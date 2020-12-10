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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2424242524262427 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 93 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 31 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 39 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 17 Всього голосів : 93 Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:50 vetka написав: Мне интересно кто идет в добровольцы в таких проектах? Здоровые люди, которым нечего терять или как? Мне интересно кто идет в добровольцы в таких проектах? Здоровые люди, которым нечего терять или как?

Можно только предполагать. Если испытание онкологического препарата, то скорее всего от нечего терять. К тому же надо понимать какое вознаграждение ждет испытуемого в каждом конкретном случае. Можно только предполагать. Если испытание онкологического препарата, то скорее всего от нечего терять. К тому же надо понимать какое вознаграждение ждет испытуемого в каждом конкретном случае. tumos Повідомлень: 1395 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:50 freeze написав: Число погибших от коронавируса в США (292 141) превысило американские боевые потери во Второй мировой (291 557), пишет USA Today со ссылкой на министерство ветеранов. Число погибших от коронавируса в США (292 141) превысило американские боевые потери во Второй мировой (291 557), пишет USA Today со ссылкой на министерство ветеранов.

Очень пафосно, но давайте сравним кол-во населения Штатов в 40-х годах прошлого века и сегодня. В процентном соотношении к общему кол-ву населения сейчас умерло меньше, чем тогда погибло. Плюс кол-во погибших во Второй мировой в США - это крохи по сравнению с погибшими, в Беларуси и Украине. Очень пафосно, но давайте сравним кол-во населения Штатов в 40-х годах прошлого века и сегодня. В процентном соотношении к общему кол-ву населения сейчас умерло меньше, чем тогда погибло. Плюс кол-во погибших во Второй мировой в США - это крохи по сравнению с погибшими, в Беларуси и Украине. vetka Повідомлень: 6768 З нами з: 04.03.14 Подякував: 421 раз. Подякували: 1166 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:54 tumos написав: vetka написав: Мне интересно кто идет в добровольцы в таких проектах? Здоровые люди, которым нечего терять или как? Мне интересно кто идет в добровольцы в таких проектах? Здоровые люди, которым нечего терять или как?

Можно только предполагать. Если испытание онкологического препарата, то скорее всего от нечего терять. К тому же надо понимать какое вознаграждение ждет испытуемого в каждом конкретном случае. Можно только предполагать. Если испытание онкологического препарата, то скорее всего от нечего терять. К тому же надо понимать какое вознаграждение ждет испытуемого в каждом конкретном случае.

Я спрашивала именно в испытании вакцины. В онкологии логично, что от нечего терять, там же здоровые не учувствуют.

ПС Я бы даже за миллион долларов не учувствовала в испытании вакцины от нового вируса. Я спрашивала именно в испытании вакцины. В онкологии логично, что от нечего терять, там же здоровые не учувствуют.ПС Я бы даже за миллион долларов не учувствовала в испытании вакцины от нового вируса. vetka Повідомлень: 6768 З нами з: 04.03.14 Подякував: 421 раз. Подякували: 1166 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:56 vetka написав: Очень пафосно, но давайте сравним кол-во населения Штатов в 40-х годах прошлого века и сегодня. В процентном соотношении к общему кол-ву населения сейчас умерло меньше, чем тогда погибло. Очень пафосно, но давайте сравним кол-во населения Штатов в 40-х годах прошлого века и сегодня. В процентном соотношении к общему кол-ву населения сейчас умерло меньше, чем тогда погибло.



Так если посмотрите по сторонам "еще не вечер" (c)

Или есть сомнения, что и с учётом этих пропорций победителем выйдет коронавирус ? Так если посмотрите по сторонам "еще не вечер" (c)Или есть сомнения, что и с учётом этих пропорций победителем выйдет коронавирус ? freeze 4 Повідомлень: 19434 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4650 раз. Подякували: 7394 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:59 vetka написав: Я спрашивала именно в испытании вакцины. В онкологии логично, что от нечего терять, там же здоровые не учувствуют.

ПС Я бы даже за миллион долларов не учувствовала в испытании вакцины от нового вируса. Я спрашивала именно в испытании вакцины. В онкологии логично, что от нечего терять, там же здоровые не учувствуют.ПС Я бы даже за миллион долларов не учувствовала в испытании вакцины от нового вируса.



Страшно подумать, что вы думаете о добровольцах, которые записываются в армию в трудную минуту.

А вы себя дорого цените ))) За миллион долларов 99,99 процентов населения земли сделают себе любую вакцину, очереди будут стокилометровые ))) Страшно подумать, что вы думаете о добровольцах, которые записываются в армию в трудную минуту.А вы себя дорого цените ))) За миллион долларов 99,99 процентов населения земли сделают себе любую вакцину, очереди будут стокилометровые ))) freeze 4 Повідомлень: 19434 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4650 раз. Подякували: 7394 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:02 freeze написав: vetka написав: Я спрашивала именно в испытании вакцины. В онкологии логично, что от нечего терять, там же здоровые не учувствуют.

ПС Я бы даже за миллион долларов не учувствовала в испытании вакцины от нового вируса. Я спрашивала именно в испытании вакцины. В онкологии логично, что от нечего терять, там же здоровые не учувствуют.ПС Я бы даже за миллион долларов не учувствовала в испытании вакцины от нового вируса.



Страшно подумать, что вы думаете о добровольцах, которые записываются в армию в трудную минуту.

А вы себя дорого цените ))) За миллион долларов 99,99 процентов населения земли сделают себе любую вакцину, очереди будут стокилометровые ))) Страшно подумать, что вы думаете о добровольцах, которые записываются в армию в трудную минуту.))) За миллион долларов 99,99 процентов населения земли сделают себе любую вакцину, очереди будут стокилометровые )))

Та да, я ж не на помойке себя нашла

Добровольцы в армию и люди, которые согласны за деньги стать подопытными кроликами - это разные категории людей.

ПС, кстати, а почему вы до сих пор не в добровольцах по вакцинации? Та да, я ж не на помойке себя нашлаДобровольцы в армию и люди, которые согласны за деньги стать подопытными кроликами - это разные категории людей.ПС, кстати, а почему вы до сих пор не в добровольцах по вакцинации? vetka Повідомлень: 6768 З нами з: 04.03.14 Подякував: 421 раз. Подякували: 1166 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:02 vetka написав: Очень пафосно Очень пафосно

Возможно пафосно исходя из нашей точки зрения. Но если зайти в систему координат американцев, то это еще вопрос. Судя по чувствительным реакциям их общества на потери сотни/тысячи GI в местах боевых действий, когда возникают голоса о выводе войск, то оценка пафоса иная. Возможно пафосно исходя из нашей точки зрения. Но если зайти в систему координат американцев, то это еще вопрос. Судя по чувствительным реакциям их общества на потери сотни/тысячи GI в местах боевых действий, когда возникают голоса о выводе войск, то оценка пафоса иная. tumos Повідомлень: 1395 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:05 tumos написав: vetka написав: Очень пафосно Очень пафосно

Возможно пафосно исходя из нашей точки зрения. Но если зайти в систему координат американцев, то это еще вопрос. Судя по чувствительным реакциям их общества на потери сотни/тысячи GI в местах боевых действий, когда возникают голоса о выводе войск, то оценка пафоса иная. Возможно пафосно исходя из нашей точки зрения. Но если зайти в систему координат американцев, то это еще вопрос. Судя по чувствительным реакциям их общества на потери сотни/тысячи GI в местах боевых действий, когда возникают голоса о выводе войск, то оценка пафоса иная.

Согласна, америкосы вообще любят пафос Согласна, америкосы вообще любят пафос vetka Повідомлень: 6768 З нами з: 04.03.14 Подякував: 421 раз. Подякували: 1166 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2424242524262427 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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komant733 Чет 10 гру, 2020 17:59