогда погибло. Плюс кол-во погибших во Второй мировой в США - это крохи по сравнению с погибшими, в Беларуси и Украине.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:54

  tumos написав:
  vetka написав:Мне интересно кто идет в добровольцы в таких проектах? Здоровые люди, которым нечего терять или как?

Можно только предполагать. Если испытание онкологического препарата, то скорее всего от нечего терять. К тому же надо понимать какое вознаграждение ждет испытуемого в каждом конкретном случае.

Я спрашивала именно в испытании вакцины. В онкологии логично, что от нечего терять, там же здоровые не учувствуют.
ПС Я бы даже за миллион долларов не учувствовала в испытании вакцины от нового вируса.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:56

  vetka написав:Очень пафосно, но давайте сравним кол-во населения Штатов в 40-х годах прошлого века и сегодня. В процентном соотношении к общему кол-ву населения сейчас умерло меньше, чем тогда погибло.


Так если посмотрите по сторонам "еще не вечер" (c) :mrgreen:
Или есть сомнения, что и с учётом этих пропорций победителем выйдет коронавирус ?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:59

  vetka написав:Я спрашивала именно в испытании вакцины. В онкологии логично, что от нечего терять, там же здоровые не учувствуют.
ПС Я бы даже за миллион долларов не учувствовала в испытании вакцины от нового вируса.


Страшно подумать, что вы думаете о добровольцах, которые записываются в армию в трудную минуту.
А вы себя дорого цените ))) За миллион долларов 99,99 процентов населения земли сделают себе любую вакцину, очереди будут стокилометровые )))
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:02

  freeze написав:
  vetka написав:Я спрашивала именно в испытании вакцины. В онкологии логично, что от нечего терять, там же здоровые не учувствуют.
ПС Я бы даже за миллион долларов не учувствовала в испытании вакцины от нового вируса.


Страшно подумать, что вы думаете о добровольцах, которые записываются в армию в трудную минуту.
А вы себя дорого цените ))) За миллион долларов 99,99 процентов населения земли сделают себе любую вакцину, очереди будут стокилометровые )))

Та да, я ж не на помойке себя нашла 8)
Добровольцы в армию и люди, которые согласны за деньги стать подопытными кроликами - это разные категории людей.
ПС, кстати, а почему вы до сих пор не в добровольцах по вакцинации? :roll:
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:02

  vetka написав:Очень пафосно

Возможно пафосно исходя из нашей точки зрения. Но если зайти в систему координат американцев, то это еще вопрос. Судя по чувствительным реакциям их общества на потери сотни/тысячи GI в местах боевых действий, когда возникают голоса о выводе войск, то оценка пафоса иная.
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:05

  tumos написав:
  vetka написав:Очень пафосно

Возможно пафосно исходя из нашей точки зрения. Но если зайти в систему координат американцев, то это еще вопрос. Судя по чувствительным реакциям их общества на потери сотни/тысячи GI в местах боевых действий, когда возникают голоса о выводе войск, то оценка пафоса иная.

Согласна, америкосы вообще любят пафос :mrgreen:
vetka
 
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