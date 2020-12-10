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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2427242824292430>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 94
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
31
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
40
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:34

  lapay написав:
  yanyura написав:Т.е. в самой АстраЗенеке не знают о совместных исследованиях, или как?

https://www.astrazeneca.ru/content/az-r ... ru201.html
Рейтерс підтверджує https://www.reuters.com/article/brief-a ... SFWN2IQ1J6

Нашел это.
(Reuters) - AstraZeneca will start clinical trials to test a combination of its experimental COVID-19 vaccine with Russia's Sputnik V shot aimed at boosting the efficacy of the British drugmaker's vaccine, Russia's sovereign wealth fund said on Friday.

Trials will start by the end of the year, said the RDIF wealth fund, which has funded Sputnik V, named after the Soviet-era satellite that triggered the space race.

In a statement on Friday, AstraZeneca said it was considering how it could assess combinations of different vaccines, and would soon begin exploring with Russia's Gamaleya Institute, which developed Sputnik V, whether two common cold virus-based vaccines could be successfully combined.

It did not give further details.
...

https://news.yahoo.com/astrazeneca-test ... 40334.html

Гуглоперевод:
(Reuters) - AstraZeneca начнет клинические испытания, чтобы протестировать комбинацию своей экспериментальной вакцины COVID-19 с российской вакциной Sputnik V, направленной на повышение эффективности вакцины британского производителя лекарств, сообщил в пятницу российский государственный фонд благосостояния.

Испытания начнутся до конца года, сообщил фонд РФПИ, финансирующий спутник Спутник-5, названный в честь спутника советских времен, положившего начало космической гонке.

В заявлении в пятницу AstraZeneca сообщила, что рассматривает вопрос о том, как она может оценивать комбинации различных вакцин, и вскоре начнет изучение с российским институтом Гамалея, который разработал Sputnik V, можно ли успешно объединить две вакцины на основе вируса простуды.

Он не сообщил подробностей.
...


Т.е. сообщение похоже на просто желаемое одной стороной (РФ)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:35

  Вкладчик1234 написав:
  lapay написав:
  tumos написав:. Не могу понять в чем смысл совместного испытания. Первой вакциной вводится один препарат, а закрепляется вводом другого препарата ?

В збільшенні відсотка ефективності, порівнюючи з одним компонентом. Ціну це не збільшить, а ефективність може збільшити.

Так может вколоть побольше разных вакцин? Что-то точно должно сработать :)


РНКовые, пептидные, векторные и инактивированные вакцины действуют по разным механизмам и на разные участки иммунитета.
Достаточно очевидно, что если делать например в течение года две разнотипные вакцины, то их эффект суммарно будет выше.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:37

  lapay написав:В збільшенні відсотка ефективності, порівнюючи з одним компонентом. Ціну це не збільшить, а ефективність може збільшити.

Т.е. если я правильно понял методику испытания, то прицел на совместный захват рынка продаж.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:38

  freeze написав:
РНКовые, пептидные, векторные и инактивированные вакцины действуют по разным механизмам и на разные участки иммунитета.
Достаточно очевидно, что если делать например в течение года две разнотипные вакцины, то их эффект суммарно будет выше.

Не в обиду, но мне почему-то ваши слова напомнили водителей, которые регулярно нарушают ПДД, но при этом у них висят иконки над бардачком )))) Защита по всем фронтам.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:40

  tumos написав:
  lapay написав:В збільшенні відсотка ефективності, порівнюючи з одним компонентом. Ціну це не збільшить, а ефективність може збільшити.

Т.е. если я правильно понял методику испытания, то прицел на совместный захват рынка продаж.


В случае повышения процента эффективности будет и увеличение рынка продаж.

Но пока честно говоря вакцина АстраЗенека выглядит бледно, даже по сравнению со Спутником, возможно идея использовать в качестве вектора аденовирус шимпанзе была не самая удачная.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:40

  tumos написав:
  lapay написав:В збільшенні відсотка ефективності, порівнюючи з одним компонентом. Ціну це не збільшить, а ефективність може збільшити.

Т.е. если я правильно понял методику испытания, то прицел на совместный захват рынка продаж.

Ессесно. Я ж думаю вы не верите в чисто альтруистическую заботу про человечество?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:42

  vetka написав:
  freeze написав:
РНКовые, пептидные, векторные и инактивированные вакцины действуют по разным механизмам и на разные участки иммунитета.
Достаточно очевидно, что если делать например в течение года две разнотипные вакцины, то их эффект суммарно будет выше.

Не в обиду, но мне почему-то ваши слова напомнили водителей, которые регулярно нарушают ПДД, но при этом у них висят иконки над бардачком )))) Защита по всем фронтам.


Ковидиоты нарушают ПДД, а они вакцин не делают, поэтому пример притянут за уши, не в то место.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:Т.е. если я правильно понял методику испытания, то прицел на совместный захват рынка продаж.

Швидше, в протистоянні аналогічним китайським вакцинам, таким же дешевим. Якщо ускладнення їх не поховають, то може щось вийти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Москве завершаются работы по строительству завода по производству вакцин.
Завод планируется открыть через несколько недель.
Предполагаемая мощность - около 10 млн доз в месяц.

Имхо, пока все новости из РФ в каком-то будущем времени. Похоже на тактику самомотивации.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:16

  freeze написав:В Москве завершаются работы по строительству завода по производству вакцин.
Завод планируется открыть через несколько недель.
Предполагаемая мощность - около 10 млн доз в месяц.

Имхо, пока все новости из РФ в каком-то будущем времени. Похоже на тактику самомотивации.

Они бы лучше дороги в Якутии построили.
vetka
 
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